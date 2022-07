In Leipzig können Gäste in einer Art Raumschiff speisen

Céu Dining - schon allein der Name klingt abgehoben, im besten Sinne. Oder einfach „spacig“, wie Gäste an diesem Abend in der Niemeyer Sphere in Leipzig mehrfach ehrfürchtig flüstern. Zurecht. Denn der Besuch in dem Restaurant, dessen Name auf Brasilianisch „Himmel“ bedeutet, ist ein architektonischer Kunstgenuss - und dazu ein kulinarischer, leider aber auch ein exquisiter: Das Céu Dining ist nur mittwochs zwischen März und November geöffnet. Eine Anfrage in diesem Jahr dürfte aussichtslos sein, alle Plätze sind bereits ausgebucht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<