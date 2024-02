Schuften bis zum Umfallen. Das war das Erfolgsrezept vieler Gründerinnen und Gründer, die heute in Rente gehen. Heute wirkt es aus der Zeit gefallen. Bei allem Ehrgeiz und dem Gehen der notwendigen „Extra-Meilen“ haben auch Unternehmerinnen und Unternehmer ein Recht auf mehr Privatleben. Eine bessere Work-Life-Balance macht sie letztlich sogar erfolgreicher.

Wolfgang Grupp, der ehemalige Chef von Trigema, war bekannt für seine direkten Meinungen. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ im Herbst 2023 äußerte er sich kritisch zu modernen Arbeitskonzepten wie Homeoffice und der Vier-Tage-Woche. Seine Ansichten spiegeln eine traditionelle Arbeitsauffassung wider, die stark von der neuen Unternehmergeneration abweicht.

Unternehmerpaar mit Aha-Erlebnis

Marta und Fuat Akar stammen ebenfalls aus „dem Ländle“, sind aber eine Unternehmergeneration jünger und so ziemlich das Gegenteil des Grupp‘schen Lebensentwurfs. Natürlich hat das Paar, das seit über 20 Jahren beruflich und unternehmerisch zusammen ist und zwei gemeinsame Kinder großzieht, immer hart gearbeitet. Ihr heutiger Wohlstand, eine Villa mit Pool direkt am Meer im Süden, ist das Ergebnis von Fleiß und ehrlicher Arbeit. Nach ihrem Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und Positionen im Top-Management haben sie vor rund zehn Jahren ihre eigene Unternehmensberatung gegründet. Privat haben sie mit Trading an der Börse ihr Kapital vervielfacht und mit null Euro Kapitaleinsatz ein Studentenwohnheim aufgebaut, das bereits nach vier Wochen passives Einkommen und erhebliche Steuereinsparungen generierte.

Doch zugleich stehen Marta und Fuat Akar für eine neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern hierzulande, die bei aller Härte gegen sich selbst ihre eigenen Interessen, die Familie und Freunde nicht vergisst – kurzum: eine Generation von Firmenchefs, für die Work-Life-Balance mehr bedeutet als ein rein zeitgemäßes Lippenbekenntnis.

Über Jahrzehnte lag in Deutschland beim Wort „Familienunternehmen“ die reale Betonung auf dem zweiten Wortteil, den „Unternehmen“. Doch zunehmend erkennen neue Firmenchefs nicht nur bei ihren Beschäftigten, sondern auch im Kreis der eigenen Familie und der Freunde, wie wichtig eine funktionierende Balance zwischen „Work“ und „Life“ ist.

Für diese Erkenntnis brauchte es bei Fuat Akar vor vielen Jahren ein Aha-Erlebnis mit traurigem Anlass – ein Todesfall in der Familie: „Bis dahin waren wir angestellte Führungskräfte im Top-Management namhafter Konzerne. Damals waren wir „finanziell abhängig“ vom Arbeitgeber und der Gehaltszahlung am Monatsende. Wir waren sogar „freizeitabhängig“, weil wir um Erlaubnis bitten mussten, wenn wir Urlaub haben wollten. Als Deutschlands jüngster Finanzleiter der Würth-Gruppe war mein Arbeitsalltag von großer Verantwortung und Druck geprägt. Ich bin sehr dankbar für diese sehr lehrreiche Zeit. Aufgrund eines familiären Zwischenfalls erkannte ich jedoch, dass mir meine Fähigkeiten zum Verhängnis wurden. Viele Selbstständige aus meinem Umfeld konnten einfach selbst entscheiden, die Beerdigung meiner Großmutter in der Heimat zu besuchen. Während bei mir die Reise in die Phase der Jahreskonferenz-Vorbereitungen fiel. Der „Urlaub“ wurde mir daher erst einmal verwehrt. Erst als die Präsentationen soweit unter Hochdruck vorgearbeitet waren und ich zusagte, mein Laptop und Handy mit auf die Reise zu nehmen und jederzeit für Rückfragen erreichbar zu sein, merkte ich: Ich bin ein sehr gut bezahlter Sklave mit CFO-Titel!“

Mehr Zeit für die Familie und Freunde, ein freieres Einteilen und Verteilen der eigenen Zeit und Aufmerksamkeit – das ist es, was das Ehepaar Akar an der neuen unternehmerischen Freiheit schätzt. Gleichwohl bietet dieses Plus an Freiheit kein Minus bei den finanziellen Möglichkeiten.

Drei Säulen für die finanzielle Freiheit

Marta Akar und ihr Mann haben viel gelernt über den richtigen Weg zur finanziellen Freiheit. Inspiriert hat sie dabei nach eigenen Angaben vor allem das Buch „Rich dad, poor dad“ von Robert Kiyosaki. Marta Akar: „Dadurch haben wir vor Jahren eines grundlegend verstanden: Reiche arbeiten nicht für Geld! Wer reich werden will, kann nicht angestellt bleiben. Angestellte können nur eingeschränkt über ihre Zeit und damit auch die Höhe ihres Einkommens bestimmen. Wir haben viele Bücher über Erfolg und Finanzen gelesen und haben Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung besucht. Das hat uns tatsächlich geholfen, größer zu denken und auch Menschen kennenzulernen, die bereits sehr erfolgreich unterwegs waren. Dieses neue Umfeld hat uns inspiriert und gezeigt: Alles ist möglich, wenn Du es wirklich willst!“

Fuat Akar: „Durch die Selbstständigkeit waren wir bereits finanziell unabhängig, aber finanziell frei wurden wir erst, als wir lernten, Geld für uns arbeiten zu lassen. An der Börse und durch Immobilien-Investments. So kam es, dass wir die Strategien der reichsten Menschen der Welt analysierten. Alle reichen Menschen sind in diesen drei Kategorien aktiv: 1. Sie haben mindestens ein Business, womit sie mehr Zeit und mehr Geld erzielen können. 2. Sie legen ihr Geld nicht in Sparbücher oder Fonds an, sondern lassen ihr Geld an der Börse für sich arbeiten. 3. Sie besitzen alle Immobilien, die ihnen Steuervorteile und passives Einkommen ermöglichen.“ Die Akars haben in der Folge ihr eigenes Kapital und ihren Vermögensaufbau nach diesem Prinzip aufgebaut. Sie nennen es die „Drei Säulen der finanziellen Freiheit“. Und genau diese Prinzipien geben sie heute als Coaches und Mentoren an andere weiter.

Das 15-köpfige Team der Selfmade-Millionaire arbeitet komplett remote im Homeoffice. Ihre Investments reichen von Neubau-Immobilien in Deutschland bis nach Dubai mit einem Invest-Volumen von über 10 Mio €. „Es reicht zum Leben.“ Scherzt Fuat Akar.

Wobei ihnen eines wichtig ist: die richtige Balance zwischen (noch mehr) Erfolg und der persönlichen Zufriedenheit. Sie wollen sich nie wieder als Menschen, als Eltern und als Paar verlieren, wie es ihnen vor Jahren vor dem Beginn der Selbstständigkeit drohte. „Ich habe in meinem Burnout vor 10 Jahren einen Entschluss gefasst: Ich lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite, um zu leben. Und ich werde von nun an Geld für mich arbeiten lassen. Geld landet nie im Burnout!“, wie es Fuat Akar beschreibt.

Marta Akar: „Unser Mentoring richtet sich vorrangig an Selbstständige sowie Unternehmer. Oft sind auch gutverdienende Angestellte dabei, die kaum noch Zeit für ihre Familie haben und bisher keinen Weg gefunden haben, aus ihrem Hamsterrad auszubrechen, weil sie die falschen Stellhebel bedienen. Auffällig ist, dass wir viele Paare unter unseren Teilnehmern haben. Wir merken, dass viele Familien denselben Schmerz spüren, den wir vor mehr als zehn Jahren auch hatten: Wir haben nur noch funktioniert und haben uns in der Arbeit verloren. Dabei ist das Familienleben zu kurz gekommen. Es fehlte an Work-Family-Balance.“

Wenn mehr Unternehmerinnen und Unternehmer so denken und handeln würden wie das Ehepaar Akar, könnte dies zu einer deutlichen Veränderung der Arbeitswelt und des Unternehmertums führen - mit einem stärkeren Fokus auf Work-Family-Balance und persönlicher Zufriedenheit.