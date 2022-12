Restaurantkritik: Wie es sich im Leipziger „La Mirabelle“ essen lässt

„La Mirabelle“-Inhaber Joachim Scharf und der langjährige Koch Mustafa Abarkouk mit Gerichten, wie sie in dem Leipziger Restaurant serviert werden: Hirschkeule in Estragon-Rahm und Miesmuscheln.

Mit dem Savoir-vivre bezeichnen die Franzosen die Kunst, das Leben zu genießen. Wo ließe sich das also besser tun, als in einem französischen Restaurant. In Leipzig, wohlgemerkt. Nicht weit entfernt von der Innenstadt, im Stadtteil Gohlis, gibt es mit dem „La Mirabelle“ nämlich seit mehr als einem Vierteljahrhundert einen Ort, an dem genau das ganz offensichtlich gelebt wird: Genussfreude und Herzlichkeit.