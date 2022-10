Mutproben und Manipulation: Warum Influencerin Alicia Joe über die Gefahren in sozialen Medien aufklären will

Influencer sind die Stars in den sozialen Medien. Auch Alicia Joe gehört dazu. Die 26-Jährige zeigt in ihrem ersten Buch, wie man sich vor schädlichen Trends schützt.

Womöglich war das Ziel der Aktion, ein paar Klicks in den sozialen Netzwerken zu bekommen. Dafür haben zwei Mädchen vor einigen Wochen in Halle ihr Leben riskiert. Die zwölf und 13 Jahre alten Schülerinnen sollen in einer Toilette im Marktschlösschen mehrere Deo-Spraydosen geleert und das Gasgemisch anschließend angezündet haben. Mit desaströsen Folgen: Ihr „Streich“ verursachte eine große Explosion, bei der sie selbst schwer und eine 51-jährige Frau leicht verletzt wurden. Die Ermittlungen dazu laufen noch.