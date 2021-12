Die Alltagsflucht wird immer beliebter

In Deutschland gibt es mehr als 2.800 Campingplätze, Tendenz steigend. Bayern hat mit mehr als 420 Campingplätzen die größte Auswahl. Camping im Zelt oder Wohnmobil wird immer beliebter. Die Gründe dafür sind vielfältig, häufig ist es auch die Sehnsucht nach Freiheit und Naturverbundenheit.

Darum steigt die Zahl der Camping-Anhänger

Gute Zeiten für Campingplatzbesitzer. Die wachsende Besucherzahl gibt Hoffnung. Deutschlandweit haben mehr als 2.800 Plätze geöffnet, innerhalb der EU sogar mehr als 30.000. Campingplatzbetreiber rüsten auf, um dem wachsenden Ansturm gerecht zu werden.

So gibt es beispielsweise für den Campingplatz von Bergwitz eine stattliche Finanzspritze von 1,3 Millionen Euro. Damit soll ein neues Sanitärgebäude errichtet werden. Auf 400 m² sollen sich später Campingfreunde erfrischen können, mit gewissem Komfort versteht sich.

Der Campingplatz hat eine lange Tradition, denn hier waren schon viele Campingfreunde mit ihren Eltern bzw. Großeltern. Der nostalgische Gedanke ist auch einer der Gründe, warum Camping in den letzten Jahren immer angesagter wurde.

Nicht nur die richtige Einstellung, sondern auch die optimale Ausstattung sind ein Muss. Dazu gehört Funktionskleidung, wie von Patagonia. Auch im Sommer ist Lagenlook optimal, denn abends wird es rasch kühl. Für echte Outdoor-Fans ist deutlich mehr Kälte- und Wetterschutz gefragt.

Wer auf den Komfort das Wohnwagens oder Wohnmobiles verzichtet und das ultimative Camping im Zelt erlebt, braucht bessere Isolation. Damit das Vergnügen im Zelt länger anhält, unbedingt an den passenden Schlafsack, eine Isomatte und den Nässeschutz denken.

Campingabenteuer erleben: Das sind die schönsten Plätze in Deutschland

Dem Alltag entfliehen, das Freiheitsgefühl genießen – einige Campingplätze in Deutschland sind echte Geheimtipps. In Mitteldeutschland tummeln sich besonders viele Campinganhänger, beispielsweise in der Nähe von Coswig oder auf dem Naturcampingplatz Möhlauer See. Für Familien gibt es Campingvergnügen pur. Ein echter Geheimtipp dafür das Family-Camp-Kellerwiehl.

Auch Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und andere Regionen haben schöne Campingplätze. Zu den beliebtesten gehört das Schwarzwald-Camp am Schluchsee. Hier erleben Campingfreunde eine besondere Atmosphäre zwischen Nadelhölzern und direkt umgeben von nahezu unberührter Natur.

In Niedersachsen wartet das Obstwiesencamping im Alten Land auf Besucher. Vor allem junge Campingfreunde fühlen sich hier pudelwohl, denn es gibt viel zu entdecken. In Baden-Württemberg gibt es ein Campingerlebnis der besonderen Art: ein verwunschener Bauernhof mit zahlreichen Tieren. Camping am Hofgut Hopfenburg ist nicht nur bei den kleinsten Campingfreunden ein Heidenspaß.

Europa campt – die schönsten Plätze außerhalb Deutschlands

Die Zahlen der Tourismusunternehmen sprechen eine eindeutige Sprache: In Europa wird zunehmend gecampt. Die schönsten Campingplätze der EU liegen häufig am Meer. Vor allem Italien hat es den Campingfreunden besonders angetan.

Der Centro Vacanze Pra’ delle Torri ist für familiären Campinggenuss bekannt. Mehr als 15 km Sandstrand machen das Campingerlebnis zum Traum, nicht nur in den Sommermonaten. Wer keine Lust auf Campingplatzidylle hat, macht einen Abstecher in die Region Venetien oder lässt die Seele mit Blick auf die Dolomiten baumeln.

Glamping – für Natur- und Luxusliebhaber gleichermaßen geeignet. Der Trend geht zu einzigartigen Wohnunterkünften inmitten (unberührter) Natur. (Foto: lmcpy @ andreas160578)

Für Liebhaber der französischen Lebensart wartet der Platz „Camping des Mûres“ auf einen Besuch. Blick auf das Meer, den Strand vor der Tür – das ist hier Platz möglich. Neben den über 500 Standplätzen für Wohnmobile gibt es sogar über 100 Mietunterkünfte. Wer keine Lust auf Camping hat, lässt sich beim Glamping verwöhnen.

Dänemark ist ebenfalls echter Geheimtipp, was Campinggenuss betrifft. Das Strandresort Feddet empfängt seine Gäste am schönen breiten Sandstrand. 900 m lang und 25 m breit – ideal zum Entspannen und zum Sporttreiben. Mit seinem Wassertrampolin oder dem schwimmenden Geschicklichkeitsparcours ist dieser Campingplatz etwas ganz Besonderes für Jung und Alt.

Tipps: So findet jeder seinen idealen Campingplatz

Urlaub mit Reisemobilen, Zelten und Co. boomt. Die Zahl der Campingplätze steigt ebenso stetig. Wie sollen Campingfreunde bei den mehr als 30.000 Plätzen europaweit den Überblick behalten? Mit diesen Tipps klappt die Auswahl der Plätze leichter, sodass jeder auf seine Kosten kommt.

1. Präferenzen beim Land?

Leichter fällt die Auswahl der Campingplätze, wenn es um regionale Begrenzungen gibt. Soll die Reise in ein bestimmtes Land gehen oder sind bestimmte Destinationen ausgeschlossen? Wer sich vorab mit der Urlaubsregion befasst, bekommt eine verfeinerte Auswahl.

2. Wohnmobil, Zelt oder Glamping- wie soll die Übernachtung aussehen?

Die Campingplätze stellen immer häufiger verschiedene Übernachtungsangebote zur Verfügung. Längst gibt es nicht nur Stellplätze für Wohnmobile oder Zelte. Übernachtungen im eigenen Mietshaus im Stil von Glamping oder besondere Unterkünfte (beispielsweise ein Baumhaus) werden immer beliebter. Wer vorher entscheidet, wie er beim Campingausflug nächtigen möchte, findet schneller ideale Plätze.

3. Wer reist mit in den Campingurlaub?

Wer reist in den Campingurlaub – Singles, Familien ohne Kind, Familien mit Kindern, Tiere? Das Schöne am Camping ist die Freiheit. Ausgelassen in der Natur unterwegs sein, ohne Einschränkungen. Wer mit Kindern und Haustieren verreisen möchte, muss bei der Auswahl der Campingplätze jedoch genauer hinschauen. Nicht überall sind beispielsweise Vierbeiner erwünscht.

Es gibt sogar Campingplätze, bei denen Kleinstkinder untersagt sind. Um die Auswahl des Campingplatzes zu vereinfachen, zunächst alle Mitreisenden aufführen. Ein Vergleich der Plätze zeigt schnell klar, wo alle herzlich willkommen sind.

4. Welche Extras wünsche ich mir auf dem Campingplatz?

Die Auswahl des Campingplatzes ist wie die Wahl eines Hotels: Soll es eine Anlage mit Komplettbetreuung oder möglichst ohne Störungen sein? Campingplätze sind längst nicht nur reine Standflächen für Zelt, Wohnmobil und Co. Immer häufiger haben sie integrierte Diskotheken, kleine Einkaufsmöglichkeiten, Schwimmbäder oder Kinderbetreuung.

Wer Wert auf diese Annehmlichkeiten liegt, sollte bei der Auswahl darauf achten. Im Trend liegt auch das sogenannte Glamping. Hierbei wird der Campinggedanke mit einer Prise Luxus verknüpft. Statt auf dem Boden oder im kalten Wohnmobil zu nächtigen, gibt es mietbare Unterkünfte mit vielen Annehmlichkeiten. Darunter häufig Infrarotsauna oder Wellnessbereich. Wer diesen Camping-Hybrid einmal selbst ausprobieren möchte, sollte seine Auswahl verfeinern. Tolle Luxusunterkünfte im Campingstil gibt es beispielsweise in der Schweiz (La Pinte du Vieux Manoir), in Kroatien (Arena One 99 Glamping) oder in Italien (Orlando in Chianti Glamping Resort). Deutschlandweit steckt dieser Trend noch in den Kinderschuhen, aber die Nachfrage steigt. Zu den ersten Glamping-Plätzen gehört das Angebot im Ostseeferienpark Walkyrien.