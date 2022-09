Am Bodensee soll die erste E-Fähre ablegen

Konstanz - Die erste E-Fähre auf dem Bodensee soll heute (14.00 Uhr) im Hafen von Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) zu ihrer ersten planmäßigen Fahrt ablegen. Nach Begrüßungsfahrten ab Konstanz am Wochenende werde das batterie-elektrisch betriebene Schiff dann erstmals den Linienverkehr zur Insel Mainau aufnehmen, sagte ein Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) in Konstanz.

Da vormittags auf der Verbindung ein weiterer Hafen angefahren werde und das Elektro-Schiff dafür nicht ausgelegt sei, werde das Schiff „Insel Mainau“ vorerst immer nur nachmittags auf der Route unterwegs sein.

Eigentlich waren die ersten Begrüßungsfahrten dieser Fähre schon Mitte Juli geplant gewesen. Die letzten Arbeiten an dem Schiff hatten sich nach Angaben der BSB aber wegen erheblicher Lieferprobleme in Folge des Ukraine-Kriegs verzögert.

Weitere Elektroschiffe könnten folgen

Das nach der Insel Mainau benannte Schiff soll bei seinen Fahrten jeweils bis zu 300 Menschen auf die Blumeninsel und ans Nordufer des Sees bringen. Dazu verfügt die 3,6 Millionen Euro teure Fähre über eine 1000 Kilowattstunden starke Batterie, die in der Mittagspause und nachts aufgeladen wird. Um Energie zu sparen, ist das Schiff mit 15 Kilometern pro Stunde im Wasser unterwegs.

Mit der E-Fähre will die BSB nach eigenen Angaben den Weg zu einem umweltschonenderen Schiffsverkehr auf dem Bodensee ebnen. Sollte sich die „Insel Mainau“ bis Ende 2023 im Fährbetrieb bewähren, will die BSB ein weiteres baugleiches Elektroschiff in Auftrag geben. Die Schwesterfähre könnte dann im Jahr 2025 in Betrieb gehen. Im Frühjahr 2023 sind zudem Testfahrten einer weiteren Fähre geplant, die beim Einsatz von Bio-Flüssiggas klimaneutral betrieben werden könnte.