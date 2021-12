Erlebnisreisen durch Tansania

Solche Momente erlebt man nur bei einer Fotosafari in Tansania.

Es ist ein Land, wie kein anderes auf dieser Welt: Tansania. Das Land an der östlichen Küste Afrikas ist vor allem durch seine vielfältige Natur bekannt und sehenswert. In kaum einem anderen Land können spannende Fotosafaris mit einem Badeurlaub kombiniert werden. Hier finden Reisende mehrere Naturschutzgebiete, den höchsten Berg Afrikas sowie die beliebte Urlaubsinsel Sansibar. Allerdings überzeugt nicht nur die vielfältige Landschaft, sondern auch die faszinierende Pflanzen- und Tierwelt. Wir haben die wichtigsten Tipps für die nächste Erlebnisreise durch Tansania an dieser Stelle zusammengefasst.

Wissenswertes über Tansania

Tansania oder auch United Republic of Tanzania liegt, wie bereits erwähnt, im Osten des afrikanischen Kontinents, direkt am Indischen Ozean. Das Land entstand durch den Zusammenschluss der ehemaligen deutschen Kolonie Tanganjika und Sansibar.

Insgesamt leben hier laut Angaben der Weltbank Stand 2020 59,73 Millionen Menschen verschiedenster Ethnien. Rund 130 verschiedene Kulturformen, Religionen und teils Sprachen sind vertreten. Amtssprache ist zwar Kiswahili, allerdings kommen Reisende mit Englisch sehr weit, da sie als Verkehrssprache gilt.

Landschaftlich hat das Land eine Menge zu bieten: Savannen, Lavawüsten, Regenwälder und Strände. Ebenso vielfältig ist die Tier- und Pflanzenwelt, die es zu erkunden gilt.

An- und Einreise ins Land

Wer eine Reise nach Tansania tätigen möchte, benötigt ein Visum. Eine Visumspflicht besteht für Deutsche, aber auch Tourist*innen aus Österreich und der Schweiz benötigen ein entsprechendes Dokument.

Das Beantragen läuft ganz leicht online über die Seite der Regierung. Der Antrag wird innerhalb weniger Tage bearbeitet. Am Ende steht das elektronische Visum, das zur Einreise berechtigt.

Das Mitführen eines Reisepasses versteht sich wohl von selbst.

Einreisende aus Europa müssen keine besonderen Impfungen vorweisen. Wer sich allerdings vor seiner Einreise in einem Gelbfiebergebiet aufgehalten hat, sollte eine entsprechende Impfung nachweisen können.

Weitere Informationen und passende Links zur nächsten Reise nach Tansania stellt das Auswärtige Amt zur Verfügung.

Optimale Reisezeit und Reisedauer

Sobald die bürokratischen Hürden aus dem Weg geräumt sind, kann es mit dem Zeitraum der Reise weitergehen. Die beste Reisezeit ist wohl zwischen Juni bis September. Dieser Zeitraum fällt in allen Regionen des Landes in die Trockenzeit. Hier ist die Vegetation weniger dicht und die Tiere zeigen sich bei der Safari eher, weil sie auf der Suche nach Wasserstellen sind.

Die Zeit zwischen April und Mai eignet sich weniger als Reisezeit, da dann die meisten Niederschläge fallen und es unter anderem die Straßen schwer zu befahren macht.

Mindestens zwei Wochen sollte eine Reise nach Tansania dauern. Gerade in Anbetracht der aktuellen Klimakrise, sollte die Reisedauer auf keinen Fall kürzer gewählt werden. Generell empfiehlt es sich bei der Tansaniareise besonderen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit zu legen. Nicht nur bei der Reisedauer, sondern auch beim Verhalten innerhalb des Landes und dem Umgang mit den Menschen, Pflanzen und Tieren vor Ort.

Beste Orte für die Fotosafari

Die beliebtesten Orte für eine Fotosafari in Tansania sind wohl die Serengeti oder der Ngorogoro-Krater. Beide Gebiete bilden ein großes Naturschutzgebiet mit vielen verschiedenen Tierarten.

Hier lässt sich außerdem eines der größten Naturschauspiele der gesamten Tierwelt beobachten: die sogenannte Great Migration. Dabei wandern unzählige Gnus, Zebras und Gazellen auf der Suche nach Wasser und Nahrung zwischen der Serengeti und der Masai Mara in Kenia hin und her.

Neben diesen beiden Nationalparks gibt es noch weitere kleinere Parks, die ebenfalls zu spannenden Safaris einladen. Beispielsweise ist der Tarangire Nationalpark wegen seiner riesigen Elefantenherden auf jeden Fall sehenswert.

Zwei echte Geheimtipps im Süden des Landes sind der Mikumi Nationalpark und der Ruaha Nationalpark, die etwas abseits der großen Touristenströme angesiedelt sind.

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene: Kilimandscharo

Eine der größten Sehenswürdigkeiten ist der Kilimandscharo. Seit dem Jahr 1987 gehört er zum UNESCO-Weltnaturerbe. Jedes Jahr lockt der Berg rund 50.000 Besucher an, die versuchen den 5.895 Meter hohen Gipfel zu stürmen.

Allerdings ist das höchste Gebirge Afrikas nicht nur ein Besuchermagnet für Bergsteiger. In den niedrigeren Lagen sind Wanderer bestens aufgehoben und können dennoch in den Genuss des Kilimandscharo kommen.

Die besten Strände für den Badeurlaub

Ein wahres Paradies für Badeurlauber*innen ist die Insel Sansibar. Sie bietet neben einer Vielzahl an schönen Stränden eine einzigartige Kultur mit verschiedenen Einflüssen, aus Indien, Afrika oder arabischen Ländern. Vor allem die Nordküste verfügt über schöne weiße Sandstrände. Hier ist nicht nur das Baden möglich, sondern auch andere Arten von Wassersport.

Deutlich ruhiger sind die Strände auf dem Festland. Es sind insgesamt weniger Menschen unterwegs und man ist etwas ungestörter. Allerdings gibt es weniger Freizeitangebote als auf Sansibar.

Idealerweise empfiehlt es sich bei einer Durchreise durch Tansania den Badeurlaub und die Fotosafari miteinander zu verbinden.

Erlebnisreise durch Tansania für die ganze Familie

Tansania ist ein Reiseziel, bei dem die ganze Familie etwas erleben kann. Nicht nur die Safaris und Strände sind bestens für Kinder geeignet. Viele Reiseanbieter stellen ein zusätzliches Kinderprogramm, wie etwa Bogenschießen oder Spurenlesen zur Verfügung.

Die politische Lage im Land ist ebenfalls stabil, was jungen Familien zugute kommt. Hier können sie sich unterwegs jederzeit sicherfühlen. Wir wünschen eine gute Reise.