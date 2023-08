Kennen Sie „Ohnmachtshappen“? Die reicht man, bevor BBQ oder Party in Gang kommen - damit keiner hungrig vom Stuhl fällt. Genau richtig dafür sind Sesamröllchen von Food-Bloggerin Doreen Hassek.

Fetakäse, Frischkäse und pürierte Paprika-Bohnen-Zwiebel-Tomatenmasse werden in plattgewalzten Toastbrotscheiben gewickelt, in Sesam gewälzt und in Butter goldbraun ausgebraten.

Berlin - Fingerfood wie aus 1000 und einer Nacht. Heiß und knusprig und voller wunderbarer Aromen. Wie wäre es denn mal mit diesen Röllchen auf dem nächsten Buffet oder als kleine Leckerei beim Grillen? Die Sesam Roll Up's lassen sich wunderbar vorbereiten, so dass sie nur noch in die heiße Pfanne müssen, wenn die Gäste schon am Tisch sitzen. Die „Ooohs“ und „Aaahs“ sind garantiert.

Zutaten für 20 Röllchen:

1 Packung Sandwich Toast (20 Scheiben)

2 Eier

100 ml Milch

Sesam Butter

1 Fetakäse

6 EL Frischkäse natur

1 rote Paprika

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL gemahlener Koriander

2 TL Paprika edelsüß

1 EL Tomatenmark

70 ml Wasser

1 kl. Dose weiße Bohnen

1 Bio-Zitrone

1/2 Bund Petersilie, gehackt

1 gestrichenen TL Salz

Pfeffer

1 Messerspitze Cayennepfeffer

Zubereitung:

1. Die Paprika halbieren, den Strunk und die Kerne entfernen und mit der Schnittfläche nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und auf der obersten Schiene unter den Grill schieben. Dieser sollte auf höchster Stufe angestellt sein.

Sobald die Haut der Paprika komplett schwarz ist, das Gemüse aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, die Haut abziehen und das Fruchtfleisch grob in Stücke schneiden.

2. Die Zwiebel und den Knoblauch putzen, grob hacken und in Olivenöl anbraten bis beides glasig ist. Die Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander und Paprika edelsüß) und das Tomatenmark dazugeben und kurz mit anrösten. Mit dem Wasser ablöschen, kurz einkochen lassen, vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.

3. Die Flüssigkeit von den Bohnen abgießen. Sowohl die Paprika, als auch die Bohnen und die Zwiebel-Tomaten-Masse in einen Mixer geben, mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, etwas Zitronenabrieb und 3 EL Zitronensaft pürieren. Die Masse nochmals abschmecken und die gehackte Petersilie unterrühren.

4. Von der kurzen Seite des Fetakäses 0,5 cm dicke Scheiben abschneiden und diese dann längs halbieren, so dass Streifen entstehen. Von den Toastscheiben die Ränder abschneiden und für andere Dinge verwenden (z.B. Croûtons).

5. In einem tiefen Teller die Eier mit der Milch verquirlen. Den Sesam auf einen weiteren Teller geben. Mit einem Nudelholz die Toastscheiben platt walzen, dünn mit Frischkäse bestreichen und am unteren Rand mit einem Streifen Feta belegen und 1 EL der Masse auch als Streifen über den Feta geben, um es dann aufzurollen. Die Rolle durch die Eiermilch ziehen und anschießend in dem Sesam wälzen. Alle Röllchen auf einem großen Teller bereitlegen.

6. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Rollen nacheinander rundherum goldbraun ausbraten. Heiß servieren und genießen.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com