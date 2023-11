Für eine Reise nach China ist ein gültiges Visum erforderlich. Dieses kann nun auch ohne vorherige Terminvereinbarung in einem von fünf Visazentren in Deutschland beantragt werden.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – - Der Visumsantrag ist für China-Reisende nun ohne Termin möglich. Die Online-Terminvereinbarung entfällt, wie das Fremdenverkehrsamt mitteilt. Man kann demnach einfach in einem der fünf Visazentren in Deutschland vorbeifahren – die sind in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München. Die notwendigen Unterlagen sollte man natürlich dabeihaben.

Die nötigen Dokumente für ein China-Visum

Sonderfall visafreier Transit

Für die Einreise nach China ist in aller Regel ein Visum erforderlich, so das Auswärtige Amt (AA). Zu beachten: An den Flughäfen werden bei Einreise keine Visa erstellt – wer dann keines vorweisen kann, dem werde die Einreise regelmäßig verweigert.

Ausnahme ist der sogenannte visafreie Transit: So bieten einige Städte und Regionen Chinas laut AA deutschen Staatsbürgern die Option eines 72 beziehungsweise 144 Stunden langen visafreien Transitaufenthalts.

Details, unter anderem um welche Regionen es sich handelt, nennt das AA in den Reisehinweisen auf seiner Website.