Sitzen Apfelschorle-Fans bald auf dem Trockenen? 

Müssen die Verbraucher bald auf Apfelschorle verzichten? Angeblich werde das Getränk wegen unterbrochener Lieferketten derzeit nicht hergestellt. Doch an dieser Behauptung ist nichts dran.

Berlin - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt

sich auf viele Wirtschaftsbereiche aus. Auch auf die deutschen

Getränkehersteller? Angeblich könnten diese wegen des Kriegs in der

Ukraine gerade keine Apfelsaftschorle produzieren. Aber das stimmt

nicht - das fruchtige Getränk wird es weiterhin in den Regalen geben.

Behauptung: Der Krieg in der Ukraine habe zu einem Produktionsstopp

für Apfelsaftschorle geführt, weil dadurch die Lieferketten für

Apfelkonzentrat unterbrochen seien.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Es gibt keinen bundesweiten Produktionsstopp für

Apfelsaftschorle, wie Klaus Heitlinger vom Verband der deutschen

Fruchtsaft-Industrie (VdF) auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur

bestätigt.

In Deutschland werde momentan allerdings weniger Apfelschorle

hergestellt als normalerweise üblich, so der VdF. Die Einschränkungen

bei der Produktion hätten jedoch nichts mit einem Mangel an

Apfelkonzentrat aus der Ukraine zu tun. 2021 wurden für die deutsche

Fruchtsaftherstellung rund 6000 Tonnen Konzentrat aus der Ukraine

importiert. Das entspricht nur rund zwei Prozent der nach Deutschland

eingeführten Menge. Der Großteil des Konzentrats wird aus Polen

importiert.

CO2-Mangel sorgt für eingeschränkte Produktion

Verantwortlich für die derzeit verminderte Apfelschorle-Produktion

ist ein Mangel an Kohlendioxid (CO2) - und damit an Kohlensäure.

Diese entsteht bei einer chemischen Reaktion von CO2 und Wasser.

Das CO2 dafür beziehen die meisten Getränkehersteller als

Nebenprodukt der Düngemittelherstellung. Diese energieintensive

Produktion wurde wegen der gestiegenen Energiepreise

heruntergefahren. Deshalb steht der Getränkeindustrie derzeit weniger

CO2 und damit weniger Kohlensäure zur Verfügung als normalerweise.

Allein Hersteller, die eine eigene CO2-Gewinnung besitzen, sind davon

nicht betroffen.