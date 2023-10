Keine Schranke, aber Gebühr! Frankreich-Urlauber sollten an Free-Flow-Mautstrecken denken

Wer Ferien in Frankreich macht, stoppt und zahlt bisher an „péages“. Doch mit diesen Mautstellen mit Schranken soll mittelfristig Schluss sein. Was man über das Konzept der Free-Flow-Maut wissen muss.