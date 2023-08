Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

Luisa Neubauer, 1996 in Hamburg geboren, wirbt für den Klimaschutz und ist eine der Hauptorganisatorinnen des Klimastreiks "Fridays for Future".

Luisa Neubauer. Es gibt kaum noch jemanden in Deutschland, der diesen Namen nicht kennt. Und bei vielen weckt er Gefühle – von Sympathie bis Ablehnung. Neubauer ist Idol und Hassobjekt, Identifikationsfigur und Nervensäge, je nachdem, wen man fragt. Und das liegt gar nicht an der 27-Jährigen selbst, sondern vielmehr an dem, wofür sie steht: die Bewegung Fridays für Future (FFF) und das klimaaktivistische Aufbegehren der Jüngeren.