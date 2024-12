Die wirtschaftliche Lage in Deutschland macht vielen Beschäftigten Sorgen. Auch beim Thema Gehaltserhöhung haben viele keine großen Erwartungen für das kommende Jahr, zeigt eine Umfrage.

Hamburg - Die schlechte wirtschaftliche Stimmung in Deutschland macht sich auch bei den Gehaltserwartungen bemerkbar. Fast die Hälfte der Beschäftigten (47 Prozent) rechnet 2025 nicht mit einer Gehaltserhöhung, so das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu.

Viele sehen die Chancen auf eine Gehaltserhöhung wohl derart pessimistisch, dass sie das Thema gar nicht erst ansprechen möchten. Fast jeder und jede Zweite (46 Prozent) gibt in der Umfrage an, das eigene Gehalt in nächster Zukunft nicht mit dem Arbeitgeber verhandeln zu wollen.

Der Rest der Befragten nimmt sich das Gehaltsgespräch mit der Führungskraft hingegen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vor. Etwas mehr als ein Viertel der Beschäftigten (27 Prozent) möchten ihr Gehalt der Umfrage zufolge zu Beginn des neuen Jahres verhandeln. 16 Prozent setzen auf das nächste Quartalsgespräch. Und immerhin 11 Prozent nehmen sich eine Gehaltsverhandlung noch in diesem Jahr vor.

Für die repräsentative Studie hat das Marktforschungsinstitut Bilendi im November 2024 gut 1080 Beschäftigte befragt.