3.442 Kilometer - Der lange Marsch durchs ganze Land

Erst der komplette Harz, dann in fast sechs Monaten durch den Rest Deutschlands. Was Enno Seifried auf der längsten Wanderung seines Lebens lernte.

Enno Seifried unterwegs - ein halbes Jahr brauchte er von Sylt bis ganz in den Süden.

Seit sich drei Männer vor 133 Jahren im Washingtoner Cosmos Club zusammenfanden, um einen Verein zu gründen, der der Welt etwas über die Größe und Schönheit der Erde erzählen sollte, ist „National Geographic“ die Marke der Wissbegierigen, die Marke der Entdecker und Abenteurer. Unter dem Dach der National Geographic Society wurde der Fotojournalismus erfunden. Die Gesellschaft stand auch Pate für Ideen wie die, Expeditionen in unbekannte Regionen auszurüsten, um mehr zu erfahren über das, was niemand so richtig weiß.

Unterwegs nach irgendwo

Dass der Leipziger Filmemacher Enno Seifried mit seinem Bericht über eine Mammutwanderung einmal längs durch ganz Deutschland beim renommierten Buchverlag National Geographic gelandet ist, verwundert trotzdem kaum. Seifried, heute 43 Jahre alt, hatte sich in den wilden Nachwende-Jahren als Künstler und Rockmusiker ausprobiert, ehe er sein Faible fürs Wandern entdeckte. Den Jacobsweg hat er absolviert, einmal ist er bis nach Weißrussland gelaufen, immer mit Gepäck und am liebsten allein. Deutschland rückte erst spät ins Visier des entdeckungsfreudigen Sachsen, der bei Touren im Harz anfangs nur auf der Suche nach Industrieruinen und alten FDGB-Hotels für seine Dokumentarfilm-Serie „Vergessen im Harz“ gewesen war.

Unterwegs im Irgendwo. https://ennoseifried.de

Unterwegs erst, abseits der üblichen Touristenpfade, verliebte sich Seifried in Deutschlands schönstes Mittelgebirge. Vor vier Jahren dann startete der Filmemacher, Musiker und Berufsneugierige sein bis dahin größtes Projekt: Für „700 Kilometer Harz“ erkundete er die 2.000 Quadratkilometer zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Zelt, Kocher, Kamera und Campingstuhl auf dem Rücken - und dabei kam er auf den Geschmack, als nächstes ganz Deutschland unter seine Wanderschuhe zu nehmen.

Eine Mammutwanderung als Buch

„Deutschland zu Fuß“ führte Enno Seifried dann von Sylt bis in den südlichsten Zipfel am Haldenwanger Eck. Nicht einfach geradewegs von Norden nach Süden verlief die Strecke, sondern zugleich von West nach Ost und dann wieder von Osten nach Westen. Fünfeinhalb Monate war Seifried unterwegs, und er erkundete ein Heimatland, das sich als weitgehend unbekannt entpuppte.

Dass der so traditionsreiche „National Geographic“-Verlag dem Filmemacher aus Mitteldeutschland anschließend anbot, seine Erlebnisse als Buch aufzuschreiben, ist ein Ritterschlag. Illustriert mit zahlreichen Fotos, erzählt Seifried nun auf 190 Seiten von seinen Abenteuern, von spontanen Begegnungen mit freundlichen Fremden, vom Wildcampen und vom Verlaufen in dichten Wäldern. Eine Einladung zu einer Sofareise, die Lust macht, sofort loszulaufen.

Deutschland zu Fuß -

3.442 Kilometer von

der Nordsee in die

Alpen, National Geographic,

190 Seiten,

22,99 Euro FOTO: NG