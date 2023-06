Urlaub auf dem Land wird immer beliebter. Doch es geht nicht nur darum, die Natur zu genießen. Es geht auch um Entschleunigung.

Insbesondere in Norddeutschland liegt die Sanierung alter Gebäude im Trend. Verlassene Bauernhäuser, marode Resthöfe und alte Scheunen werden in individuelle Wohnhäuser mit historischem Charme verwandelt.

Um die Investitionen zu decken, bieten viele Bauherren ihre umgebauten Schätze als Ferienhäuser an – und treffen damit genau den Geschmack stressgeplagter Stadtmenschen, die im Urlaub mit der Familie das unbeschwerte Landleben genießen möchten. So stehen auf dem Ferienhausportal FeWo-direkt immer mehr historische Landhäuser zur Auswahl – vor allem in Niedersachsen, das als eines der Zentren sanierter Immobilien in Deutschland gilt.

Eines der alten Häuser in Niedersachsen, das in eine gemütliche Ferienunterkunft verwandelt wurde, ist das Backhaus in Haarstorf zwischen Lüneburg und Uelzen. Das kleine Fachwerkhäuschen aus dem 19. Jahrhundert liegt in idyllischer Waldrandlage und wurde einst als gemeinschaftliches Backhaus für die Versorgung eines großen Hofes genutzt.

Die Besitzer haben es über viele Jahre liebevoll saniert und manche Elemente dabei bewusst in ihrem ursprünglichen Zustand belassen, um die ländlich-nostalgische Atmosphäre zu bewahren. Wo sich früher der große Backofen befand, ist heute ein gläserner Kamin verbaut, der von beiden Seiten zugänglich zwei Wohnräume miteinander verbindet und das Herzstück des Ferienhauses bildet.

Das Konzept kommt an: 111 ehemalige Gäste bewerten das Backhaus auf FeWo-direkt mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen. „Die ganze Atmosphäre der Umgebung und des Ferienhäuschens ist wie dafür gemacht, abzuschalten und zu genießen“, schreibt Annette S. „Natur, Ruhe und Erholung sind hier nicht dem Zeitgeist entsprungen, sondern Tatsache“, heißt es von Birgit und Christian R. aus Oberursel. Die beiden stellen fest: „Wer sanften Tourismus und ungewöhnliches Ambiente schätzt, ist hier genau richtig.“

Das liebevoll sanierte Backhaus in Niedersachsen gehört zu den Ferienhäusern des Jahres 2023 von FeWo-direkt in Deutschland. Die Initiative wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Gastgeberinnen und Gastgebern, die ein außergewöhnliches Gästeerlebnis bieten, eine besondere Anerkennung zukommen zu lassen.

