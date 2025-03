Flüge starten frühmorgens in der Regel deutlich pünktlicher als am Nachmittag oder Abend.

München - Wer früh fliegt, startet oft pünktlicher: Das zeigt eine Analyse der Reisesuchmaschine Kayak von Abflügen aus Deutschland im Jahr 2024. Demnach hoben Flüge frühmorgens in der Regel deutlich pünktlicher ab als am Nachmittag oder Abend.

Während zwischen 5 und 7 Uhr morgens weniger als jeder fünfte Flug verspätet waren, waren es ab 11 Uhr schon mehr als vier von zehn. Am höchsten war der Anteil verspäteter Flüge laut der Auswertung um 15 Uhr (54 Prozent) und 23 Uhr (58 Prozent).

Als verspätet wertete Kayak einen Flug, der mindestens 30 Minuten nach der geplanten Startzeit abhob.

Weniger Verspätungen an kleinen Flughäfen

Von wo man die Reise startet, hat ebenfalls Einfluss auf die Verspätungswahrscheinlichkeit. Unter den 15 deutschen Flughäfen, die analysiert wurden, hatte Bremen 2024 die geringste durchschnittliche Verspätung (18 Minuten) und den geringsten Anteil an verspäteten Flügen (17 Prozent). Dahinter lagen mit Karlsruhe/Baden-Baden (20 Minuten und 18 Prozent) und Leipzig (22 Minuten und 20 Prozent) zwei weitere kleinere Airports.

Die beiden größten Flughäfen im Land finden sich am unteren Ende des Rankings: Am schlechtesten schnitt München ab, wo 49 Prozent aller Flüge mehr als eine halbe Stunde verspätet abhoben. In Frankfurt am Main waren es laut dieser Analyse 44 Prozent - drittschlechtester Wert. Dazwischen lag noch Köln/Bonn mit 45 Prozent.

Ein Blick auf die Monate zeigt: In den Sommermonaten zwischen Juni und September, also zur Haupturlaubszeit, war der Anteil der verspäteten Flüge am höchsten. Am pünktlichsten starten sie im Februar.