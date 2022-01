Dänemark im Sommer – unterschätztes Reiseziel im Norden

Vor allem für Urlauber aus Norddeutschland bietet sich Dänemark fast ganzjährig als Reiseziel an. Im Sommer laden unzählige Strände zum Sonnenbaden ein, Kopenhagen und Odense bieten reiche Kultur und viel zu sehen. Trotzdem genießt das kleine Nachbarland nicht den gleichen Ruf wie die südeuropäischen Urlaubsländer. Völlig zu Unrecht! Die Mitteldeutsche Zeitung erklärt, weshalb sich ein Sommerurlaub in Dänemark mehr als lohnt.

Dänemark als Strandurlaubsziel

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Suche nach dem perfekten Reiseziel. In diesem Jahr erwarten die Tourismusverbände ein starkes Sommergeschäft – vor allem Südeuropa ist beliebt. Doch wer schon einmal Urlaub auf der Sonneninsel Rügen gemacht hat, weiß: Die Ostsee kann im Sommer richtig was. Warme Temperaturen, viele Sonnenstunden und lange Strände laden zu einem ausgedehnten Badeurlaub ein. Da Dänemark nicht viel nördlicher als Rügen liegt, sind Klima und Gegebenheiten durchaus vergleichbar. Dänemark bietet zahlreiche Urlaubsorte und wahnsinnig schöne Strände, die den typischen Mittelmeerinseln im Sommer in nichts nachstehen.

Ein großer Vorteil ist, dass die Ferienhäuser in Dänemark hochwertiger und schöner ausgestattet sind als in Spanien und anderen Mittelmeer-Reisezielen. Außerdem ist Dänemark insgesamt nach wie vor weniger überlaufen als die Urlaubsregionen in Südeuropa. Urlauber profitieren also nicht nur von der Nähe des Landes, sondern auch von günstigen und luxuriös ausgestatteten Ferienhäusern für die ganze Familie.

Das Wetter muss mitspielen: Die optimale Reisezeit

Vor der Reisebuchung stellt sich die Frage, wann die richtige Zeit für einen Dänemark-Urlaub ist. Grundsätzlich ist das Land ganzjährig einen Besuch wert. In den kälteren Monaten sorgen Besuche im Museum für Spaß, denn das Land bietet eine reiche Kultur für Jung und Alt. Doch im Sommer legt Dänemark noch einen Gang zu und ist ein ideales Reiseziel für einen Strand- und Badeurlaub. Grundsätzlich ist das Wetter zwischen Mitte Juni und Mitte August gut für einen Sommerurlaub geeignet.

Dabei ist das Wetter in Dänemark ganz unterschiedlich, je nachdem, wo sich Urlauber konkret aufhalten. Gerade am Meer kann eine kühle Brise wehen und das Wetter kurzfristig umschlagen. Im Landesinneren werden im Juli allerdings auch 30 Grad Celsius erreicht. Die Durchschnittstemperatur liegt im Sommer bei rund 20 Grad. Vor allem Urlauber, die es nicht ganz so heiß mögen, kommen hier also auf ihre Kosten. Reisende dürfen in den Sommermonaten rund sieben Sonnenstunden täglich erwarten. Doch natürlich ist Regen nicht per se ausgeschlossen.

Natürlich gibt es auch in Dänemark Strände, an denen Hunde sich austoben dürfen. (Foto: Pixabay.com © spoba)

Die Wassertemperatur in Dänemark

Die Wassertemperatur unterscheidet sich in Dänemark in die Nord- und Ostsee. Letztere ist tendenziell etwas wärmer. Trotzdem sind Temperaturen über 25 Grad eine Seltenheit. Die Ostsee hat zwischen Juni und August rund 21 Grad Celsius, die Nordsee ist mit 18 Grad Celsius etwas kühler.

Wer im Sommerurlaub in Dänemark baden gehen möchte, sollte sich eine geschützte Bucht suchen. Hier ist nicht nur das Wasser tendenziell wärmer. Auch weht kein so kühler Wind, sodass die Sonne den Sand, die Steine und die Haut aufwärmen kann. An sehr heißen Tagen kann das Wasser der Nord- und Ostsee einen erfrischenden und abkühlenden Effekt haben.

Die beliebtesten Strände in Dänemark

Dänemark hat zahllose Sandstrände und hunderte von Inseln, die Besucher zu einem Badeurlaub einladen. Fast 200 der dänischen Strände haben die sogenannte Blaue Flagge erhalten. Diese wird Strandabschnitten verliehen, die eine besonders hohe Wasserqualität bieten. Für Familien mit Kindern eignen sich Strände an der Ostsee besonders gut, da diese tendenziell flacher abfallen und so auch für kleine Kinder ein Erlebnis darstellen. Zu den schönsten Stränden an der Nordsee gehören:

· Søndervig Strand

· Blåvand Strand

· Blokhus Strand

· Saltum Strand

· Rømø Strand

Alle Strände bieten weißen Sand und viel Platz, um es sich gutgehen zu lassen. Besonders geeignet für Familien mit Kindern ist der Blåvand Strand, der rund 150 Kilometer von Flensburg entfernt ist. An manchen der Strände, wie beispielsweise am Blokhus Strand, sind Autos erlaubt. Hier gilt es, sich vor der Abreise zu informieren. Auch die Ostsee hat wunderschöne Strände zu bieten. Die schönsten sind folgende:

· Marielyst Strand

· Hestehoved Strand

· Bisnap Strand

· Gudmindrup Strand

· Hornbæk Strand

All diese Strände sind sehr kinderfreundlich und bieten einen flachen Zugang zum Wasser. Der Bisnap Strand und der Hestehoved Strand sind außerdem behindertengerecht! Letzterer verfügt sogar über einen langen Badesteg, sodass wirklich alle Badegäste auf ihre Kosten kommen. Wer übrigens mit einem vierbeinigen Begleiter nach Dänemark fährt, wird an diesen Hundestränden auf seine Kosten kommen:

· Lakolk Strand (Rømø, Nordsee)

· Vejers Strand (Nordsee)

· Ostseeinsel Bornholm (siehe unten)

· Blokhus Strand (Nordsee, siehe oben)

Die ruhig gelegene Ostseeinsel Bornholm ist das ideale Reiseziele für alle, die Ruhe und Entspannung suchen. (Foto: Pixabay.com © schnicar_fotografie)

Bornholm: Dänemarks wärmstes Sommerparadies

Die kleine Insel Bornholm liegt mitten in der Ostsee, rund 150 Kilometer von der Küste des Festlandes entfernt. Obwohl die Insel offiziell zu Dänemark gehört, fühlen sich die Einheimischen eigenständig und betrachten sich als Bornholmer, nicht als Dänen. Bornholm ist eine verschlafene, kleine Insel, die wegen ihrer Lage für Touristen immer interessanter wird.

Die Anreise von Flensburg ist über Sassnitz mit der Fähre möglich. Diese braucht rund vier Stunden bis nach Rønne auf Bornholm. Dort gibt es dann zahlreiche Unterkünfte, sodass Urlauber sich entspannen und dem Trubel des Alltags entfliehen können. Die Bornholmer Küste ist 158 Kilometer lang – kein Wunder, dass es hier viele Strände gibt. Nicht alle sind Sandstrände, es gibt auch solche mit Felsen oder Kieseln. An der Südküste finden sich jedoch die schönsten Sandstrände der ganzen Ostsee. Besonders beliebt bei Touristen sind der Boderne Strand mit vielen kleinen Sandkuhlen und Dünen und der Dueodde Strand. An Letzterem gibt es klares, sauberes Wasser und sehr feinen Sand.

Im Sommer gehört Bornholm zu den wärmsten Orten Dänemarks. Dank der günstigen Lage mitten in der Ostsee ist die Insel keinen großen Wetterschwankungen unterworfen. Temperaturen um 30 Grad sind selbst im Hochsommer nicht zu erwarten. Im Juni hat Bornholm im Schnitt sechs Regentage. Das macht die Insel zu einem wahren Paradies für Badeurlauber.