Zimmersuche in New York: Das sind die schlimmsten Wohnungs-Anzeigen aus dem Big Apple

In der Stadt, die niemals schläft, sind Schlafplätze, geschweige denn WG-Zimmer oder ganze Wohnungen rar. Umso unglaublichere Angebote finden sich für New York auf sämtlichen Plattformen online. Der Blog „Worst Room“ sammelt auf Tumblr und Twitter die kuriosesten Anzeigen. Manche sind allerdings so lustig, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie wirklich echt sind. Amüsant sind die Annoncen aber in jedem Fall. Hier unsere ...

In der Stadt, die niemals schläft, sind Schlafplätze, geschweige denn WG-Zimmer oder ganze Wohnungen rar. Umso unglaublichere Angebote finden sich für New York auf sämtlichen Plattformen online. Der Blog „Worst Room“ sammelt auf Tumblr und Twitter die kuriosesten Anzeigen. Manche sind allerdings so lustig, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie wirklich echt sind. Amüsant sind die Annoncen aber in jedem Fall. Hier unsere Auswahl:

Dein Zimmer ist mein Schuhschrank

„Ich nutze Dein Zimmer als Aufbewahrungsraum für meine Schuhe.“ Wie verlockend! Wer inmitten von Schweißschuhen in diesem kleinen Zimmer in Brooklyn nächtigen möchte, zahlt „nur“ 900 Dollar.

„Nur für Verzweifelte“: Du schläfst auf dem Wohnzimmerfußboden

Wie nett, dass der Vermieter vorwarnt, dass dieses Angebot nur etwas für Verzweifelte sei. Denn, so heißt es weiter in der Anzeige: „Du wirst auf dem Wohnzimmerfußboden schlafen.“ Außerdem anwesend: zwei weitere Untermieterinnen. „Schau Dir das Zimmer genau an: Du wirst neben der Frau bei dem Computer schlafen.“ Da scheinen tatsächlich noch ein paar Quadratzentimeter Platz zu sein. Das kuschelige Angebot gibt es für 90 Dollar pro Woche.

Die anderen müssen durch dein Zimmer

600 Dollar soll dieses Zimmer in Brooklyn kosten. „Das wird hier so ein totales Schlafsaal-Ding.“ Aha? „Ja, also Dein Zimmernachbar muss durch Dein Zimmer, um in seinen Raum zu kommen.“ Aha!

Couch in Zahnarztpraxis für 788 Dollar

Die meisten Menschen meiden Zahnarztpraxen fernab der der halbjährlichen Kontrolltermine. Hier bietet dagegen jemand das Sofa im Wartezimmer einer Zahnarztpraxis als Schlafgelegenheit feil - für 788 Dollar in Brooklyn. Wenn nachts keine Patienten da sind, kann man mit dem typischen Zahnarztgeruch in der Nase bestimmt gut schlafen...

Kleiner Raum ohne Fenster

Drei bestechende Argumente dafür, dass dieses Zimmer Teil dieser Liste ist: Erstens: Der Raum ist klein: 2,75 Meter mal 2,75 Meter. Zweitens: Er hat keine Fenster. Drittens: Er hat einen Pfahl in der Mitte. Eignet sich also eher zum Poledance-Tanzen als zum Schlafen.

Kein Fenster, keine Tür

Wer glaubt das vorherige Angebot könnte an Unwohnlichkeit nicht noch überboten werden, täuscht sich. Das Zimmer in dieser Anzeige hat weder Fenster noch eine Tür. Der Vermieter erklärt sich aber großzügig dazu bereit, „den Durchgang mit einem Vorhang Deiner Wahl abzuhängen.“.

Traurigster Zimmernachbar

Oje, wer hier einzieht, der muss wahrscheinlich gut im Trösten sein. Denn im Inserat heißt es: „Meine Freundin ist mit einem Typen namens Ben zusammengezogen.“ Das Zusammenwohnen mit dem Verlassenen in der Lower East Side in Manhatten soll 1400 Dollar kosten. Er könne sich die Wohnung ohne seine Freundin nicht mehr leisten: „Du kannst das Schlafzimmer haben. Ich schlafe im Wohnzimmer. Ich schlafe ja sowieso nicht viel.“

Großer inspirierender Raum

Ja, das stimmt schon. Im Gegensatz zu den anderen Kammern sieht dieser Raum auf dem Foto relativ groß aus. Ob man ihn als „inspirierend“ bezeichnen möchte, sei da hingestellt.

Ideal für jemanden, der nie da ist

Wer in dieses Zimmer einziehen will, der sollte schon ziemlich „locker“ sein, am besten „in den Zwanzigern“ und „sehr beschäftigt“. Das Zimmer für 900 Dollar in Manhattan, so der Vermieter, sei im Grunde ideal für jemanden, der nicht oft zu Hause ist. Das gilt wohl für die meisten der Angebote. Aber was will man auch zu Hause, wenn man in einer Stadt wie New York lebt? (rer)