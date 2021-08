Adria: Neues Fellini-Museum öffnet in Rimini

Wie wäre es mit etwas Kultur an einem Ort, an dem viele Urlauber sonst vor allem am Strand liegen? In Rimini an der italienischen Adria öffnet im August ein neues hochklassiges Museum.

Rimini - Im Badeort Rimini an der Adria wird ein neues Museum zu Ehren des italienischen Filmemachers Federico Fellini (1920-1993) aufmachen. Das Museum soll am 19. August feierlich eröffnet werden, informiert die Tourismusregion Emilia Romagna. Es befindet sich an gleich drei Standorten in der Altstadt: Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor und Piazza Malatesta.

Der Meisterregisseur kam in Rimini zur Welt und kehrte später immer wieder aus seiner Wahlheimat Rom in seine Geburtsstadt zurück. Internationale Berühmtheit erlangte Fellini im Jahr 1954 mit dem Film „La Strada“. Sehr bekannt ist auch sein Werk „La Dolce Vita“ („Das süße Leben“), das 1960 in die italienischen Kinos kam.

Das Fellini-Museum möchte „das kulturelle Erbe des großen Filmemachers in der Geschichte des Kinos aufwerten“ und die Stadt Rimini „zu einem räumlichen und konzeptuellen Rundgang verdichten“.