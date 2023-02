Herbst-Winter-Kollektion 2023 Mailänder Fashion Week: Punk-Eleganz bei Fendi

„Ganz viel Chic“ - so hatte Fendi seine Präsentation in Mailand angekündigt. Was das italienische Luxuslabel darunter versteht, war nun auf dem Laufsteg zu sehen. Etwas Punk kam dabei auch zum Vorschein.