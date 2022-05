Bundesrat macht Weg frei 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen kommen zum 1. Juni

Viele Fahrgäste sind gespannt, die Branche steht in den Startlöchern. Nun ist letzte Hürde genommen, damit das Einsteigen in den Nahverkehr für begrenzte Zeit so einfach wird wie nie. Lockt das Neugierige an?