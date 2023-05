Neues Bewerbungsverfahren Medizinstudium in MV: Landarztquote wird nicht ausgeschöpft

Weil es auf dem Land an Ärzten mangelt, gibt es in MV eine Landarztquote: Jeder 13. Studienplatz geht an einen Bewerber, der bereit ist, später auf dem Land zu arbeiten. Bisher sind nicht alle Plätze besetzt.