Nach über einem Jahr Corona-Pandemie sehnen sich viele Menschen nach Urlaub. Endlich mal wieder raus aus dem Alltag und etwas Neues erleben – das geht zurzeit am besten auf den eigenen vier Rädern. So kann man flexibel reisen, sich die Zeit frei einteilen und ist mit Abstand am sichersten unterwegs.

Ärgerlich wird es allerdings, wenn eine Panne die Fahrt in den wohlverdienten Urlaub stoppt. Hier können sich ADAC Mitglieder und Kunden auf die Dienstleistungs-Center Halle GmbH (DLC) verlassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DLC Halle haben sich erst im Februar als äußerst krisenfest erwiesen: Im Schneechaos nahmen sie mehr als 15.000 Anrufe pro Tag entgegen und konnten auch in dieser Notlage erfolgreich helfen.

Aufgrund des immer schnelleren Impftempos und der hohen Impfbereitschaft erwartet das DLC Halle ab dem Sommer ein erhöhtes Reisekaufkommen im In- und Ausland. Um dafür gerüstet zu sein, möchte das DLC Halle an seinen Standorten in Halle und Leipzig mehr als 200 neue Mitarbeiter/-innen und studentische Aushilfen einstellen.

„Selbstverständlich ist die Corona-Krise eine Herausforderung, der wir uns auch im DLC erst stellen mussten. Wir haben aber sehr gute und schnelle Entscheidungen getroffen,“ sagt Leif-Tancred Schade, Geschäftsführer im DLC Halle. „Bereits 2019 haben wir mit dem starken Ausbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen begonnen. Daher fiel es uns mit Beginn der Pandemie leicht, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice zu beschäftigen. Noch bevor dieses in Politik und Medien zum Thema wurde.

„Aber auch Mitarbeiter, die vor Ort in den Büroräumlichkeiten des DLC Halle arbeiten, werden mit vielerlei Hygienemaßnahmen geschützt. So wurden zum Beispiel Masken, Luftreiniger, Trennwände und neues Mobiliar für die Arbeits- und Schulungsräume angeschafft. Außerdem können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu fünf Mal pro Woche einen Schnelltest machen“ erklärt der Geschäftsführer. „Als regionaler Arbeitgeber in Mitteldeutschland konnten wir so frühzeitig eine Vorreiterrolle einnehmen.“ So kann sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im DLC Halle sicher fühlen – oder flexibel von zu Hause aus der Urlaubsretter für über 21 Millionen ADAC Mitglieder sein.

Mehr Informationen zur DLC Halle GmbH auf: www.dlc-halle.de