Coachella-Festival nun im April 2022

Los Angeles - Wegen der Corona-Pandemie wurde das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien schon zwei Mal abgesagt - nun soll das Megakonzert an zwei Wochenenden im April 2022 stattfinden.

Die Veranstalter gaben den neuen Termin nun bekannt. Der Kartenvorverkauf soll an diesem Freitag (4. Juni) beginnen. Welche Künstler und Gruppen auftreten werden, wurde noch nicht angekündigt.

Zu Beginn der Pandemie - im April 2020 - hatte es einen coronabedingten Aufschub gegeben. Die Veranstalter schoben das Festival zunächst auf Oktober, aber auch dieser Termin platzte. Im vorigen Januar wurde dann der für 2021 geplante Event ein weiteres Mal abgesagt.

Mehr als 125.000 Konzertgänger waren 2020 auf dem Festivalgelände in Indio erwartet worden. Als Hauptacts an sechs Tagen sollten Gruppen und Künstler wie Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Big Sean und Calvin Harris auftreten.

Angesichts der wachsenden Zahl Geimpfter in den USA werden die Corona-Vorgaben immer weiter gelockert. Einige Großveranstaltungen fallen in diesem Jahr dennoch aus, darunter das legendäre Burning-Man-Festival in der Wüste von Nevada. Das einwöchige Open-Air-Festival mit Musik und Kunstaktionen, das jedes Jahr im September rund 70.000 Fans anlockt, war im April abgesagt worden.