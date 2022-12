Was rechtlich beim Kauf von Selbstgemachtem zu beachten ist

„Himbeerpflanzen zu verkaufen“, „Ab Montag neue Kartoffeln“ „Hier frische Knoblauch-Stecklinge“: Viele Menschen dürften derartige Werbebotschaften schon an Hoftoren gesehen haben – und sie vielleicht sogar gern nutzen. Zweifelsohne liegen Gärtnern und ganz allgemein das Selbermachen von Leckereien im Trend. Und bei wem der Garten genug abwirft, der überlegt vielleicht, einen Teil davon zu verkaufen. Das jedoch unterliegt zahlreichen Regularien, von denen keine optional ist.

Die gute Nachricht vorweg: Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten in seiner ursprünglichen Form zu verkaufen, ist kein Problem. Hobbygärtner dürfen einen Teil ihrer Ernte veräußern, wenn die Produkte selbst unverändert bleiben. Auf Erdbeerfeldern kann häufig selbst geerntet werden. Äpfel, Pflaumen, Birnen und Kartoffeln wechseln manchmal direkt am Gartentor den Besitzer. Solange der Verkauf auf dem Grundstück des Erzeugers und nicht im öffentlichen Raum passiert, ist keine Gewerbeanmeldung nötig.

Eine andere Möglichkeit ist, die frisch geernteten Köstlichkeiten aus der Natur auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen anzubieten. Dafür sind allerdings Genehmigungen beziehungsweise eine Gewerbeanmeldung nötig. Entstehen aus der eigenen Ernte verarbeitete Produkte wie Marmeladen, Säfte oder Chutneys, gibt es darüber hinaus gewisse Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Noch etwas komplizierter wird es, wenn mehr als die Hälfte der verwendeten Zutaten nicht aus eigener Ernte stammen. Oder wenn es um den Verkauf von Saatgut geht.

Vom Verarbeitungszustand und der Art des angebotenen Produkts hängen die Regularien ab, die es zu beachten gilt.

Unterschieden wird beim Anbau und der Verarbeitung von Lebensmitteln zwischen vier verschiedenen Varianten:

· Verkauf von selbst produzierten Erzeugnissen in unveränderter Form. Dazu zählen Gemüse und Obst vom eigenen Acker oder von der Streuobstwiese,

· Vertrieb von Produkten, deren Grundzutaten überwiegend selbst erzeugt und weiterverarbeitet wurden wie Marmelade oder Saft,

· Angebot von Lebensmitteln mit hohen Anteilen von fremden Zutaten,

· Verkauf leicht verderblicher Artikel mit besonderen Anforderungen, beispielsweise an die Kühlkette





Klare Grenze ohne Grauzonen: Saatgut und Lebensmittel

Saatgut (Foto: Adobe Stock / New Africa / 380650449)

Schwierig ist es mit dem Verkauf von Saatgut. Der Begriff „Saatgut“ ist eindeutig definiert. Dabei handelt es sich um Samen und Früchte, die zur Vermehrung von Pflanzen verwendet werden. Der Handel mit den Samen von Gemüse, Blumen und Stauden ist durch gesetzliche Bestimmungen streng geregelt. Wer dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Schadensersatzforderungen rechnen. Es gibt die Möglichkeit, das eigene Saatgut rechtlich korrekt in Verkehr zu bringen. Das allerdings ist mit nicht unerheblichen Kosten und einem gewissen bürokratischen Aufwand verbunden. Darum gilt es, sorgfältig abzuwägen, ob sich der Verkauf von eigenem Saatgut für Hobbygärtner und Selbstversorger tatsächlich lohnt.

Saatgutverkehrsgesetz und Sortenschutzrecht: Komplexe Vorgaben des Staates

Die Rahmenbedingungen für den Verkauf von Saatgut beziehungsweise für das „in Verkehr bringen“ ist in § 3 des Saatgutverkehrsgesetzes (SaatVerkG) geregelt. Viele Sorten sind deutschlandweit oder EU-weit geschützt. Nur der Inhaber des Sortenschutzes hat das Recht, das entsprechende Saatgut zu verkaufen. Landwirte dürfen mit einer entsprechenden Lizenz Nachbau betreiben.

Privatleuten steht die Möglichkeit offen, Saatgut zu vermehren, solange sie dieses ausschließlich privat und nicht kommerziell nutzen. Das gilt auch für sogenannte alte Sorten. In vielen Familien werden bestimmte Gemüsesorten von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das ist kein Problem, solange der Anbau von Tomaten, Gurken und Kartoffeln ausschließlich privaten Zwecken dient: Die Ernte darf selbst verzehrt und Überschüsse zum Kauf angeboten werden.

Was allerdings nicht erlaubt ist: Saatgut von nicht zugelassenen Pflanzensorten darf nicht gehandelt werden. Wer alte Sorten retten und die Samen verkaufen möchte, muss diese beim Bundessortenamt anmelden. Für die Anerkennung einer Sorte entstehen verschiedene Gebühren. Ist dieser Prozess erfolgreich durchlaufen, bleibt der Sortenschutz 25 bis 30 Jahre lang bestehen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich diese Investition für private Erzeuger lohnt.

Lebensmittel- und Verpackungsgesetze im Überblick

Wer Obst und Gemüse anbaut und daraus hergestellte Produkte in Verkehr bringen möchte, steht einer Reihe von Vorschriften gegenüber, die es einzuhalten gilt – unabhängig von der Art der Lebensmittel und dem ausgewählten Vertriebsweg.

Diese Vorgaben dienen dem Schutz der Verbraucher und sollen die Sicherheit der angebotenen Produkte gewährleisten:

· Das zum Kauf angebotene Obst und Gemüse muss sauber sein.

· Der Lagerraum und der Verkaufsort sollten „unbedenklich“ ausfallen. Das heißt, es darf keine Lagerung mit Stoffen erfolgen, bei denen es zu einer Kontamination kommen könnte. Dazu zählen beispielsweise Benzin, Farben, Lacke und Öl. Eine Lagerung von selbst geerntetem Obst und Gemüse wäre in der heimischen Garage, wo vielleicht das Auto steht und Farben gelagert werden, also nicht erlaubt.

· Die Produkte dürfen nicht verdorben sein

Einen Rechtsrahmen für den Vertrieb von Lebensmitteln bilden vor allem das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und die Verordnung Nr. 178/2002 (EU-Basis-Verordnung). Auf diese und weitere relevante Gesetze und Verordnungen wird im Folgenden kurz eigegangen. Was im Einzelfall gilt, hängt – wie bereits erwähnt – vom Verarbeitungsgrad der selbst produzierten Erzeugnisse ab.

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Im Zentrum des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches steht die Lebensmittelsicherheit. Das LFGB enthält allgemeine Verbote und Gebote zum Schutz der Gesundheit und zum Schutz des Verbrauchers vor Täuschung.

Unter anderem ist Folgendes verboten:

· die Herstellung und der Vertrieb von Lebensmitteln, die die Gesundheit der Menschen schädigen können,

· der Verkauf von Lebensmitteln unter irreführenden Bezeichnungen, Angaben oder Aufmachungen,

· Werbung für Lebensmittel mit irreführenden Darstellungen.





EU-Basis-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002)

Die EU-Basis-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) schreibt vor, dass Lebensmittel und Futtermittel rückverfolgbar sein müssen – und zwar lückenlos. Vom Feld bis auf den Teller muss sich nachvollziehen lassen, welche Rohstoffe oder Vorprodukte wann von wem an wen geliefert wurden. Hersteller von Lebensmitteln müssen somit auf Verlangen der Behörden in der Lage sein, die entsprechenden Nachweise vorzulegen.

Das Europäische Hygienerecht

Seit dem 1. Januar 2006 ist das neue EU-Hygienerecht in Kraft. In der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 finden sich die Basisanforderungen zur Hygiene. Zu den Pflichten von Lebensmittelherstellern gehört unter anderem eine umfangreiche Dokumentation: Wer mit Lebensmitteln zu tun hat, muss über ein Hygienemanagement gemäß HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) verfügen. In den Anhängen werden zusätzlich allgemeine Anforderungen an die Räumlichkeiten, Technik und Organisation von Lebensmittelbetrieben beschrieben.

Es gibt dabei eine Ausnahme: Bei der Abgabe von kleinen Mengen von Primärerzeugnissen wie Obst, Gemüse oder Eier von Erzeugern an Endverbraucher gelten die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht. Bei der Abgabe von Geflügelfleisch, Hasen oder Wildfleisch in kleinen Mengen direkt an Endverbraucher müssen die nationale Lebensmittelhygiene-Verordnung und die nationale tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung beachtet werden.

Die nationale Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)

In der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 ist für ganz Europa eine Schulungspflicht festgeschrieben. Diese wurde durch die nationale Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) vom August 2007 konkretisiert. Menschen, die leicht verderbliche Lebensmittel herstellen und in Verkehr bringen, benötigen gewisse Fachkenntnisse (Anhang I LMHV). Haben sie diese nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Ausbildung oder während ihrer Berufsausbildung erworben, müssen sie an einer entsprechenden Schulung teilnehmen.

Zu den erforderlichen Kenntnissen gehören unter anderem:

· Eigenschaften und Zusammensetzung des jeweiligen Lebensmittels,

· hygienische Anforderungen an die Herstellung und Verarbeitung des jeweiligen Lebensmittels, Reinigung und Desinfektion,

· Lebensmittelrecht,

· Warenkontrolle, Haltbarkeitsprüfung und Kennzeichnung,

· betriebliche Eigenkontrollen und Rückverfolgbarkeit,

· Havarieplan, Krisenmanagement und

· hygienische Behandlung des jeweiligen Lebensmittels





Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Seit 2001 ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Kraft. Dieses sieht eine Belehrung zu Tätigkeitsverboten gemäß § 42 Abs. 1 IfSG und Verpflichtungen nach § 43 Abs. 2, 4, 5 IfSG in mündlicher und schriftlicher Form vor.

Die Belehrung findet beim örtlichen Gesundheitsamt statt. Dabei muss ein Ausweis vorgelegt werden. Die Bescheinigung des Gesundheitsamtes beziehungsweise des vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes darf bei Aufnahme einer Tätigkeit im Lebensmittelbereich nicht älter als drei Monate sein. Sonst muss sie erneut absolviert werden.





Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)

Die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) gilt seit dem ‎‎13. ‎Dezember 2014 ‎europaweit für professionelle Lebensmittelerzeuger (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011). Sie regelt ‎die ‎Informationspflichten ‎von Lebensmittelunternehmern.

Zu den rechtlichen Anforderungen und Pflichtangaben auf Lebensmittelverpackungen gehören:

· Bezeichnung des Lebensmittels: Art und Kurzbeschreibung des Produktes,

· Zutatenverzeichnis: Zutaten abgestuft nach Gewicht beziehungsweise prozentualem Anteil,

· Allergenkennzeichnung: 14 Inhaltsstoffe, die Allergien auslösen können,

· ‎Nettofüllmenge: Menge des Produktes ohne Verpackung in Volumen,

· Mindesthaltbarkeitsdatum: Verwendbarkeit,

· Anschrift der Firma: Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers,

· Ursprungsland: Herkunftsort‎ des Produktes,

· Nährwerte: Sieben Pflichtangaben zu Kalorien, der Menge an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz

In den Anwendungsbereich fallen ‎sowohl vorverpackte als auch lose Waren. ‎

Allerdings gelten Hobbygärtner und Selbstversorger nicht als Lebensmittelunternehmer. Um herauszufinden, wie hoch beispielsweise der Zuckergehalt in der selbstgemachten Erdbeermarmelade ist, müsste ein Glas des Produktes ins Labor geschickt werden. Darum genügen Mindestangaben, auf die wir weiter unten genauer eingehen.

Verpackungen für Lebensmittel

Verpackungsmaterial (Foto: Adobe Stock / baibaz / 469678337)

Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, unterliegen verschiedenen Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers. Das Verpackungsgesetz verlangt zum 1. Juli 2022, dass die Erstinverkehrbringer auch Transport- und Industrieverpackungen einmalig in LUCID registrieren. Dabei werden keine Angaben zu den verwendeten Verpackungsmaterialien oder den Mengen abgefragt.

Abgesehen davon gelten für Verpackungsmaterial wie Klarsicht- und Aluminiumfolie, Getränkekartons, Styroporschalen strenge Regeln. All diese Materialien kommen in direkten Kontakt mit den darin verpackten Lebensmitteln. Seit dem 27. Oktober (2004) ist die vom Europäischen Parlament und dem Rat der EU verabschiedete Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in Kraft.

Artikel 3 dieser Rahmenverordnung geht auf die „allgemeinen Anforderungen“ ein, die diese Verpackungen zu erfüllen haben. Die zentrale Aussage: Die stofflichen Bestandteile der Verpackungsmaterialien müssen so beschaffen sein, dass sie die Gesundheit der Verbraucher nicht in Gefahr bringen, falls diese auf das Lebensmittel übergehen.

Bio – und was sich nur so nennen darf

Im Lebensmittelbereich ist „Bio“ gemäß der EG-Öko-Verordnung ein geschützter Begriff. Darum dürfen Hobbygärtner und Selbstversorger ihre Produkte nicht als „Bio“ ausweisen oder sie mit einem Bio-Siegel versehen – auch wenn diese möglicherweise tatsächlich biologisch hergestellt sind.

Um für ein selbst erzeugtes Produkt das begehrte Bio-Siegel zu erhalten, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

· Sämtliche Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus ökologischem Landbau.

· Beim Anbau wird auf Hilfsmittel wie chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet. Wenn gedüngt wird, kommt dabei organischer Dünger in Form von Kompost oder Gülle zum Einsatz.

· Pflanzenschutzmittel und gentechnisch veränderte Organismen (GVO) werden nicht eingesetzt.

· Bei der Verarbeitung ist nur eine begrenzte Anzahl von Zusatzstoffen zulässig.

· Geschmacksverstärker sowie künstlich hergestellte Farb- und Konservierungsstoffe dürfen generell in Bio-Produkten nicht verwendet werden.

Nur Produkte, die nach den Standards der EG-Öko-Verordnung erzeugt wurden und entsprechenden Kontrollen unterworfen sind, dürfen als „biologisch“ oder „ökologisch“ bezeichnet werden. Betriebe, die nach den Rechtsvorschriften der EU für Bio-Landbau arbeiten, erhalten das grüne EU-Bio-Siegel.

Saatgut und Setzlinge verkaufen: Das wird benötigt

Wer sich von Regularien nicht abschrecken lässt und trotzdem Saatgut verkaufen möchte, kann sich um eine Anerkennung der Sorte beim Bundessortenamt bemühen. Für die Zulassung fallen Gebühren an. Ist dieser Prozess durchlaufen, bleibt der Sortenschutz 25 bis 30 Jahre lang bestehen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich diese Investition für Hobbygärtner lohnt.

Diese Regelungen gelten ebenso für den Verkauf von Setzlingen. Rein rechtlich macht es keinen Unterschied, ob Samen oder Setzlinge zum Verkauf angeboten werden sollen. Alternativ bietet es sich an, Saatgut und Setzlinge mit anderen Hobbygärtnern zu tauschen und so dafür zu sorgen, dass alte Kultursorten erhalten bleiben. Das ist nicht strafbar. Möglichkeiten dazu bieten beispielsweise Vereine und Saatguttauschbörsen, die auch online zu finden sind.

Unverarbeitete Ernteerzeugnisse verkaufen: Das wird benötigt

Wer Obst und Gemüse aus dem Garten unverändert und unverarbeitet weiterverkauft, braucht dafür keine Genehmigung. Solange nur angebaut wird, was auch selbst verzehrt wird und lediglich die Überproduktion veräußert wird, ist das erlaubt. Findet der Verkauf direkt auf dem Feld oder auf dem eigenen Grundstück statt, gilt der Vertrieb der eigenen Erzeugnisse nicht als gewerblich. Das heißt, eine Gewerbeanmeldung ist unnötig. Trotzdem müssen die mit dem Verkauf erzielten Einnahmen beim Finanzamt gemeldet und gegebenenfalls versteuert werden.

Verkauf auf dem eigenen Grundstück oder direkt vom Feld

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eigenes Obst und Gemüse anzubieten. Der einfachste Weg ist, eine Einkaufsmöglichkeit auf dem eigenen Grundstück anzubieten. Ein Schild am Gartentor kann auf das Angebot von frisch geernteten Erzeugnissen hinweisen. Werbung ist zusätzlich beispielsweise über Annoncen in der Tageszeitung, auf eBay-Kleinanzeigen und anderen Online-Portalen möglich.

Auch Interessierte selbst zum Pflücken auf das Feld zu schicken, ist ein guter Weg, um die eigenen Erzeugnisse legal und frei von Gewerbesteuern zu verkaufen. Die selbst erzeugten Produkte dürfen zwar bei dieser Verkaufsart nicht verändert oder verarbeitet sein. Aber die Sortierung, Reinigung und Verpackung zu Abgabeeinheiten sind erlaubt.

Betrieb eines eigenen Hofladens

Bei durchweg hoher Ernte kann sich die Eröffnung eines eigenen Hofladens lohnen. In dem Fall ist die Gewerbeanmeldung allerdings zwingend notwendig. Denn dann geht die Produktion über die Selbstversorgung hinaus. Wer sich für diese Vertriebsart seiner selbst erzeugten Produkte entscheidet, braucht einen Gewerbeschein und ist an die gesetzlichen Bestimmungen zur Hygiene gebunden. Als Alternative bietet es sich an, die eigenen Produkte an Betreiber von bereits bestehenden Hofläden zu verkaufen. Nicht alle möchten fremde Erzeugnisse zusätzlich zu ihren eigenen anbieten. Aber die Möglichkeit, hier einen Absatzkanal zu finden, besteht durchaus.

Stand auf dem Wochenmarkt

Stand auf dem Wochenmarkt (Foto: Adobe Stock / prostooleh / 230661150)



Oder wie wäre es mit einem eigenen Stand auf dem heimischen Wochenmarkt? Rund 3.300 Wochenmärkte beleben die Innenstädte in Deutschland. Für einen Stand mit selbsterzeugten, unverarbeiteten Lebensmitteln ist eine Zulassung der Gemeinde nötig. In der Regel fällt bei der Teilnahme am Wochenmarkt eine kleine Standgebühr an, die der Marktmeister zu Beginn des Marktes einsammelt. Die Vorgaben hierzu unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde.





Lebensmittel und ähnliche Erzeugnisse verkaufen: Das wird benötigt

Etwas höhere Anforderungen gelten, wenn aus überwiegend selbst geernteten Produkten veränderte Erzeugnisse werden. Dazu zählen unter anderem Marmeladen, Säfte und Liköre. Beim Verkauf auf dem eigenen Grundstück ist auch in diesem Fall keine Gewerbeanmeldung notwendig. Für den Vertrieb von alkoholischen Produkten kann jedoch eine besondere Genehmigung zur Herstellung nötig sein. Außerdem darf kein Verkauf an Minderjährige erfolgen.

Weiterhin müssen die selbst hergestellten angebotenen Produkte mit verschiedenen Mindestangaben versehen werden.

Dazu gehören:

· die eindeutige Benennung des Inhalts,

· die Angabe aller verwendeten Inhaltsstoffe und

· das Mindesthaltbarkeitsdatum

Das Gesundheitsamt verlangt in den meisten Bundesländern, dass die Erzeuger, die die Rohstoffe weiterverarbeiten, eine Unterweisung zur Lebensmittelhygiene besuchen. Diese dauert in der Regel ein bis zwei Stunden.

Eine Gewerbeanmeldung wird erst zur Voraussetzung für die Veräußerung von selbstgemachten Lebensmitteln, wenn über die Hälfte der Zutaten nicht aus eigenem Anbau stammt. Dann müssen auch die Art der zugekauften Zutaten und die verwendete Menge dokumentiert werden.

Zusammenfassung und Fazit

Es mag vielleicht manchen überraschen, aber es kann durchaus einfach sein, die Erzeugnisse aus dem eigenen Garten zu verkaufen – zumindest dann, wenn es sich um unverarbeitete und unveränderte Produkte wie Kürbisse, Erdbeeren, Kartoffeln oder Äpfel und Birnen handelt. Anspruchsvoller wird es beim Angebot von verarbeiteten Produkten und solchen, die mehr als 50 Prozent andere Zutaten beinhalten. Doch selbst, wenn es Mühe bereitet, Saatgut und Lebensmittel rechtssicher zu verkaufen, so kann sich die Anstrengung dennoch lohnen: Denn gerade heute, wo „regional und saisonal“ bei immer mehr Menschen eine so hohe Bedeutung hat, können private Gärtner, die Derartiges liefern können, sich rasch über treue Kunden freuen. Gerade alte Kultursorten sind beliebt: Sie gelten als geschmackvoll und vitaminreich.