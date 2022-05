Mit Regio erreichbar: Das sind die fünf schönsten Wanderwege in der Nähe von Sachsen-Anhalt

Mit dem 9-Euro-Ticket kann man im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland reisen. Grund genug, einmal die schönsten Wanderwege in der Nähe zu erkunden.

Halle (Saale)/DUR/acs - Ab dem 1. Juni kann man mit dem 9-Euro-Ticket für drei Monate mit der Bahn durch Deutschland reisen. Wer das zum Anlass nehmen möchte, die schönste Ecken in der Nähe besser kennen zu lernen, kann die vielen Wanderwege erkunden, die Deutschland bereit hält.

Besonders in den Sommermonaten zieht es viele Menschen in die Natur. In vielen Bundesländern gibt es wunderschöne Wanderwege, bei denen man die Natur hautnah erleben und vieles entdecken kann. Mit dem Nah- und Regionalverkehr sind die meisten Wege zu erreichen.

Hier sind die schönsten Wanderwege in der Nähe von Sachsen-Anhalt, die abwechslungsreiche Natur und interessante Orte bereits halten. Ob Groß oder Klein, ob Anfänger oder Fortgeschrittene - für jeden ist etwas dabei.

Heidschnuckenweg in Niedersachsen

Der Heidschnuckenweg in Niedersachsen führt mitten durch die Lüneburger Heide und verbindet die schönsten Stellen zwischen Hamburg und Celle. Der Weg führt durch mehr als 30 große und kleine Heideflächen mit Mooren, Birken und Findlingen. Auch für ungeübte Wanderer ist er hervorragend geeignet: Der höchste Punkt ist der Wilseder Berg mit gerade einmal 169 Metern.

Wer den Heidschnuckenweg im Spätsommer besucht, kann die wunderschöne blühende Heide bewundern. Sie blüht von Anfang von August bis Mitte September.

Übrigens: es werden jetzt auch zwölf neue Rundwanderwege durch die Heide angeboten: Die Heideschleifen. Sie sind besonders gut für einen Kurzurlaub geeignet, da sie wieder am jeweiligen Ausgangspunkt enden.

Zugänge zum Heidschnuckenweg sind von den Bahnhöfen Hamburg-Neugraben, Hamburg-Fischbek, Soltau, Unterlüß und Celle sowie von den Heideorten Egestorf und Hermannsburg ausgewiesen. Alle Bahnhöfe sind mit Regional- und Nahverkehrszügen von Magdeburg, Halle, Halberstadt und Dessau innerhalb von zwei bis fünf Stunden zu erreichen. Auch der sogenannte „Heide-Shuttle“ verbindet von Mitte Juli bis Mitte Oktober mehrere Orte an der Strecke mit den Regional-Bahnhöfen.

Märkischer Landweg in Brandenburg

Der Märkische Landweg in Brandenburg führt durch drei nationale Naturlandschaften: Den Naturpark Uckermärkische Seen, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und den Nationalpark Unteres Odertal.

Wilde Wasserläufe, weite Seen, dichte Wälder und sehenswerte Städtchen versprechen ein unvergessliches Wandererlebnis. Der Wanderweg hält darüber hinaus keine größeren Steigungen bereit – Also auch für Anfänger super geeignet.

Starten kann man entweder in Feldberg oder in Fürstenberg. Mit dem Regional- und Nahverkehr kommt man von Halle, Magdeburg, Halberstadt und Dessau innerhalb von drei bis fünf Stunden nach Fürstenberg.

Oberlausitzer Bergweg in Sachsen

Der Wanderweg verläuft über die aussichtsreichsten Berge der Oberlausitz und des Zittauer Gebirges. Auf der Strecke kann man tolle Blicke ins benachbarte Tschechien werfen und idyllische Orte erkunden.

Von der Töpferstadt Neukirch bei Bautzen kann man zu faszinierenden Felsformationen, zur Burg- und Klosterruine auf dem Oybin und zur Schmalspurbahn auf der letzten Etappe nach Zittau gelangen.

Innerhalb von vier bis sechs Stunden kommt man mit Regional- und Nahverkehr Magdeburg, Halle, Dessau und Halberstadt nach Neukirch oder Zittau. Von hier aus kann die Wanderung starten.

Höhenweg Rennsteig im Thüringer Wald

Der Wanderweg führt durch den Thüringer Wald, das Thüringer Schiefergebirge und den Frankenwald und zieht jährlich bis zu 100.000 Wanderer an. Der Höhenweg Rennsteig hält mit waldgekrönten Höhen, tiefen Tälern, blühenden Bergwiesen, großartigen Ausblicken auf Dörfer, Burgen und Schlösser und vielen historischen Attraktionen für jeden Geschmack etwas bereit.

Es führt ein ausgeprägtes Regionalverkehrsnetz durch den Thüringer Wald. Darüber hinaus fährt am Wochenende auch der Rennsteig-Shuttle, den man mit dem Rennsteig-Ticket nutzen kann. Der Shuttle fährt vom Bahnhof in Arnstadt ab, den man mit Regional- und Nahverkehr von Magdeburg, Halle, Dessau und Halberstadt innerhalb von zwei bis drei Stunden erreichen kann.

Auch der Bahnhof in Eisenach kann innerhalb von zwei bis vier Stunden erreicht werden. Von dort ist der Wanderweg gut zu erreichen.

Harzer-Hexen-Stieg in Sachsen-Anhalt

Der Weg des Harzer-Hexen-Stiegs führt von Osterode in Niedersachsen bis nach Thale in Sachsen-Anhalt. Wer sich für Mythen, Sagen und Märchen begeistert ist hier genau richtig. In Thale angekommen, ist der Hexentanzplatz einen Besuch wert. Nicht nur zur Walpurgisnacht bietet das beliebte Ausflugsziel eine spannende Mischung aus Kultur- und Freizeitangeboten. Auch für Kinder gibt es hier viel zu erleben.

Harzer-Hexen-Stieg von Osterode nach Thale. Foto: dpa

Mit regional- und Nahverkehrszügen sind die Bahnhöfe in Osterode und Thale innerhalb von einer bis vier Stunden von Magdeburg, Halle, Dessau und Halberstadt zu erreichen. Von Halberstadt bis Thale dauert es sogar nur 34 Minuten.