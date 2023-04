Charlotte Kretschmann gilt mit stolzen 113 Jahren als ältester Mensch Deutschlands. „Charlotte Kretschmann hat auf ihrem Weg durchs Leben und bis ins Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart alle hinter sich gelassen. Ein bisschen so, wie es früher gewesen ist in ihrem Sportverein, als sie die Schnellste war auf der 200-, der 400- und der 800-Meter-Strecke“, schreibt die örtliche Presse über sie. Heute ist niemand in Deutschland bekannt, der älter ist als sie.

Beschwerden nehmen im hohen Alter stark zu

Kretschmann liest noch täglich Zeitung, trinkt ab und an ein Glas Rotwein und nascht hin und wieder Schokolade. So beneidenswert fit sind leider die wenigsten Deutschen in ihren letzten Lebensjahren. Zwar steigt die Lebenserwartung der Deutschen seit Jahren an, doch zugleich nehmen die kleinen und großen Beschwerden mit steigendem Alter zu.

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird allein durch die zunehmende Alterung bis zum Jahr 2055 um 37 Prozent zunehmen, meldete vor Kurzem das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird ihre Zahl von rund fünf Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen. Dabei werden bereits 2035 etwa 5,6 Millionen erreicht.

Je besser die Pflege, desto höher die Lebenserwartung

Es kann jede und jeden treffen – der Lauf des Lebens ist in dieser Hinsicht wahrlich unvorhersehbar. Insofern wird es immer wichtiger, die richtigen Pflegekräfte um sich zu wissen. Denn zahlreiche wissenschaftliche Studien – allen voran die bereits im Jahr 2009 veröffentlichten „Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes Gesundheit und Krankheit im Alter“ des Statistischen Bundesamts, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Robert Koch-Instituts – zeigen einen klaren Zusammenhang auf: Je besser und zugewandter die Pflege abläuft, desto höher ist die Lebenserwartung und Zufriedenheit der gepflegten Personen.





Zugleich erweist es sich für die Lebenserwartung als Segen, wenn die betagten Seniorinnen und Senioren möglichst lange, mit Unterstützung, im eigenen Haushalt leben können. Der Umzug ins Pflegeheim stellt einen nicht zu unterschätzenden Einschnitt in ihr selbstbestimmtes Leben dar – mit allen negativen Folgen für Psyche und Gesundheit. Fünf von sechs Pflegebedürftigen in Deutschland werden nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zu Hause betreut.

Spezialisierte Dienstleister wie Homecare – die Alltagshelfer GmbH übernehmen dabei die Pflege oder unterstützende Hilfeleistung für die älteren Menschen in deren Wohnungen und Häusern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf wurde von Dominik Gapski, Hendrik Steffen und Marcus Maiwald gegründet. Inzwischen verfügt es auch über Niederlassungen in Bochum, Essen, Meerbusch bei Düsseldorf, Görlitz und neuerdings auch im sächsischen Werdau. Deutschlandweit will Homecare – die Alltagshelfer in den kommenden Jahren weiterwachsen, der Bedarf an qualifizierter und zugewandter Pflege wird angesichts der demografischen Entwicklung weiter zunehmen.

„Die meisten Menschen wünschen sich ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen vier Wänden – auch dann, wenn sie aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder aus anderen Gründen in manchen Lebensbereichen auf Unterstützung angewiesen sind. Angehörige können die notwendige Hilfe oft nicht oder nur in begrenztem Umfang leisten. Unsere Leistungen sind genau dafür gemacht – egal ob als dauerhafte oder vorübergehende Unterstützung“, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Homecare – die Alltagshelfer bietet passgenaue Leistungen für Seniorinnen und Senioren, für Demenzkranke, oder eben alle anderen, die Hilfe im Alltag benötigen. Auf einen Unterschied im Vergleich mit anderen Pflegediensten legt das Unternehmen besonderen Wert: Übliche Pflegedienste arbeiten leistungsbasiert und verlassen die gepflegte Person direkt nach der erbrachten Leistung – etwa der Hilfe beim Waschen und Anziehen – direkt wieder. Im Gegensatz dazu hat sich Homecare – die Alltagshelfer dazu entschieden, auf Stundenbasis abzurechnen. Damit nehmen sich die Pfleger die Zeit, die sie brauchen. Den gepflegten Menschen kommt das sehr entgegen - und ihrer Lebenserwartung auch.