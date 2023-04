Ostern im Osten: Interesse an neuen Reisezielen wächst

Viele Deutsche zieht es in den Osterferien nach Prag.

Klassische Osterreiseziele wie Berlin, Amsterdam und Mallorca bekommen in diesem Jahr Konkurrenz.

Wie eine gemeinsame Analyse des Online-Reisebüros Expedia und der Ferienhausplattform FeWo-direkt ergeben hat, steigt das Interesse der Deutschen an Reisezielen im Osten. Sowohl Städte wie Dresden, Prag und Danzig als auch ländliche Regionen in Sachsen und den Nachbarländern Deutschlands verzeichnen für die Osterferien aktuell bis zu 200 Prozent mehr Anfragen als noch im vergangenen Jahr.

Ein besonders großes Plus registrieren die Städte und Landkreise in Sachsen. Dresden und Leipzig können sich laut Expedia-Daten über 190 bzw. 150 Prozent mehr Suchanfragen für die Osterferien als im Vorjahr freuen, für Zwickau ist das Interesse sogar um 200 Prozent gestiegen. Daneben erleben auch ländliche Regionen ein Hoch, wie die Daten von FeWo-direkt zeigen. Urlaub im Ferienhaus ist vor allem im Landkreis Bautzen (+55%) und im Erzgebirgskreis (+65%) ein Thema.

Viele Reisende suchen sogar nach Ferienunterkünften hinter der deutschen Grenze in Polen oder Tschechien. Für die polnische Woiwodschaft Westpommern, die direkt an Mecklenburg-Vorpommern grenzt, verbucht FeWo-direkt 55 Prozent, für die Karlsbader Region in Tschechien sogar 135 Prozent mehr Suchanfragen als noch im vergangenen Jahr.

„In dieser Zeit der steigenden Preise geht es darum, das meiste aus dem Urlaubsbudget herauszuholen“, sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei FeWo-direkt. „Die Deutschen suchen nach bezahlbaren Alternativen, bei denen das Urlaubsgefühl dennoch nicht zu kurz kommt. Kompromisse werden eher beim Reiseziel als bei der Ausstattung des Ferienhauses eingegangen. Daher ist der Urlaub im Osten Deutschlands oder in den angrenzenden Ländern eine attraktive Option.“

Auch die Städte im Osten Europas sind bei deutschen Reisenden immer mehr im Kommen, wie die Expedia-Daten zeigen. Breslau (+195%), Posen (+195%) und Danzig (+165%) verzeichnen alle ein dreistelliges Plus. Nach Hotels in den Hauptstädten Warschau (+90%) und Prag (+185%) wird ebenfalls vermehrt gesucht.

„Die Osterfeiertage leiten traditionell die Städtereisen-Saison ein“, sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. „In diesem Jahr möchten die Reisenden jedoch nicht nur die Klassiker besichtigen, sondern erwägen auch Besuche in touristisch weniger frequentierten Städten.“

Mehr Informationen finden Sie HIER.