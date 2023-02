Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

„Leuchtkonzert“, so hat ein früherer Kollege das genannt, was fast überall in Sachsen-Anhalt in der Dunkelheit zu erblicken ist: die in einem beruhigend stetigen Rhythmus blinkenden Lämpchen der mehr als 2.800 Windräder im Land. Ich finde es beinahe romantisch, das Leuchtkonzert. Windkraftgegner sehen das vermutlich anders.