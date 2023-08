Die Plaza der Elbphilharmonie ist ein beliebter Aussichtspunkt für Hamburger und Touristen. Bisher war der Besuch kostenlos. Bleibt das auch so?

Besuch der Elbphilharmonie-Plaza in Hamburg bleibt kostenlos

Hamburg - Der Besuch der Plaza der Hamburger

Elbphilharmonie bleibt weiterhin kostenlos. „Das ist eine große Geste

an alle Besucher“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD)

am Dienstag in Hamburg.

Dafür soll die Betriebsgesellschaft der

Elbphilharmonie für die laufende Doppelhaushaltsperiode finanzielle

Unterstützung für das Gebäudemanagement erhalten. „Außerdem sind wir

in Gesprächen darüber, wie wir dauerhaft einen kostenfreien Zugang

zur Plaza sicherstellen können“, sagte der Senator.

Über einen möglichen Eintritt für die Plaza wurde seit Monaten

diskutiert, um einen kostendeckenden Betrieb sicherzustellen. Die

Überlegung, nur den Hamburgern einen kostenfreien Zugang zu gewähren,

hätte aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden können, sagte

Brosda. Rund 80 Prozent der Plaza-Besucher kamen demnach von

außerhalb. Der spontane Besuch der Plaza ist seit ihrer Eröffnung im

November 2016 kostenlos. Lediglich für die Buchung eines

Besuchstermins werden zwei Euro erhoben.

Vor allem die Linken in der Hamburger Bürgerschaft hatten darauf

bestanden, dass der Zugang zur Plaza kostenlos bleibt. „Für uns ist

klar: Der größte Balkon der Stadt wurde mit ganz viel öffentlichem

Geld gebaut - der Zutritt muss daher dauerhaft frei bleiben“, sagte

der kulturpolitische Sprecher der Linken, Norbert Hackbusch.