So funktioniert die Anwendung

Kokosöl gilt als echter Allrounder. In der Küche eignet sich das Öl hervorragend zum Braten, Backen und Kochen von süßen und herzhaften Speisen und verleiht diesen ein leichtes Kokos-Aroma. Doch das ist längst nicht alles, das Kokosöl kann. Als Haarkur eignet sich Kokosöl perfekt dafür, um Haare zu pflegen. Spliss wird so vorgebeugt und Feuchtigkeit wird dem Haar auf diese Weise gespendet. Auf den Körper aufgetragen eignet sich Kokosöl ideal als Hautpflege und auf Fell aufgetragen hilft Kokosöl dabei, Läuse, Flöhe, Zecken und anderes Ungeziefer von Hunden und Katzen fernzuhalten. Auch als Zahnpflege ist Kokosöl jedoch beliebt. Richtig angewendet kann es immerhin dabei helfen, auf natürliche Weise zu weißeren Zähnen zu gelangen.

Schöne und gesunde Zähne kommen nicht ohne regelmäßige Pflege aus

Nicht jeder ist von Natur aus mit schönen, weißen und geraden Zähnen gesegnet. Wer sich nicht damit abfinden will, kann einiges tun, um seiner Zahngesundheit auf die Sprünge zu helfen. Das Tragen einer Zahnspange, regelmäßige Zahnarztbesuche und das zwei- bis dreimal tägliche Putzen der Zähne gehören dabei genauso dazu, wie eine gesunde Ernährung, die möglichst wenig Zucker beinhaltet. Wer sich beraten lassen oder eine Behandlung durchführen lassen will, ist bei der Zahnarztpraxis Dr. Horvath an der richtigen Adresse. Die Spezialisten rund um Dr. Horvath nutzen High-Tech Zahnmedizin, um Patienten ein strahlendes und weißes Lächeln zu ermöglichen - und das mit so wenigen Terminen wie nur möglich.

Kokosöl sollte täglich für 20 Minuten durch die Zähne gezogen werden

Wer zu Hause selbst nachhelfen möchte, was seine Zähne betrifft, kann es einmal mit Ölziehen versuchen. Hierbei wird natives, kalt gepresstes Kokosöl genutzt, um damit zu gurgeln und dieses die Zähne im Mund umspülen zu lassen. Auf diese Weise sollen nicht nur Schadstoffe aus dem Körper ausgespült, sondern auch fiese Zahnverfärbungen entfernt werden. Wer mit dem Ölziehen loslegen will, sollte einfach einen Esslöffel Kokosöl in den Mund nehmen und dieses für etwa 20 Minuten im Mund behalten. Diese Zeit braucht das Öl, um in die Zahnfleischtaschen eindringen und auf so gegen Bakterien wirken zu können. In dieser Zeit sollte das Kokosöl möglichst häufig zwischen den Zähnen gezogen werden - wie es der Name der Methode bereits vermuten lässt. Im Idealfall sollte das Öl dabei auch durch die Zahnzwischenräume gezogen werden. Was sich einfach anhört, erfordert dabei eine Menge Ausdauer: Immerhin ist Muskelkater im Kiefer gerade am Anfang vorprogrammiert. Dabei sollte das Ölziehen über einen Zeitraum von mehreren Wochen täglich angewendet werden, um tatsächlich eine Wirkung dadurch bemerken zu können. Selbstverständlich sollte das Ölziehen dabei nicht das tägliche Zähneputzen ersetzen, sondern unterstützend dazu angewendet werden.

Auch zahlreiche Krankheiten sollen durch das Ölziehen behandelt werden können

Wer am Ball bleibt, profitiert jedoch enorm davon. Das Ölziehen, das seine Herkunft in der ayurvedischen Lehre findet, soll dabei nicht nur zu weißeren Zähnen verhelfen, sondern sich auch in vielfacher anderer Hinsicht positiv auf Körper und Geist auswirken. Will man der indischen Volksheilkunde Glauben schenken, lassen sich damit außerdem auch Kopfschmerzen, Diabetes, Asthma, Depressionen und viele weitere Krankheiten behandeln.