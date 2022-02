Von der Eisenbahnstadt zum Familienfreizeitpark

Bei Las Vegas denkt man an Wörter wie Casino, Junggesellenabschied, Hochzeitskapellen oder Mafia. Doch die Wüstenmetropole ist weit mehr als das – und hat als viel weniger begonnen. Es lohnt sich daher ein genauerer Blick auf diese einzigartige Stadt und ihre Geschichte. Dabei wird sicherlich noch in dem Einen oder Anderen die Reiselust geweckt, um selbst eines Tages nach Las Vegas zu reisen, sei es mit Freunden, sei es mit der Familie oder sei es für das eigene Ja-Wort.

Las Vegas gehört sicherlich zu den wenigen Städten auf dieser Welt, die fast jedem Menschen ein Begriff sind. Sie befindet sich in Nevada, einem Bundesstadt der USA, und zwar inmitten der Mojave-Wüste. Eigentlich würde dort niemand eine Metropole erwarten, doch genau diese exponierte Lage, ganz alleine in einer riesigen Wüste, verleiht Las Vegas ihren einzigartigen Flair. Hinzu kommen all die Superlative, die dort an einem Ort vereint sind und die gesamte Stadt zu einem riesigen Entertainment-Zentrum machen. Überall befinden sich Themenhotels, luxuriöse Resorts oder natürlich die berühmt-berüchtigten Casinos. Ebenso gibt es klassische Sehenswürdigkeiten wie Museen und Liveshows mit einigen der größten Weltstars. Die Liste der „To-Dos“ in Las Vegas ist also beinahe endlos und daher verbinden die meisten Menschen eine Reise in die Wüstenstadt vor allem mit endlosen Abenteuern und unvergesslichen Erlebnissen.

Falsch ist diese Erwartungshaltung sicherlich nicht, doch Las Vegas ist weit mehr als eine reine Vergnügungsmetropole – und das war sie schon früher. Wo heute rund 600.000 Menschen leben und schätzungsweise 38 Millionen Menschen pro Jahr aus aller Welt zu Besuch kommen, befand sich einst nur eine unscheinbare Siedlung. Erst ab dem Jahr 1905 entwickelte sie sich hier, inmitten der Mojave-Wüste, zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Handel. Mit dem Bau des Hoover Dam und der Legalisierung des Glücksspiels unterlag sie seither aber einem starken Wandel, was zunehmend auch die Mafia nach Las Vegas lockte. Sie kontrollierte die dort ansässigen Casinos über 40 Jahre lang, weshalb die Wüstenmetropole auch den Beinamen „Stadt der Sünde“ erhielt.

Ab den 90ern wurde schließlich ein Imagewandel vollzogen. Las Vegas wurde von der „Stadt der Sünde“ zur „Stadt der Unterhaltung“. Das lockte neue Investoren an. Einer der großen Namen war in diesem Zuge Donald Trump, der in den 90ern ein eigenes Spielbankimperium ins Leben rief. Er startete gleich eine ganze Reihe an beispiellosen Projekten in Las Vegas, beispielsweise den Bau des Taj Mahal Spielbank Resorts, das er selbst als achtes Weltwunder bezeichnete. Somit trug er einen nicht unerheblichen Anteil zum neuen Image der Wüstenmetropole bei, jedoch auch dazu, dieses Imperium innerhalb kürzester Zeit wieder zu Fall zu bringen. Der Attraktivität von Las Vegas als neues Vergnügungszentrum tat dies jedoch keinen Abbruch und damit war der Wandel noch lange nicht abgeschlossen. Mittlerweile hat sich die Stadt zu einem regelrechten Freizeitpark für Familien entwickelt.

Die Entstehung und der ursprüngliche Zweck von Las Vegas

Wo heutzutage die wohl bekannteste Vergnügungsmetropole der Welt steht, war einst nicht mehr als die karge Mojave-Wüste. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 113.300 Quadratkilometern von Kalifornien über Nevada und Arizona bis nach Utah. Hier, zwischen den Ketten der Tehachapi Berge, San Bernardino Mountains sowie San Gabriel Mountains hat sich eine Regenschattenwüste gebildet, in der nur sehr selten Niederschlag fällt. Sie ist gezeichnet von der Josua-Palmlilie und die Heimat zahlreicher Reptilien. Zudem befindet sich in der Mojave der heißeste Ort der Welt: Death Valley. 45 Grad Celsius sind im Hochsommer dort keine Seltenheit, sondern ganz normaler Durchschnitt. Wohl niemand würde gerade hier also eine Vergnügungsmetropole vermuten, die jedes Jahr Massen an Besuchern aus allen Ländern der Erde anzieht. Wie kam es dazu?

Mojave-Wüste (Foto: stock.adobe.com © vadim katcherovski/EyeEm)



Der erste Europäer, der die Stelle in der Mojave-Wüste erreicht haben soll, wo heutzutage die glitzernden Fassaden von Las Vegas in die Höhe ragen, soll der Spanier Rafael Rivera gewesen sein. Er war als Kundschafter unterwegs, um für eine Handelskarawane einen Weg auf dem Old Spanisch Trail nach Los Angeles zu finden, und zwar im Jahr 1829. Er war es auch, der Las Vegas seinen Namen gab, denn dort fand er in der eigentlich kaum bewachsenen Wüstenregion plötzlich ein bisschen grüne Vegetation – aufgrund der Nähe zu den artesischen Quellen. Er nannte sie „die Auen“ – auf Spanisch „Las Vegas“.

Diese Nähe zu Los Angeles sollte dazu führen, dass die Region im Laufe der Geschichte immer mehr an Bedeutung gewann. Bereits im Jahr 1855 ließen sich erste Siedler im heutigen Las Vegas nieder. Die Mormonen gaben ihre neue Heimat aber schon zwei Jahre später wieder auf. Etwa zehn Jahre später kam schließlich die US-Armee in die Mojave-Wüste und errichtete dort das sogenannte Fort Baker. Aber nicht nur militärisch, sondern auch als Knotenpunkt für den Handel wurde Las Vegas zunehmend wichtiger. Die wachsende Stadt wurde zu einem der bedeutendsten Zwischenstopps auf wichtigen Routen, beispielsweise zwischen New Mexico und Kalifornien. Denn dort fanden Wagentrecks wertvolles Wasser, das in der Wüstenregion selten war. Dementsprechend sollte es auch nicht lange dauern, bis eine Eisenbahnstrecke durch Las Vegas gebaut wurde. Die Strecke „Salt Lake City – Los Angeles“ wurde im Jahr 1905 in Betrieb genommen. Sie lockte erstmalig zahlreiche Spekulanten sowie Investoren an und die Grundstückspreise erlebten einen regelrechten Boom. Spätestens zu diesem Zeitpunkt begann der Werdegang von der einstigen Handelsstadt zur heutigen Vergnügungsmetropole.

Entwicklung bis in die 40er Jahre

Eigentlich ist Las Vegas also noch eine vergleichsweise junge Stadt, doch hat sie innerhalb kürzester Zeit weltweite Bekanntheit erlangt. Ursache dafür waren verschiedene Ereignisse, hauptsächlich zwischen der Inbetriebnahme der Eisenbahn und den 1940ern. Rückblickend war eines dieser wichtigsten Ereignisse der Bau des Hoover Dam. Dieser fand in den Jahren 1931 bis 1935 statt und legte den Grundstein dafür, dass überhaupt ausreichend Wasser generiert werden konnte, um Las Vegas zu einer Großstadt heranwachsen zu lassen. Der Hoover Dam ist eine Talsperre, welche zugleich die Grenze zwischen den Bundesstaaten Arizona sowie Nevada bildet, und die den Colorado River aufstaut. Dadurch hat sich der Stausee Lake Mead gebildet, der längst nicht nur von Las Vegas für die Wasserversorgung genutzt wird, sondern beispielsweise auch von weiteren Städten in Nevada, in Kalifornien sowie in Arizona. Zugleich dient der Staudamm heutzutage der Gewinnung von elektrischer Energie. Mittlerweile wurde der Hoover Dam sogar als „National Historic Landmark“ ausgezeichnet.

Fakt ist, dass die Stadt ohne den Bau des Hoover Dam nicht ihr heutiges Aussehen hätte. Denn er schuf zahlreiche Arbeitsplätze, sodass immer mehr Bauarbeiter mit ihren Familien nach Las Vegas zogen. Extra für sie wurde Boulder City gebaut, wo Alkohol und Glücksspiel verboten waren, sodass sie dafür ins nahegelegene Las Vegas kamen. Durch die hohe Nachfrage entstanden dort immer mehr Casinos sowie Bars und mit der Legalisierung des Glücksspiels in Nevada im Jahr 1931 begann endgültig das rasante Wachstum der Metropole. Zwar ist die Einwohnerzahl im Vergleich zu anderen US-amerikanischen Großstädten nach wie vor überschaubar, doch es sind vor allem die Touristen aus dem In- und Ausland, welche die Stadt quasi das ganze Jahr über füllen und zu einer der wichtigsten Metropolen des Landes gemacht haben.

Während es innerhalb von Las Vegas, wie soeben geschildert, schon zuvor ein großes Angebot an Casinos & Co gab, wurde erst im Jahr 1941 das erste Hotelcasino außerhalb der damaligen Stadtgrenzen eröffnet. Es lautete auf den Namen „El Rancho Vegas“. Nach und nach folgten weitere Spielbanken, beispielsweise das „New Frontier“ am Strip, der heutzutage den Dreh- und Angelpunkt in der Vergnügungsmetropole darstellt. Es sollte aber nicht bei klassischen Casinos bleiben. Stattdessen waren es Vordenker wie Bugsy Siegel, die auch neue Ideen nach Las Vegas brachen: Der Betreiber eines Wettbüros für Pferderennen investierte mit einigen Partnern in verschiedene Projekte, darunter das „Flamingo Las Vegas“ – das erste Hotelcasino, das zugleich Nachtclubcharakter hatte, denn es besaß einen eigenen Bühnensaal. Ähnliche Konzepte kannte man davor nur aus Los Angeles. Damit war Las Vegas eigentlich nicht die Geburtsstätte entsprechender Vergnügungsangebote, doch in der Wüstenmetropole wurden sie auf ein ganz neues Level gehoben.

Entwicklung 40er Jahre bis 70er Jahre

Was heutzutage beinahe in Vergessenheit geraten ist, ist, dass längst nicht nur das Glücksspiel die ersten Besucher nach Las Vegas lockte. Stattdessen war Nevada in den 50ern auch Schauplatz für ein anderes Spektakel: Atombombentests. Für viele war Las Vegas die perfekte Anlaufstelle, um diese Tests mit eigenen Augen zu sehen, denn die „Nevada Test Site“ war nur rund 100 Kilometer entfernt direkt in der Wüste, sodass die beeindruckenden Atompilze bis in die Vergnügungsmetropole zu sehen waren. Insgesamt fanden dort bereits mehr als 1.000 Tests statt; ein nicht ungefährliches Unterfangen, denn bei oberirdischen Kernwaffentests wie jenen in Nevada soll es weltweit 300.000 Todesfälle gegeben haben, vor allem durch die freigesetzte Radioaktivität.

Von dieser Gefahr ahnten viele Touristen in Las Vegas damals nichts. Die Atombombentests, die vor allem der Machtdemonstration im Kalten Krieg dienten, wurden als völlig ungefährlich beworben und zu einer der Hauptattraktionen für Touristen in den USA. Noch heute zeugt der Krater mit Maßen von 396 auf 97 Metern von der gewaltigen Kraft der Kernwaffen, die dort getestet wurden. Wenig überraschend ist daher, dass eine Entfernung von 100 Kilometern nach Las Vegas – oder weniger für jene Zuschauer, die sich näher heranwagten – nicht reichte, um sie angemessen vor dem Fallout zu schützen. Es waren vor allem Soldaten sowie Anwohner, die den Explosionen sehr nahe kamen oder ihren Folgen häufiger ausgesetzt waren und die im Laufe der Zeit an Folgen wie Leukämie erkrankten. Die US-Regierung zahlte den Betroffenen mittlerweile eine Entschädigung. Um wie viele es sich handelte, ist jedoch nicht bekannt. Mehrere tausend Menschen sollen es in jedem Fall gewesen sein.

Das Ende der „Bomb Parties“, wie das Rahmenprogramm mit Paraden & Co rund um einen Atombombentest genannt wurde, war für Las Vegas daher im Nachhinein sicherlich eine gute Nachricht. Dieses kam im Jahr 1963, als Washington und Moskau überirdische Atomwaffentests gemeinsam verboten. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 100 überirdische Tests in Nevada stattgefunden, weitere 828 folgten unter der Erde. Im Jahr 1992 wurden auch diese eingestellt. Zu jener Zeit empfanden die Anwohner von Las Vegas dieses Verbot jedoch nicht als Segen. Ganz im Gegenteil: Entweder fielen damit ihre Arbeitsplätze weg, weil sie direkt auf dem Militärgelände tätig waren, oder sie fürchteten um die Millionen an Besuchern, die der „Bomb Parties“ wegen nach Las Vegas kamen. Die Atombombe war schließlich regelrecht zum Motto der Wüstenmetropole geworden; es gab „Atomic Drinks“, es gab eine „Miss Atomic Bomb“-Wahl, ja Las Vegas erhielt sogar den Spitznamen „Atomic City“. So umstritten dieses Kapitel der Stadt aus heutiger Sicht auch sein mag – es war zu damaligen Zeiten aus wirtschaftlicher Hinsicht das Beste, was Las Vegas passieren konnte.

Nach dem Ende der Atombombentests befürchteten also viele Menschen auch das Ende von Las Vegas als Anziehungspunkt für Besucher. Doch es kam anders als gedacht, denn die amerikanische Cosa Nostra entdeckte Las Vegas für sich und begann damit, viele der Hotels, Casinos & Co zu kontrollieren. Das bedeutete einerseits, dass ein großer Teil der Gewinne abgeschöpft und niemals versteuert wurde, was für die Regierung zum Dorn im Auge wurde. Andererseits tummelten sich immer mehr Mitglieder der Mafia in Las Vegas, um dort beispielsweise ihre Hochzeiten zu feiern. All das schadete dem Ruf der Stadt, jedoch witterten viele hier auch das große Geschäft. Schließlich war Las Vegas vom „National Crime Syndicate“ zur offenen Stadt erklärt worden, sprich hier konnte jeder Verbrecher seinen geschäftlichen Interessen nachgehen, ohne dass eine Familie ein Anrecht auf Las Vegas deklarierte. Dieses dunkle Kapitel der Wüstenmetropole sorgte demnach auch für zahlreiche Investitionen, häufig über Strohmänner und sogenannte Umwegfinanzierungen.

Entwicklung 70er Jahre bis 90er Jahre

In den 1970er-Jahren flogen diese Machenschaften auf und die Behörden begannen damit, ihnen nachzugehen. Einer der bekanntesten Fälle ist diesbezüglich die Entdeckung von zwei Paketen mit je 40.000 Dollar, die am 14. Februar 1979 ein Geldkurier bei sich trug. Es gab Hausdurchsuchungen, es gab Festnahmen und es gab eine Abwanderung der Kriminellen aus Las Vegas. So lassen sich die turbulenten 1960er und 1970er in Las Vegas zusammenfassen. Doch nachdem die Mafia aus der Stadt vertrieben war und diese dem langsamen Verfall überlassen war, stellte sich erneut die Frage, ob die Vergnügungsmetropole eine Zukunft hat – und wie diese aussehen könnte.

Lange Zeit blieb diese Frage unbeantwortet und die Situation von Las Vegas befand sich in einer Stagnation. Nach wie vor kamen Besucher aus dem In- und Ausland in die Mojave-Wüste, um dort dem Glücksspiel nachzugehen und Entertainment zu finden. Jedoch fehlte es an Investoren und einem tragfähigen Konzept für die Zukunft. Die Entwicklung von Las Vegas wurde sozusagen dem Zufall überlassen und so mauserte sie sich schleichend zur „Sin City“. Neben dem Glücksspiel gehörten auch Nacktbars und illegale Prostitution zum ganz normalen Stadtbild. Familien mit Kindern wären dementsprechend wohl nicht in das damalige Las Vegas gereist. Auch die Stadt selbst erkannte schnell, dass dieser Weg den Niedergang bedeuten würde und dass ein Imagewandel unausweichlich war, um das schillernde Las Vegas von einst zu retten.

Las Vegas (Foto: stock.adobe.com © Javen)



Entwicklung 90er Jahre bis heute

Wie eingangs erwähnt, nahm Las Vegas daher in den 90ern einen grundlegenden Imagewandel vor. Zwar ist der Spitzname „Sin City“ bis heute geblieben, jedoch hat das moderne Las Vegas mit jenem von damals nicht mehr viel gemeinsam. Anstoß für diese positive Entwicklung war die Eröffnung des „Mirage“ im Jahr 1989 durch Steve Wynn. Dort fanden weltberühmte Shows statt, beispielsweise von Siegfried & Roy, die zum neuen Publikumsmagneten wurden. Mit den Besuchern kam auch das Geld zurück nach Las Vegas und es wurden neue Investitionen getätigt. Gleichzeitig wurde bewusster gesteuert, welche Zielgruppe angelockt wurde. Die Wüstenmetropole spezialisierte sich beispielsweise auf Tagungen und Kongresse, um zahlungskräftige Geschäftsreisende anzulocken. Zudem wurden unerwünschte Wirtschaftszweige wie jener der Prostitution bekämpft. Las Vegas sollte nicht länger „Sin City“ sein, sondern zur „City of Entertainment“ werden.

Dass die Stadt dies zumindest teilweise geschafft hat, wird bei einem Blick auf das moderne Las Vegas schnell deutlich. Mittlerweile gibt es dort eine Vielzahl an familienfreundlichen Hotels sowie Attraktionen, die nichts mehr mit Glücksspiel oder Nacktbars zu tun haben. Trotzdem sind die Casinos nach wie vor allgegenwärtig, ebenso wie die Rotlichtbranche. So hat sich ein ambivalentes Bild ergeben, denn einerseits wird Las Vegas als familienfreundliches Reiseziel beworben und andererseits gehört „Sin City“ noch nicht ganz der Vergangenheit an, wie auch ein Blick auf die Kriminalitätsstatistiken beweist: Nach wie vor gibt es in der Wüstenmetropole eine erhöhte Anzahl an Gewaltdelikten im Vergleich zur Einwohnerzahl. Das liegt jedoch auch daran, dass in Las Vegas nur wenige dauerhafte Bewohner gemeldet sind im Vergleich zu den Millionen von Menschen, die hier nur für einige Zeit verweilen. Für Negativschlagzeilen sorgte im Jahr 2017 zudem ein weiteres Ereignis: Auf dem Gelände gegenüber das Mandalay Bay Hotels tötete ein Attentäter 58 Menschen und verletzte weitere 869. Damit handelte es sich um die höchste Opferzahl eines Einzeltäters in der US-amerikanischen Geschichte.

Fazit

Für manche Menschen mag Las Vegas die Stadt der Sünde sein, für andere die „City of Entertainment“. So oder so wird es in der Wüstenmetropole niemals langweilig und es bleibt spannend, wie sich ihre Geschichte weiterhin entwickelt. Spannend ist eine Reise nach Las Vegas aber allemal, allein schon aufgrund dieser zahlreichen Ereignisse in der Vergangenheit – und der Vielzahl an Attraktionen, die dort für Besucher jeden Alters geboten sind. Schließlich lässt sich heutzutage kaum noch ein Weltstar die Chance entgehen, in dieser einzigartigen Kulisse aufzutreten. Denn auch, wenn Las Vegas noch eine vergleichsweise junge Stadt ist, so ist sie doch schon eine der berühmtesten Städte der Welt; und das nicht ohne Grund.