Düsseldorf - „Über Geld spricht man nicht“, besagt ein alter Spruch. Viele Arbeitnehmende scheinen - bewusst oder unbewusst - nach dieser Maxime zu leben. Denn über das eigene Gehalt zu sprechen, ist vielen Menschen in Deutschland unangenehm. Laut einer Umfrage im Auftrag des Stellenportals Indeed empfinden das Thema 42 Prozent als Tabu.

Frauen gehen offener mit dem Einkommen um

Gerade Männer tun sich laut der Umfrage schwer, offen über ihr Einkommen zu sprechen. Selbst in der eigenen Familie würden nur 37 Prozent gerne preisgeben, wie viel sie verdienen, oder Familienmitglieder nach deren Gehalt fragen. Bei den Frauen würden 54 Prozent ihr Einkommen in der Familie offenlegen und 51 Prozent würden Verwandte nach deren Gehalt fragen.

Auch in Freundschaften sind Frauen offener. Jede Zweite würde Freundinnen und Freunde nach deren Einkommen fragen, bei den Männern nur 40 Prozent. Selbst in romantischen Beziehungen zögern mehr als die Hälfte der Männer, das Thema anzusprechen: nur 45 Prozent würden sich damit wohlfühlen, ihre Partnerin oder ihren Partner nach dem Gehalt zu fragen. Bei den Frauen gaben das immerhin 61 Prozent an.

Männer lügen öfter beim Einkommen

Auch in Sachen Ehrlichkeit schneiden Männer in der Umfrage schlechter ab als Frauen. In romantischen Beziehungen haben 26 Prozent schon einmal gelogen, was die Höhe ihres Gehalts angeht, Freunden gegenüber sogar 28 Prozent. Bei den Frauen gaben das nur 15 bzw. 17 Prozent an.

Wer mit Blick auf sein Einkommen lügt, korrigiert es meist nach oben. Die häufigsten Gründe dafür sind Angst vor Verurteilung (30 Prozent), jemanden beeindrucken zu wollen (29 Prozent) und der Schutz der Privatsphäre (27 Prozent).

Kollegium: Gehalt mitunter größeres Tabu als Passwörter

Ein besonders großes Tabu ist das Thema Einkommen am Arbeitsplatz selbst. Nur 14 Prozent würden sich damit wohlfühlen, ihren Kolleginnen und Kollegen zu erzählen, wie viel sie verdienen. In der Umfrage wurden die Teilnehmenden auch vor die Wahl gestellt, ob sie eher ihr Gehalt offenlegen oder ihre Passwörter für Social Media im Kollegium teilen würden. Fast die Hälfte (49 Prozent) würden lieber ihre Passwörter teilen.

Offener über Geld zu sprechen, könne aber helfen, ein besseres Gefühl für den eigenen Marktwert zu bekommen, sagt Stefanie Bickert, Jobexpertin bei Indeed. So könne man etwa mit einer realistischeren Einschätzung in Gehaltsverhandlungen gehen. Langfristig könnte so die Lohngerechtigkeit für alle zunehmen.

Die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Censuswide im Auftrag von Indeed durchgeführt. Zwischen dem 15. und 20. Januar 2025 wurden dafür 1.002 Arbeitnehmende in Deutschland im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt.