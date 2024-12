Skifahren im Kaukasus: Gebiet in Armenien wächst

Eriwan - Im armenischen Teil des Kleinen Kaukasus wächst das Skigebiet MyLer. Neben dem bestehenden Sechser-Sessellift fährt ab dieser Wintersaison eine Seilbahn mit Zehner-Gondeln. Damit kommen Wintersportler fortan auf bis zu 2.850 Meter Seehöhe, das Pistenangebot wächst von 7 auf 21 Kilometer, so die Betreiber des Resorts.

Das Skigebiet MyLer liegt nahe der Stadt Yeghipatrush, rund eine Autostunde nördlich der Hauptstadt Eriwan. Laut der Tourismusorganisation Armenia Travel wurde das Resort im Winter 2022/23 eröffnet und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Geht es nach den Plänen der Betreiber, werden irgendwann 17 Anlagen 102 Kilometer an Pisten erschließen.

Das traditionsreichste armenische Skigebiet liegt ebenfalls im Kleinen Kaukasus: In Tsaghkadzor haben laut Armenia Travel einst sowjetische Olympia-Skimannschaften trainiert, heute erschließen sechs Lifte knapp 30 Kilometer in dem Resort am Berg Teghenis (2.851 Meter).

Reisewarnung gilt nicht für Region mit den Skigebieten

Für Armenien gilt eine Teil-Reisewarnung des Auswärtigen Amtes: Gewarnt wird vor Reisen ins Grenzgebiet zu Aserbaidschan. Die Skigebiete liegen nicht in den Regionen, für die die Warnung gilt. Zur Einreise genügt deutschen Staatsbürgern ein gültiger Reisepass.