Warum Mietwagen in diesem Jahr so teuer und knapp sind

Wer aktuell seinen Sommerurlaub plant und in diesem auf einen Mietwagen setzt, hat oft ein Problem: In vielen Urlaubsorten sind die Leih-Autos schon komplett ausgebucht. Und dort, wo es noch welche gibt, sind sie deutlich teurer als in den Vorjahren. Ein Mietwagen-Anbieter erklärt, wie es dazu kommt.

Wer in diesem Jahr einen Mietwagen sucht, der sollte schnell sein und viel Geld mitbringen, denn an vielen Urlaubsorten mangelt es an Fahrzeugen.

Halle (Saale)/DUR/slo – Mietwagen sind in diesem Sommer an vielen Urlaubsorten Mangelware. Vielerorts sind die Autos schon ausgebucht. Und wer noch einen Wagen findet, muss dafür meist deutlich mehr zahlen als früher. Kai Sannwald vom Anbieter „Sunny Cars“ erklärt, was Mietwagen in diesem Jahr so teuer und begehrt macht.

Das Hauptproblem, so schildert es Sannwald in einer Pressemitteilung, ist das Modell, mit dem die Leihwagen-Anbieter ihre Auto-Flotten bestücken. Denn die Mietwagen erhalten die Anbieter meist direkt von den Autoherstellern, und zwar in einem Kauf- und Rückkaufverfahren.

Mietwagenfirmen bekommen Autos nur für begrenzte Zeit

Automobilhersteller bieten Mietwagen-Firmen in der Regel Fahrzeuge an, die der Käufer dann später wieder an den Hersteller zurückverkauft. Dabei herrschen strenge Kriterien über Zulassung oder Kilometerstand, so Sannwald. In normalen Jahren geben die Autovermieter die Fahrzeuge am Ende an den Hersteller zurück und erhalten dafür neue Autos.

Doch aktuell kommen die Autohersteller mit ihrer Produktion kaum den regulären Bestellungen hinterher. Der Chipmangel bremst die Hersteller schon länger. Aktuell fehlen zudem Kabelbäume, die bisher vor allem in der Ukraine produziert wurden. Die Folgen sind steigende Preise und lange Wartezeiten auf Neuwagen.

Pkw-Anbieter mit Problemen - keine neuen Mietwagen

Und da sparen die Pkw-Hersteller bei den Autovermietern, da dieses Geschäft längst nicht so profitabel ist, wie der reguläre Autoverkauf. „Vermietern bietet sich keine Chance, aktuell eine gewohnt große Flotte aufzubauen. Sie stellen daher derzeit ein signifikant geringeres Angebot an Mietwagen zur Verfügung", so Sannwald. Wenn Hersteller Vermietern überhaupt noch Autos zum Kauf anbieten, seien diese sehr viel teurer. „Dabei entsteht beinahe ein Kampf um verfügbare Fahrzeuge“, so der Sunny Cars-Geschäftsführer.

Das und der Personalmangel würden Leihautos in diesem Jahr zu echter Mangelware machen. In Portugal oder auf Mallorca gebe es nur halb so viele Mietwagen wie üblich. Vor allem Kleinwagen seien kaum noch zu bekommen. Sannwald rät daher: "Sehen Sie sich auf keinen Fall erst vor Ort nach einem Wagen um. Denn dann ist momentan die Wahrscheinlichkeit wirklich groß, dass Sie mit leeren Händen dastehen.“