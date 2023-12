Klassische Anlässe für einen gemeinsamen Ferienhausurlaub wie runde Geburtstage, Feiertage oder die silberne Hochzeit der Eltern sind nicht mehr genug.

Laut des aktuellen Reisetrendreports der Ferienhausplattform FeWo-direkt und des Online-Reisebüros Expedia möchte ein Drittel der weltweit 20.000 befragten Reisenden im Jahr 2024 mehr Urlaub mit den Lieblingsmenschen machen – und sucht dafür nach neuen Anlässen, die die gemeinsame Auszeit adäquat rechtfertigen.

In Deutschland zeigt sich der Trend insbesondere in der Social Media-affinen Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen. 16 Prozent der Gen Z und Gen Y ist jede Ausrede recht, um eine Auszeit im Ferienhaus zu buchen. 20 Prozent planen 2024 auch, kleine Errungenschaften mit einem Gruppenurlaub zu feiern. Dazu zählen arbeitsbezogene Meilensteine wie Jobwechsel, Beförderungen oder Kündigungen.

Auch eher ungewöhnliche Anlässe wie der Jahrestag des ersten Dates, der halbe Geburtstag oder die Trennung vom Partner bzw. der Partnerin werden zunehmend als Gründe genannt, um gemeinsam fernab der Heimat auf den neuen Lebensabschnitt anzustoßen.

Dabei kommt es im Jahr 2024 weniger auf das Innere als auf das Äußere des Ferienhauses an. Von Whirlpools über weitläufige Gärten bis hin zu Dachterrassen und Feuerstellen – es ist die Außenausstattung eines Ferienhauses, auf die Urlaubsgäste bei der Buchung ganz besonders achten.

Mehr als jeder fünfte Reisende weltweit gibt in der Trendumfrage von FeWo-direkt und Expedia an, dass die Außenausstattung bei der Wahl eines Ferienhauses wichtiger als die Innenausstattung ist. In Deutschland sagen 23 Prozent, dass die Qualität der Außenausstattung ausschlaggebend für die Buchungsentscheidung ist.

Wichtig dabei: das Ausprobieren und sich Gönnen. So zeigen die Umfragedaten, dass 30 Prozent der deutschen Reisenden Ferienunterkünfte mit einer Außenausstattung buchen, auf die sie Zuhause nicht zurückgreifen können. Terrassen, Pools, Whirlpools, Grills und Outdoor-Küchen sowie Feuerstellen gehören hierzulande zu den begehrtesten Ausstattungsgegenständen bei Ferienhäusern.

Weitere Informationen finden Sie HIER.