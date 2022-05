Nie mehr zerlatschte Treter

Tipps vom Profi: Warum Leder nicht auf die Heizung gehört, welche Modelle in die Waschmaschine dürfen und was Imprägniersprays wirklich taugen.

„Die Schuhpflege ist bei vielen nur einmal im Jahr Thema: am Nikolaustag“, sagt Tobias Börner. Dabei weiß kaum einer so gut wie der Sprecher des Onlineshops Shoepassion, dass gute Treter regelmäßiger Pflege bedürfen. „In Amerika stehen die Businesstypen im Rockefeller-Center Schlange, um sich die Schuhe putzen zu lassen. Hier ist das eher unpopulär“, sagt er. „Dabei ist Schuhpflege auch ein Schutz seines Investments.“ Klar: Ein gutes Paar Budapester, also des klassischen Herrenschuhs, kostet gern einige Hundert Euro.