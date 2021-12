Der tabellarische Lebenslauf – Herzstück jeder Bewerbung

Die meisten Menschen denken, dass das Anschreiben das wichtigste Dokument einer Bewerbung ist. Natürlich ist dieses von Bedeutung und muss ansprechend Motivation und Anliegen zusammenfassen. Doch das eigentliche Herzstück einer Bewerbung ist der tabellarische Lebenslauf. Dieser wird meist sogar noch vor dem Anschreiben gelesen, da potenzielle neue Arbeitgeber hier bereits einen hervorragenden Einblick in die Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers erhalten. Das heißt: Es ist eine gute Vorbereitung erforderlich, um mit einem durchdachten und auf den Punkt gebrachten Lebenslauf von sich zu überzeugen.

Die Bewerbungsunterlagen: Anschreiben Lebenslauf, Zeugnisse und Co

Ohne Lebenslauf geht es nicht. Er ist zentraler Bestandteil jeder Bewerbung – auch bei sogenannten Kurzbewerbungen. Die dazugehörigen Elemente sind das Anschreiben, Zeugnisse und gegebenenfalls Referenzen. Teilweise kann auch ein Deckblatt für Pluspunkte sorgen – aber nur, wenn es für die Verantwortlichen einen erkennbaren Mehrwert bietet.

Was ist ein tabellarischer Lebenslauf?

Der Lebenslauf – oder auch Curriculum Vitae (CV) – ist der Teil der Bewerbung, der lückenlos über den persönlichen Werdegang informiert. Er ist klar gegliedert und gibt den Lesern einen schnellen Überblick über die jeweilige Laufbahn der Bewerberin oder des Bewerbers. Alle für die ausgeschriebene Stelle relevanten beruflichen Stationen, Bildungswege, Kenntnisse und Fertigkeiten werden hier übersichtlich und in der korrekten Reihenfolge aufgezeigt. Dabei ist es wichtig, nichts zu verbergen oder zu verfälschen. Doch der Lebenslauf sollte nicht nur eine rein zeitliche Aufzählung der Lebensgeschichte sein. Er sollte so angepasst werden, dass sich die Leser schnell darüber im Klaren sind, die geeignete Kandidatin oder den geeigneten Kandidaten für den Job gefunden zu haben.

Warum wird meist ein tabellarischer Lebenslauf gefordert?

Sofern in der Stellenausschreibung nicht explizit ein funktionaler oder ausführlicher Lebenslauf verlangt wird, hat sich der tabellarische Lebenslauf in Deutschland als Standard durchgesetzt. Aus der Sicht des Unternehmens birgt die Darstellung in dieser Form einige Vorteile, wie zum Beispiel:

- Die wichtigsten Daten können schnell und einfach erfasst werden.

- Es lassen sich viele Informationen unterbringen.

- Es ist ein übersichtliches Medium.

- Bewerberinnen und Bewerber lassen sich besser miteinander vergleichen.

Gerade, wenn sehr viele Bewerbungen auf eine Stelle eingehen, erleichtert der übersichtliche, tabellarische Lebenslauf die Arbeit der Personaler erheblich – und kann zudem von Bewerberinnen und Bewerbern hervorragend strategisch genutzt werden.

Wie ist der tabellarische Lebenslauf aufgebaut?

Ein tabellarischer Lebenslauf hat eine feste Struktur und sollte im Normalfall nicht länger als zwei DIN-A4-Seiten umfassen. Wer sich unsicher ist, wie der korrekte Aufbau aussehen sollte, kann sich online über Muster und Vorlagen informieren.

Klassisch ist er in zwei Spalten unterteilt. Links stehen die Daten – am besten in Monaten und Jahren angegeben – rechts die dazugehörigen Angaben mit Überschriften. Bei allen Zeitangaben hat sich im tabellarischen Lebenslauf die antichronologische Schreibweise durchgesetzt. Das heißt, dass die aktuellen Angaben zuerst erscheinen. Diese Sortierung sollte dann im gesamten Lebenslauf konsequent angewandt werden.

Der tabellarische Lebenslauf wird in Abschnitte unterteilt. Eine bewährte Reihenfolge ist dabei die Unterteilung in folgende Bereiche:

- persönliche Daten

- beruflicher Werdegang

- Ausbildung und Schule

- Weiterbildung und Praktika

- besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

- Hobbys (eher eine optionale Angabe)

Wichtig: Inhaltlich sollte der Lebenslauf unbedingt immer auf das jeweilige Unternehmen und die gewünschte Tätigkeit abgestimmt sein. Je nachdem, auf welche Stelle man sich bewirbt, werden bestimmte Abschnitte dabei dann ausführlicher beschrieben und andere nur kurz erwähnt. An zweiter xStelle in der Reihenfolge kann demzufolge auch die angestrebte Position angeführt werden. Zwar kein Muss, dafür aber ein kleiner psychologischer Trick, um den Berufswunsch noch einmal explizit zu verdeutlichen. Außerdem zeigt dieser Eintrag, dass der tabellarische Lebenslauf individuell auf diese Ausschreibung konzipiert wurde.

Design und Gestaltung

Aufbau und Gestaltung sollten einem roten Faden folgen, der sich durch alle Bewerbungsunterlagen zieht. Das heißt, dass überall dieselbe und gut lesbare Schrift und einheitliche Schriftgröße gewählt wird. Das Layout sollte nicht zu ausgefallen und auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt sein. Wer sich in kreativen Berufen bewirbt, darf sich natürlich etwas mehr ausleben, als diejenigen, die zum Beispiel eine Karriere in einer Anwaltskanzlei anstreben. Grundsätzlich ist weniger aber immer mehr und ein schlichtes und übersichtliches Design wirkt deutlich professioneller.

Persönliche Angaben im tabellarischen Lebenslauf

Bei den persönlichen Angaben ist es wertvoll, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Lediglich Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Geburtsort sind Pflicht. Adresse und Telefonnummer sind ebenfalls zu nennen, wobei in Zeiten der Digitalisierung oft auch die Angabe von Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse reichen. Aufgrund des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) sind die Mitteilungen zu Staatsangehörigkeit, Religion und Familienstand nicht mehr verpflichtend. Regulär sollte dabei aber immer jeweils nach ausgeschriebener Stelle und Unternehmen individuell entschieden werden.

Die Punkte Ausbildung, Berufserfahrung sowie Schule, Weiterbildung und Praktika werden im tabellarischen Lebenslauf mit Angaben zu Tätigkeit, Unternehmen und Ort aufgelistet. Bei Schule und Ausbildung ist es von Bedeutung, die erworbenen Abschlüsse mit anzugeben. Weiterbildungen und Praktika sind nur zu nennen, wenn sie für die angestrebte Stelle relevant sind oder die Berufserfahrungen noch nicht so umfangreich ausfallen. Besondere Kenntnisse umfassen insbesondere Sprachen und EDV-Erfahrung mit jeweiligem Niveau. Und bei Hobbys könnten – je nach Ausschreibung – auch Ehrenämter angegeben werden. Die Unterschrift mit Angabe zu Ort und Datum besiegelt am Ende das individuelle Dokument.

Das Bewerbungsfoto

In Deutschland ist es üblich, den tabellarischen Lebenslauf mit einem Bewerbungsfoto zu versehen. Dieses sorgt für den ersten Eindruck, daher ist die Bildqualität wichtig. Am besten eignen sich professionell aufgenommenen Fotos, in die es sich durchaus lohnt zu investieren. Mit Inkrafttreten des AGGs sind Bewerberinnen und Bewerber jedoch nicht mehr verpflichtet, ein Foto in den Bewerbungsunterlagen einzubringen.

Diese Fehler sollten vermieden werden

Unbedingt sollten Bewerberinnen und Bewerber Fehler in Grammatik, Rechtschreibung und der Gestaltung vermeiden. Diese sorgen schnell dafür, dass die Bewerbung aussortiert wird und das ersehnte Vorstellungsgespräch in weite Ferne rückt.

Auch Gehaltsvorstellungen haben im Lebenslauf nichts verloren. Sollte in der Ausschreibung eine Nennung dazu gewünscht sein, gehört diese in den letzten Teil des Anschreibens.

Weiter gehören persönliche Neigungen zu ehemaligen Arbeitgebern oder Gründe für das Ausscheiden aus Unternehmen nicht hier her. Solche Details haben ihre Daseinsberechtigung gut verpackt in den hoffentlich folgenden Vorstellungsgesprächen.

Die oben erwähnten Zeitangaben sollten ohne Tage angeführt werden. Eine solche Darstellung wirkt etwas altmodisch. Die Monatsangaben dürfen dagegen nie fehlen, denn sonst könnten potenzielle Arbeitgeber auf Lücken im Lebenslauf schließen. Gibt es davon die ein oder andere, gilt es ehrlich damit umzugehen. Handelt es sich vielleicht um ein oder drei Monate wird kein Arbeitgeber davon eine Einstellung abhängig machen. Denn mittlerweile gibt es unzählige Bewerber, die längere Urlaube, Sabbaticals, Elternzeiten oder ähnliches im Lebenslauf unterbringen müssen.

Fazit

Wer seine Chancen auf ein Vorstellungsgespräch erhöhen möchte, sollte also etwas Zeit und Mühe in den tabellarischen Lebenslauf verwenden. Diese Art der Form und Gliederung gibt den Verantwortlichen schnell Aufschluss über Qualifikation, Kenntnisse und Werdegang. Um die Wahrscheinlichkeit auf einen guten Eindruck weiter zu erhöhen, können gezielte Fettschrift, dezente Linien oder auch Farben eingesetzt werden. Am Ende wird das Dokument als PDF-Datei verschickt und sollte einen aufschlussreichen Dateinamen bekommen, aus dem die Empfänger gleich auf das Anliegen und den entsprechenden Absender schließen können.