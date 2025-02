Die Wintersportsaison läuft auf Hochtouren. Wer in die Berge fährt, sollte seine Bretter in Schuss halten - und packt dafür am besten zwei Tools ein.

Planegg - Damit die Kanten von Skiern und Snowboards auf harten Pisten immer optimal greifen, können Wintersportler auch selbst Hand anlegen. Mit Schleifsteinen oder Schleifgummis lassen sich die Kanten ausbessern. Dafür kann man sich ruhig täglich etwas Zeit nehmen, so der Deutsche Skiverband (DSV). Einfache Kantenschleifer-Tools gibt es schon für um die zehn Euro.

Gerade auf eisigen, glatten Pisten sind scharfe Kanten wichtig, weil sie für mehr Fahrsicherheit sorgen - die Bretter rutschen beim Kurvenfahren dadurch weniger schnell weg.

Mit Wachs gleitet es besser

Neben dem Ausbessern der Kanten empfiehlt sich auch das Nachwachsen des Belags als Teil der täglichen Routine nach der Pistengaudi. Gerade an milderen Tagen mit nassem Sulzschnee wird das Wachs schneller aus dem Belag „gesaugt“, so der DSV. Einfach anwendbares Flüssigwachs gibt es, wie Kantenschleifer, ebenfalls zu Preisen ab zehn Euro.

Gewachste Skier und Snowboards lassen sich leichter drehen und gleiten besser - das bringt mehr Fahrspaß und Geschwindigkeit.

Alle fünf bis sieben Tage, mindestens aber einmal vor dem Skiurlaub, empfiehlt sich laut dem DSV außerdem das Heißwachsen der Bretter. Das heiße Wachs dringt tiefer in den Belag ein und ist damit abriebfester als das kalte Flüssigwachs für zwischendurch.

Wer dafür nicht das entsprechende Equipment hat, kann das Heißwachsen im Fachgeschäft erledigen lassen. Wer das vor seinem Urlaub nicht schafft - kein Problem: In der Regel bieten Skiverleiher an der Talstation oder im Ort so einen „kleinen Skiservice“ an, bei dem oft auch die Kanten nachgeschärft werden.