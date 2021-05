Optionen für die weitere Karriere

Heute haben Frauen, zumindest von gesellschaftlicher Seite, eine breite Auswahl, wie sie ihre Karriere weiter verfolgen wollen. Also welche Wege gibt es? Und vor allem: Welche Vor- und Nachteile können daraus entstehen – nicht nur für die Karriere, sondern auch für die Familie und die ganz eigene Perspektive?

Wie geht es weiter? Wann diese Frage gestellt werden sollte

Wenn es um das Thema Kinder und Karriere geht, sind Frauen denkbar unterschiedlich. Manche wollen so lange wie möglich nur Mutter sein, andere so schnell wie möglich wieder in den Beruf einsteigen. Es gibt somit nicht den einen richtigen Zeitpunkt, um diese Frage zu stellen und zu beantworten. Sinnvoll ist in jedem Fall, sich bereits vor der Elternzeit Gedanken über den Wiedereinstieg zu machen. Trotzdem kommt es im Leben nicht immer wie geplant, weshalb eine endgültige Entscheidung erst unmittelbar vor diesem Wiedereinstieg getroffen werden kann. Das sollte spätestens zum Ende der beantragten Elternzeit der Fall sein, bestenfalls aber bereits einige Monate zuvor, um mit dem Arbeitgeber entsprechende Vereinbarungen treffen oder Bewerbungen schreiben zu können. Einen zu frühen Zeitpunkt für diese Frage gibt es daher prinzipiell nicht. Oft kann sie aber erst abschließend beantwortet werden, wenn das Kind auf der Welt ist, die Familie ihre neue Routine gefunden hat und die Mutter somit besser abschätzen kann, ob und wann eine externe Kinderbetreuung möglich ist.

Wer hingegen weder an einen Arbeitsvertrag noch an finanzielle Verpflichtungen gebunden ist, weil beispielsweise der Mann ausreichend Geld verdient, kann sich mit der Frage nach dem Wiedereinstieg beliebig viel Zeit lassen. Allerdings sollte den Frauen dann bewusst sein, dass dieser schwieriger wird, je länger ihre Pause vom Berufsleben war. Der richtige Zeitpunkt für die Frage nach dem Wiedereinstieg ist daher ebenso individuell wie jede Frau selbst. Fakt ist aber: Früher oder später muss diese beantwortet werden.

1. Option: Die Elternzeit als Sprungbrett für einen Karriereaufstieg

Zugegeben, trotz gesetzlicher Bestimmungen lassen sich Kind und Karriere für viele Frauen nach wie vor nur schwer vereinen. Vor allem, wenn sie nicht wieder in Vollzeit einsteigen kann oder will, ist ein weiterer Karriereaufstieg für die Frau oft schwierig bis unmöglich. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Elternzeit nicht auch ein Sprungbrett für einen Karriereaufstieg sein kann. Schließlich ist die Motivation nach der mehrmonatigen, vielleicht sogar mehrjährigen Auszeit vom Beruf oft umso höher und die Frau ist als Persönlichkeit gewachsen. Optimale Voraussetzungen also, um jetzt voll beruflich durchzustarten. Wer das wünscht, muss diesen Schritt jedoch rechtzeitig und richtig vorbereiten.

Die Rückkehr in die vorherige Arbeitssituation bringt aber nur selten die gewünschten Möglichkeiten und Erfolge auf der Karriereleiter. Stattdessen kann es sinnvoll sein, sich anschließend an die Elternzeit – oder sogar noch währenddessen – weiterzubilden. Heutzutage gibt es hierfür eine Vielzahl an Studienmöglichkeiten für Menschen jeden Alters und in jeder Situation, beispielsweise ein Teilzeitstudium, um eben doch noch den Master-Titel zu erwerben und sich somit für eine höhere (Führungs-) Position zu empfehlen. Das ist jedoch nur ein Beispiel von vielen, weshalb sich die betreffende Frau frühzeitig darüber klar werden sollte, welche beruflichen Ziele sie nach der Elternzeit verfolgen und wie sie sich darauf vorbereiten will. Dann ist sie pünktlich zum Ende der Auszeit bereit, um wieder voll und ganz in den Job einzusteigen und eben diese Ziele zu erreichen.

· Vor- und Nachteile für die Karriere

Für die Karriere ist dieser Plan natürlich förderlich, erfordert aber eine gewisse zeitliche Investition sowie ausreichend Motivation, um die individuellen Karriereziele zu verfolgen – und zu erreichen. Zudem können häufigere Jobwechsel, eventuell sogar Wohnortwechsel notwendig werden, beispielsweise im Rahmen interner Beförderungen oder externer Arbeitgeberwechsel. Frauen nach der Elternzeit haben dabei oft gute Chancen, aufgrund der Frauenquoten und ihrer persönlichen Reife. Auch oder vor allem nach der Elternzeit ist es daher möglich, als Frau Karriere zu machen.

· Vor- und Nachteile für das Familienleben

Allerdings bedeutet dass gewisse Opfer, wenn es um das Familienleben geht. Wenn die Frau in ihrer Karriere durchstarten will, muss sie im Regelfall in Vollzeit arbeiten, was weniger Zeit mit dem Kind sowie den weiteren Familienmitgliedern bedeutet. Gemeinsame Reisen, gemeinsamen Feierabende, gemeinsame Wochenenden – solche Dinge werden zur Seltenheit und selbst, wenn die Frau zuhause ist, ist sie vielleicht mit den Gedanken noch bei der Arbeit oder zu erschöpft, um sich tatsächlich auf die Familie einzulassen. Zudem muss der Mann oft Abstriche bei seiner Karriere machen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Viele Männer machen das gerne. Aber nicht alle sind hierzu bereit. Natürlich gibt es auch Alternativen wie Kindertagesstätten, Kindermädchen, Großeltern & Co, allerdings muss Mutter und Vater dann auch bewusst sein, dass sie die Erziehung (teilweise) aus den Händen geben und die Beziehung zu den Kindern darunter leiden kann.

· Vor- und Nachteile für das eigene Ich

Auch, wenn es um das Privatleben der Frau geht, muss sie für eine steile Karriere nach der Elternzeit gewisse Abstriche in Kauf nehmen. Freizeit ist oft ein seltenes Gut und wird dann möglichst mit der Familie und den Kindern verbracht. Nebenbei eine Freundschaft zu pflegen, sich einen Wellness-Tag zu gönnen oder auf andere Art und Weise nach sich selbst zu sehen, kann derweil schwierig werden. Mütter, die Karriere machen wollen, müssen daher aufpassen, dass unter dieser Mehrfachbelastung nicht ihre Gesundheit oder ihr persönliches Glück leidet.

2. Option: Die Elternzeit als Pause für nahtloses Anknüpfen

Viele Frauen entscheiden sich stattdessen dafür, nach der Elternzeit erst einmal nahtlos an ihr vorheriges Arbeitsverhältnis anzuknüpfen – sofern möglich. Das bedeutet einen vergleichsweise sanften Start zurück im Berufsleben und hält der Frau trotzdem alle Optionen für die kommenden Berufsjahre offen. Sie kann also die Entscheidung aufschieben, ob sie doch noch Karriere machen, einfach im Status quo verharren oder eine der anderen Alternativen wählen möchte.

· Vor- und Nachteile für die Karriere

Eine steile Karriere ist bei dieser Option zwar nicht zu erwarten, endgültig verbaut wird diese Chance für die Frau aber trotzdem nicht. Wie soeben erwähnt, hält sie sich alle Möglichkeiten offen und muss sich vorerst nicht an eine neue berufliche Situation gewöhnen. Es handelt sich somit um einen sanften Wiedereinstieg, der ohnehin häufig eine Herausforderung ist, da die Frau noch zwischen dem Dasein als Mutter und jenem als Berufstätige jonglieren muss. Das nahtlose Anknüpfen ermöglicht somit wieder ein sicheres Einkommen und eine Abwechslung zum heimischen Familienalltag, ohne aber zu viel Raum im Leben der Frau in Anspruch zu nehmen.

· Vor- und Nachteile für das Familienleben

Für das Familienleben bedeutet diese Option zwar eine große Veränderung, dennoch ist es in vielen Fällen möglich, einen guten Kompromiss zu finden, sodass die Frau sowohl den beruflichen Anforderungen als auch jenen an ihre Mutterrolle gerecht werden kann. Je nachdem, wie stressig der Job vor der Elternzeit war, weiß die Frau, was sie anschließend erwartet und kann sich entsprechend vorbereiten. Hat die Frau vor der Geburt jedoch in Vollzeit gearbeitet, bedeutet die unveränderte Rückkehr durchaus Einschnitte im Familienleben und den Bedarf einer alternativen Kinderbetreuung. Für sie kann das also heißen, mehr Zeit im Beruf zu verbringen als mit ihrem Kind. Zudem mögen die Einschnitte zwar kleiner sein als bei der ersten Option, wenn die Frau eine steile Karriere anstrebt, aber sie lassen sich im Regelfall nicht vollständig vermeiden.

· Vor- und Nachteile für das eigene Ich

Diese Einschnitte müssen auch im Privatleben der Frau in Kauf genommen werden. Die Balance zwischen der Karrierefrau und der Mutterrolle zu finden, kann sogar bei dem nahtlosen Wiedereinstieg schwierig sein. Die eigenen Bedürfnisse werden dabei gerne hinten angestellt. Zwar bleiben etwas mehr Freiräume als bei der ersten Option, da sich die Frau für ihre Karriereziele weniger verausgaben muss. Dennoch kann es passieren, dass das eigene Ich unterm Strich zu kurz kommt. Abhängig ist das natürlich auch davon, inwiefern der Vater unterstützend bei der Kinderbetreuung oder im Haushalt zum Einsatz kommt.

3. Option: Die Elternzeit als Anlass, es anschließend langsamer angehen zu lassen

Mit dem Vater ist ein wichtiges Thema ins Spiel gekommen, denn bei der Beantwortung der Frage, wann und wie die Frau wieder in den Beruf einsteigen soll, geht es auch um Rollenmodelle. Es gibt beispielsweise Männer, die gerne bereit sind, in ihrer Karriere zugunsten der Kinder zurückzustecken. Steigt also der Vater ganz oder teilweise aus dem Beruf aus – zumindest für einige Jahre – hat die Frau bezüglich ihrer beruflichen Zukunft mehr Perspektiven. Natürlich ist auch möglich, dass beide Elternteile voll arbeiten, darunter leiden allerdings die Kinder. Allzu häufig ist es aber noch so, dass es vor allem die Frau ist, die eine Balance zwischen Kindern und Karriere finden muss, während der Mann seine berufliche Laufbahn ohne Einschnitte weiter verfolgen will. Sofern die Finanzen das zulassen und die Frau keine ambitionierten Karriereziele verfolgt, ist eine solche Rollenverteilung vollkommen in Ordnung und die Mutter kann die Elternzeit als Anlass nehmen, um auch anschließend im Berufsleben kürzer zu treten.

· Vor- und Nachteile für die Karriere

Für die Karriere bringt diese Option natürlich vor allem eines, und zwar Nachteile. In vielen Unternehmen sind die Chancen auf eine Beförderung oder Gehaltserhöhung schwierig bis unmöglich, sofern ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nicht in Vollzeit arbeitet. Häufig werden die sogenannten „Teilzeitmütter“ sogar unter der Hand belächelt und geraten in eine berufliche Stagnation. Gerade in dieser Situation, wenn also ein Aufstieg auf der Karriereleiter für die Frau ohnehin nicht wichtig ist, kann sie sich den Arbeitsalltag aber häufig stressfreier gestalten. Sie muss sich schließlich nicht mehr übermäßig beweisen oder Sorgen darum machen, ob sie im Home-Office von den Entscheidern übersehen wird. Das bedeutet für Sie unter Umständen mehr Flexibilität, kürzere Arbeitszeiten, weniger Stress und insgesamt eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

· Vor- und Nachteile für das Familienleben

Für die Familie bedeutet das natürlich einen großen Vorteil. Nicht nur das Kind selbst, sondern die ganze Familie profitiert davon, wenn die Frau weniger Zeit und Energie für den Beruf aufbringen muss. Dabei ist es längst nicht nur die erledigte Arbeit rund um Haushalt, Einkaufen & Co, die sich positiv auswirkt. Vielmehr sind es die inneren Faktoren, die dabei zum Tragen kommt: Die Mutter ist entspannter und mehr für das Kind da, vor allem auf einer emotionalen Ebene. Sie kann zum Mittelpunkt der Familie werden und somit für ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen. Dennoch hat der Mann nicht das Gefühl, dass die gesamte finanzielle Last alleine auf seinen Schultern liegt, sondern die Frau im Fall der Fälle ebenfalls unabhängig sein und die Familie – zumindest grundlegend – versorgen könnte. Auch für die anderen Familienmitglieder bedeutet diese Lösung daher oftmals ein geringeres Stresslevel, da jeder Einzelne von der zusätzlichen Unterstützung durch die Frau profitiert.

· Vor- und Nachteile für das eigene Ich

Auch für sich selbst hat die Frau bei dieser Aktion mehr Zeit, muss aber aufpassen, dass diese sowie ihre Energie nicht durch ihre „Multi-Rolle“ aufgefressen wird. Die meisten Mütter fühlen sich mit dieser Option aber insgesamt weniger unter Leistungsdruck und genießen somit mehr Freiraum zur Selbstentfaltung. Sie können ihrer Mutterrolle guten Gewissens nachkommen, haben aber trotzdem einen Ausgleich im Berufsleben. Sie genießen also in beiden Lebensbereichen Anerkennung und bezeichnen gewisse Erfolge, die gemeinsam ein Gefühl der Ausgeglichenheit erwirken können. Es gibt jedoch Frauen, welche diese Situation als Doppelbelastung empfinden und sich lieber voll und ganz auf ihre Verpflichtungen als Hausfrau und Mutter konzentrieren würden.

4. Option: Die Elternzeit als Karriere-Ende und Einstieg in traditionelle Rollen

Dieser Wunsch kann dafür sorgen, dass die Frau mit der Geburt des Kindes ihre Karriere beendet. Lange Zeit war es sogar üblich und stand außer Frage, dass die Frau die Rolle der Mutter und den Haushalt übernimmt, während der Mann in Vollzeit zur Arbeit geht und ausreichend Geld für den Lebensunterhalt der Familie verdient. Dieses klassische Rollenverteilung gewinnt in den jüngeren Generation wieder mehr an Bedeutung, wird aber immer schwieriger, da ein Gehalt oftmals nicht mehr für denselben Lebensstandard ausreicht, den die Familie vor der Elternzeit genossen hat. Traditionelle Rollen sind daher zwar möglich, allerdings muss bedacht werden, dass sich die äußeren Umstände in den vergangenen Jahren verändert haben. Es sollte daher vernünftig überprüft werden, ob ein Einkommen für die Familie überhaupt ausreichen würde und diese Option daher infrage kommt – oder eben nicht.

· Vor- und Nachteile für die Karriere

Was diese Entscheidung für die Karriere bedeutet, liegt auf der Hand. Zumindest vorerst ist damit natürlich die Karriere der Frau beendet. D hingegen stellt sie eine Entlastung für den Mann dar, der sich voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren kann – sofern er das möchte. Natürlich hat die Frau immer noch die Option, später wieder in den Beruf einzusteigen, allerdings kann sie dann keine großen Sprünge auf der Karriereleiter mehr erwarten. Denn je älter sie zu diesem Zeitpunkt ist, desto schneller stößt sie in den meisten Unternehmen an eine Art gläserne Decke. Eine Alternative kann dann sein, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Kind weniger Betreuung benötigt, einer anderen Leidenschaft haupt- oder nebenberuflich zu folgen, sei es ein Ehrenamt, ein Aushilfsjob, eine Selbstständigkeit oder so ähnlich.

· Vor- und Nachteile für das Familienleben

Die Familie profitiert insofern von dieser Lösung, als dass die Frau sich voll und ganz auf die Kinder und den Mann konzentrieren kann. Sie ist zuständig für den Haushalt, die Kindererziehung und eventuelle weitere Verpflichtungen wie die Pflege von Angehörigen. So jedenfalls sieht es das traditionelle Rollenmodell vor, das aber natürlich von jeder Familie individuell verändert und angepasst werden kann. Allerdings kann diese Option dann Nachteile für das Familienleben mit sich bringen, wenn die Frau damit nicht rundum glücklich ist und einen Ausgleich wie beispielsweise durch den Beruf vermisst. Dadurch können eventuell negative Gefühle wie Frustration entstehen, die sich negativ auf die gesamte Familie auswirken, indem sie Konflikte hervorrufen.

· Vor- und Nachteile für das eigene Ich

Das macht zugleich deutlich, wo die Nachteile für die Frau selbst liegen können. Sie sollte sich im Klaren sein, dass ich bei der Entscheidung, ihre Karriere zu beenden, fortan alles nur noch um Kind, Haushalt & Co dreht. Vielen Frauen fehlt es dabei an der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung oder sie vermissen die Anerkennung und Wertschätzung für ihre Leistungen, die sie zuvor im Berufsleben erfahren haben. Auch macht sich die Frau dadurch ein Stück weit vom Mann abhängig. Sinnvoll ist dann, bereits im Voraus eine (vertragliche) Lösung für den Fall einer Trennung zu finden, damit sie und die Kinder dennoch abgesichert sind. Das betrifft auch ihre Altersvorsorge, die sie durch ihr Karriereende ebenfalls ein Stück weit aufgibt. Wer sich jedoch voll und ganz auf die Mutterrolle konzentrieren möchte und mit dieser Konstellation zufrieden ist, der kann auch ohne Job ein erfülltes Leben führen. Sinnvoll ist dann, wie bereits erwähnt, sich abseits des Berufslebens eine neue Leidenschaft zu suchen, welche die Leere fühlt, sobald die Kinder älter und unabhängiger werden.

Zusammenfassung und Fazit

Aufsteigen, weitermachen auf demselben Level, Teilzeitarbeit oder lieber Hausfrau und Mutter? Wer gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, hat hier die buchstäbliche Qual der Wahl. Nichts davon ist besser oder schlechter und das eigene Gewissen sollte der einzige Kompass sein, der hier eine Leitlinie vorgibt – nicht das, was andere denken werden oder könnten. Es ist daher weniger wichtig, wann und wie die Frage nach dem Wiedereinstieg beantwortet wird. Vielmehr geht es darum, jene Lösung zu finden, die im jeweiligen Fall für die Frau, das Kind und alle weiteren Familienmitglieder optimal ist. Um welche der Optionen es sich dabei handelt, oder ob es eine Mischform wird, ist dabei irrelevant. Jedes dieser Modelle kann die Frau somit glücklich machen, muss es aber nicht. Ebenso individuell wie die familiäre Situation, kann und sollte daher auch die Lösung nach der Elternzeit sein.