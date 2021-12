Improvisieren in der Küche

Um in der Küche für wirklich jede denkbare Gelegenheit gerüstet zu sein, lassen sich ohne Probleme einige tausend Euro ausgeben – wenn nicht noch mehr. Allerdings lebt das Kochen auch davon, dass sich mit den richtigen Kniffen äußerst viel improvisieren lässt, ohne die Ergebnisse zu schmälern. Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe an Tipps, um selbst in einfach ausgestatteten Küchen allerhand Probleme zu lösen, ohne langwierig oder teuer etwas Neues anschaffen zu müssen.

Mit dem Kaffeebecher gegen stumpfe Klingen

Stumpfe Messerklingen werden spätestens dann zum Ärgernis, wenn damit zähes Fleisch oder eine harte Süßkartoffel zerkleinert werden sollen. Plötzlich wird das Kochen zum mühsamen Unterfangen und das Ergebnis ist optisch alles andere als ansprechend. In solchen Fällen ist es dringend an der Zeit, die Klinge wieder zu schärfen. Das Messer zu einem Profi zu bringen, ist aber nicht immer möglich – zumindest nicht sofort, um das gewünschte Essen zuzubereiten. Zudem hat nicht jeder einen Wetzstein zuhause.

Ein handelsüblicher Kaffeebecher kann in solchen Fällen die Lösung sein. Dafür muss lediglich der raue, nicht glasierte Teil des Bodens genutzt werden, auf dem der Becher abgestellt wird. Schüsseln oder ähnliches Geschirr aus Porzellan mit einer entsprechenden Abstellfläche eignen sich ebenfalls dafür. Der raue Teil des Bodens wird angefeuchtet und daraufhin wird das Messer mit beiden Seiten flach über diesen Rand geführt, und zwar mehrmals in einem Winkel von etwa 20 Grad. Der Trick dahinter ist, dass das Wasser auf dem rauen Untergrund feine Partikel bindet und daher eine Art von Schmirgelmasse bildet.

Es gibt sogar noch einen zweiten Trick, um stumpfen Klingen entgegenzuwirken, nämlich mit einer Zeitung. Tatsächlich kann auch das in der Druckerschwärze enthaltene Carbon auf dem rauen Untergrund als Schmirgelmasse dienen. Wird das Messer mehrfach in spitzem Winkel über das Papier gezogen oder geschoben, lässt sich dadurch die Klinge wieder schärfen. Einen Versuch sind diese Tipps also in jedem Fall wert.

Gefrierbeutel sind nicht nur in der Tiefkühltruhe äußerst praktisch. (Foto: stock.adobe.com (Foto: Pixel-Shot # 228268746)

Gefrierbeutel als Universalhelfer

Längst sind Gefrierbeutel zu einem echten Alleskönner in der Küche herangewachsen. Die wenigsten Menschen verwenden diese nur noch, um Lebensmittel einzufrieren. Stattdessen gibt es zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten für die kleinen Plastikbeutel. Einige von ihnen bieten praktische Lösungen bei alltäglichen Problemen in der Küche.

Einerseits sind Gefrierbeutel eine hervorragende Möglichkeit zur Aufbewahrung, auch außerhalb der Gefriertruhe. Besonders gerne werden sie für Gebäck verwendet, beispielsweise in der Weihnachtszeit, um die selbstgebackenen Köstlichkeiten länger frisch zu halten. Sie bewahren im Gefrierbeutel nämlich besser ihr Aroma als an der frischen Luft und es muss nicht befürchtet werden, dass Insekten, Mäuse oder andere unerwünschte Gäste das Gebäck kosten.

Noch dazu können verpackte Lebensmittel, die bereits angebrochen sind, in Gefrierbeuteln länger frisch gehalten werden, ebenso wie Brot oder Brötchen vom Vortag. Sogar die Aufbewahrung von metallischen Gegenständen wie Silberbesteck, Silberschmuck, Münzen oder Werkzeug in Gefrierbeuteln ist mittlerweile üblich, denn darin wird ein Anlaufen oder Rosten der Metalle verhindert.

Andererseits werden Gefrierbeutel gerne zum Garen verwendet. Das funktioniert zum Beispiel in der Mikrowelle. Wichtig ist dann allerdings eine hohe Qualität, damit sie dem Erhitzen standhalten. Dasselbe gilt im Heißwasserbad, wodurch Lebensmittel schneller aufgetaut oder sogar direkt aus dem Gefrierschrank gegart werden können.

Auch das improvisierte Sous-vide-Garen, also das Vakuumgaren, ist mit Gefrierbeuteln möglich und verspricht mit der richtigen Strategie professionelle Ergebnisse ganz ohne professionelle Ausstattung. So wird das Fleisch ohne großen (Kosten-)Aufwand wunderbar zart und saftig und die Nährstoffe bleiben durch den schonenden Garvorgang erhalten. Die dafür verwendeten Gefrierbeutel können in den meisten Fällen gereinigt und wiederverwendet werden, um den Plastikmüll auf ein Minimum zu reduzieren.

Eine selbst gebaute Wandhalterung spart viel Platz in der Schublade. (Foto: stock.adobe.com © Polarpx # 28709820)

Aus der Heimwerkstatt auf die Küchenzeile

„Do-It-Yourself“, kurz DIY, liegt derzeit voll im Trend. Dieser Trend lässt sich sogar in die eigene Küche holen, denn an möglichen Projekten mangelt es nicht. Wer handwerklich besonders versiert ist und die Zeit sowie Lust hat, kann sich seine Küche sogar komplett selbst bauen, einbauen oder umbauen.

Für die meisten Menschen kommen aber nur kleinere Projekte infrage, die mit weniger Werkzeug oder Know-how umsetzbar sind. Sei es als reine Dekoration oder als nützliche Helfer – diese Projekte aus der Heimwerkstatt machen sich auf jeder Küchenzeile gut:

· Wandhalterung für das Kochbesteck, denn dieses passt oft nicht in die Küchenschubladen oder nimmt dort zu viel Platz weg. An der Wand kann es hingegen platzsparend untergebracht werden und ist damit jederzeit griffbereit, wenn es benötigt wird. Diese Wandhalterung kann ganz nach Belieben gebaut und platziert werden, beispielsweise aus Holz oder Edelstahl, über dem Herd oder der Arbeitsplatte.

· Betonschalen, die nicht nur toll aussehen, sondern sich auch im Küchenalltag als nützlich erweisen. Sie können zum Mahlen oder Zerstampfen von Lebensmitteln genutzt werden, sie können als Obstschale dienen oder sie können reine Dekoration sein, beispielsweise mit einem Teelicht im Inneren. So oder so lassen sie sich einfach mit Betonpulver aus dem Baumarkt und einer Plastikhalbschale fertigen sowie anschließend mit Acrylfarben gestalten.

· Abrollbügel für die Haushaltstücher, denn diese müssen beim Kochen jederzeit griffbereit sein. Mit einem alten Kleiderbügel, bestenfalls aus dünnem Draht, lässt sich die Haushaltsrolle überall aufhängen und damit spielend leicht abrollen, wenn sie benötigt wird.

Wer ein gewisses Talent zum Basteln und für handwerkliche DIY-Projekte sowie etwas Kreativität mitbringt, kann sich das Arbeiten in der Küche also deutlich einfacher machen – und die Küche zugleich optisch verschönern.

Wer einen Messbecher hat, braucht keine Küchenwaage. (Foto: stock.adobe.com © Bernd Kröger # 20766267)

Wiegen ohne Waage

Manchmal reicht es beim Kochen oder Backen schon aus, die Zutaten nach Gefühl abzuwiegen. In den meisten Fällen ist aber eine Waage notwendig, um das richtige Mischverhältnis zu finden. Allerdings ist nicht immer eine funktionstüchtige Küchenwaage zur Hand. In solchen Fällen gibt es Alternativen, um das Gewicht oder die Menge von Lebensmitteln dennoch erstaunlich genau zu bemessen:

· Esslöffel können verwendet werden, um feinkörnige Gewürze oder Mehl abzuwiegen. Ein Esslöffel Salz, Zucker, Öl oder Reis entspricht dabei rund 15 Gramm.

· Teelöffel sind gut geeignet, um kleine Mengen von flüssigen oder pulverförmigen Substanzen abzuwiegen. Ein Teelöffel beträgt rund 2 Gramm Kakao, Zimt, Haferflocken, Paprika- oder Chilipulver.

· Tassen sind gut für Flüssigkeiten geeignet, um beispielsweise Wasser, Milch oder Sahne abzuwiegen. Eine handelsübliche Tasse entspricht dabei rund 250 Gramm beziehungsweise 250 Millilitern.

· Messbecher stellen die beste Alternative zur Küchenwaage dar. Dank ihrer Skala machen sie das Abmessen von Flüssigkeiten oder festen Zutaten spielend leicht. Meistens stehen dafür verschiedene Skalen zur Auswahl, beispielsweise in Millilitern oder Milligramm. Dadurch können Flüssigkeiten sowie beispielsweise auch Mehl sehr gut abgewogen werden.

Das Abwiegen ohne Küchenwaage ist mittlerweile nicht unüblich. In vielen Rezepten sind daher keine genauen Mengenangaben mehr enthalten, sondern Angaben wie „ein Esslöffel“. In der Regel ist damit ein voller, gestrichener Löffel gemeint – also nicht gehäuft.

Zudem lassen sich bei genauem Hinsehen in fast jeder Küche Utensilien finden, die als Messbecher umfunktioniert werden können, falls kein solcher vorhanden ist. Viele Töpfe haben beispielsweise entsprechende Markierungen im Inneren. Es lohnt sich daher, die Augen offen zu halten, dann wartet in der Küche vielleicht so manche Überraschung.

Grillfeuer ohne Anzünder und Grillkamin

Grillen gehört für viele Menschen untrennbar zu einem gelungenen Sommer – oder Winter. Schließlich ist ein Barbecue auch zwischen Schnee und Eis ein köstliches Vergnügen. So oder so kommt in der Regel ein Grillanzünder oder -kamin zum Einsatz, um das Feuer zu entfachen. Sind diese hingegen nicht vorrätig, können Eierkartons Abhilfe schaffen. Sie werden aufgerissen, unterhalb der Kohle platziert und angezündet. Dadurch, dass sie vergleichsweise langsam abbrennen, bringen sie die Grillkohle zum Glühen und schaffen somit beste Voraussetzungen zum Grillen.

Weniger gut geeignet sind hingegen Zeitungspapier oder brennbare Flüssigkeiten wie Spiritus. Nicht nur, dass diese zu schnell abbrennen, sie können außerdem giftige Stoffe enthalten, die anschließend auf das Grillgut übergehen. Zudem ist vor allem bei Flüssigkeiten die Gefahr von Explosionen und Verletzungen sehr hoch. Wer keine Eierkartons hat, sollte daher lieber zu anderen Alternativen wie mit Speiseöl beträufelter Haushaltsrolle greifen. Aber Vorsicht: Mit dem Öl bitte sparsam umgehen!

Gemüsebrühe lässt sich einfach selber machen. (Foto: stock.adobe.com © beats_ # 294563502)

Die Alternative zur Fertigbrühe

Gemüsebrühe ist ein echter Allrounder in der Küche und wird längst nicht mehr nur für Suppe verwendet. Sie ist außerdem ein beliebtes Gewürz für eine ganze Reihe an Speisen. Genau deshalb wird sie aber meist schnell aufgebraucht oder bei zu langer Nichtbenutzung eingetrocknet und damit unbrauchbar. In solchen Fällen gibt es spontane Alternativen, um das Rezept trotzdem fertigstellen zu können, ohne extra in den Supermarkt fahren zu müssen:

· Getrocknetes Gemüse, sei es frisch oder aus der Gefriertruhe, kann den Geschmack einer Gemüsebrühe imitieren und dadurch ein ebenso gutes Gewürz darstellen – vielleicht sogar ein noch besseres. Allerdings ist auch dieses meist nicht spontan verfügbar, schließlich müsste das Gemüse zuerst selbst getrocknet werden.

· Eine schnellere Möglichkeit sind Kräuter und Gewürze aus dem hauseigenen Gewürzschrank, die geschickt miteinander kombiniert werden. Für die Würze sorgen dabei Pfeffer und etwas Chilipulver.

· Wer Zwiebeln und Knoblauch zuhause hat, kann diese würfeln und in etwas Öl anbraten. Diese können ohne weitere Gewürze in das Gericht gegeben werden und imitieren den deftigen Geschmack der Gemüsebrühe.

· Zuletzt können sogar Gemüseschalen von Karotten oder Sellerie genutzt werden, um daraus eine eigene Gemüsebrühe zu kochen. Dafür kommen die Schalen etwa eine halbe Stunde in kochendes Wasser, das anschließend abgegossen und zum Würzen verwendet werden kann.

Für die Zukunft lohnt es sich zudem, ein bisschen Zeit zu investieren, um selbst Gemüsebrühe herzustellen und haltbar zu machen. Schließlich schmeckt sie aus frischen Zutaten noch besser, ist umso gesünder und zudem eine optimale Resteverwertung. Dafür wird das Gemüse gewaschen, geschält sowie geschnitten. Dieses wandert anschließend mit Kräutern sowie Salz in den Mixer, bis sich ein zäher Brei ergibt. Die fertige Paste kann im Einmachglas aufbewahrt oder mit Wasser gemischt und eingefroren werden. Dafür eignen sich übrigens erneut die Gefrierbeutel, bestenfalls in kleinen Portionen, oder eine Eiswürfelform.

Für Gemüsechips braucht es keinen Dörrautomaten. (Foto: stock.adobe.com © naltik # 139683813)

Dörren ohne Dörrautomat

Sei es zum Herstellen von Gemüsebrühe oder für andere Zwecke: Das Dörren ist eine tolle Möglichkeit, um Gemüse oder Obst haltbar zu machen. Doch die Investition in einen Dörrautomat lohnt sich nur, wenn regelmäßig große Mengen getrocknet werden sollen. Glücklicherweise gibt es auch hier günstigere Alternativen, um beispielsweise Trockenobst oder Gemüsechips herzustellen:

· Um eine simple Form der Darre selbst zu bauen, kann ein alter Bilderrahmen mit einem engmaschigen Gitter bespannt werden, worauf das Obst und Gemüse gelegt wird. An einem trockenen sowie wettergeschützten Ort wie dem Dachboden können sie anschließend gedörrt werden, wobei sich ein tägliches Wenden empfiehlt.

· Bei schönem Wetter kann Gemüse und Obst gut im Freien gedörrt werden. Dafür werden die Obst- oder Gemüsescheiben auf ein Tischtuch gelegt und zugedeckt. Die Sonne übernimmt die Trocknung, wobei die Dauer von verschiedenen Faktoren wie der Lufttemperatur oder -feuchtigkeit abhängt.

· Langwierig, dafür vitaminschonend ist das Dörren bei moderaten Temperaturen im Backofen. Optimal sind dafür 40 bis 50 Grad Celsius bei Umluft, allerdings sind diese niedrigen Temperaturen in vielen Geräten nicht einstellbar. Dann reicht es oftmals aus, die Backofenbeleuchtung einzuschalten und mit einem Backofenthermometer die Temperatur zu überprüfen.

· Zuletzt ist die Mikrowelle eine gute Alternative zum Dörrgerät. Die Ergebnisse sind nicht optimal, aber für viele Zwecke ausreichend. Zudem geht die Methode deutlich schneller als das Trocknen im Freien oder in der Darre. Dafür werden die Zutaten für etwa 2 Minuten bei maximaler Leistung erhitzt. Daraufhin wird die Tür geöffnet, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Nun wird die Mikrowelle erneut eingeschaltet, jedoch auf niedrigster Stufe für rund 20 bis 30 Minuten. Zwischendurch muss alle 2 bis 3 Minuten erneut die Tür geöffnet werden, damit die Feuchtigkeit entschwindet. Es handelt sich somit um eine aufwändige Methode, die nur für kleine Mengen geeignet ist und eher weiche als knusprige Ergebnisse hervorbringt.

Schlussendlich hängt also vom gewünschten Resultat, vom Platzangebot, von der Küchenausstattung und vom Wetter ab, welche Möglichkeiten zur Auswahl stehen und am besten geeignet sind. Das Dörren ohne Dörrautomat ist daher kein einfaches Unterfangen, jedoch reichen die vorgestellten Möglichkeiten aus, wenn nur hin und wieder kleinere Mengen von Obst oder Gemüse getrocknet werden sollen.

Getränke kühlen, wenn die Zeit drängt

Wer Getränke schnell kühlen möchte, steckt sie häufig in die Gefriertruhe. Allerdings bietet sie oft nicht ausreichend Raum und zudem ist Vorsicht geboten, damit die Behältnisse wie Glas- oder Plastikflaschen nicht platzen. Gut, dass es auch hier Alternativen gibt, um Getränke möglichst schnell auf eine angenehme Trinktemperatur zu bringen.

Sehr gut geht das mit kaltem Wasser, das zusätzlich durch Eiswürfel heruntergekühlt werden kann. Anschließend kommen Salz und natürlich die Getränkeflaschen in das Eiswasser, welches durch das Salz noch schneller kühlt. Nach nur zwei bis drei Minuten haben die Flaschen dadurch meist eine optimale Temperatur erreicht.

Eine Alternative besteht darin, die Getränkeflaschen in kalte Tücher einzuwickeln, gerne auch im Kühlschrank. Im Freien können die Flaschen eingegraben werden, wenn kein kaltes Gewässer zur Verfügung steht, was jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als andere Methoden.

Eine radikale Option ist dagegen das Druckluftspray: Die Getränkeflaschen in eine Schüssel mit Deckel geben, das Rohr des Sprays durch einen kleinen Schlitz ins Innere führen, sprühen und fertig!

Nach dem Waschen kann der Salat im Geschirrtuch geschleudert werden. (Foto: stock.adobe.com © BRAD # 43233753)

Geschirrtuch statt Salatschleuder

Eine Salatschleuder ist ein praktisches Hilfsmittel, um Salat nach dem Waschen schnell zu trocknen. Sie nimmt im Küchenschrank aber viel Platz weg. Den Salat nicht zu waschen, ist jedoch nicht die Lösung für das Problem, schließlich muss er von Schmutz und Chemikalien befreit werden. Eine Alternative muss her und diese hat gewiss jeder in der heimischen Küche: Ein Geschirrtuch kann als Ersatz für eine Salatschleuder verwendet werden, indem der Salat in die Mitte gegeben wird. Die Ecken werden zusammengeknotet und nun kann das Geschirrtuch kräftig geschleudert werden. Durch die Bewegung und die Saugkraft des Geschirrtuchs ist der Salat im Nu trocken.

Schälen ohne Schäler

Schälen ohne Schäler ist ebenfalls mit Hilfe von simplen Tricks möglich. Wenn also das nächste Mal kein Schäler für die Kartoffeln zur Hand ist, können diese einfach mit Schale gekocht und anschließend in eiskaltes Wasser gelegt werden. Dadurch löst sich die Haut ganz von alleine und muss nur noch mit der Hand entfernt werden.

Sogar Ingwer lässt sich ohne Schäler von der Schale befreien. Das Messer ist dafür nur bedingt geeignet, da mit ihm meist zu viel Fruchtfleisch entfernt wird. Besser ist es, mit einem kleinen Löffel die Haut abzukratzen. Das reicht in den meisten Fällen bereits aus, um die Knolle wie gewünscht weiter zu verarbeiten.

Zusammenfassung

Sicherlich mag der eine oder andere Tipp für die Küche zu Beginn kurios anmuten. Aber das Ausprobieren lohnt sich, denn die Tricks funktionieren überraschend gut und machen so manches teure oder sperrige Gerät überflüssig. Mit den richtigen Tricks lässt sich in der Küche also viel Platz und Geld sparen, ohne auf etwas verzichten zu müssen.

Am Ende zählt schließlich nur, dass es schmeckt und ob der Weg dorthin mit handelsüblichen Küchenutensilien erfolgt ist oder ob dazu alternative Herangehensweisen genutzt wurden, interessiert später niemanden mehr. Denn für den Geschmack und das Aussehen ist es meist völlig gleich, mit welchen Methoden gearbeitet wurde. Davon kann und sollte sich mit den genannten Tricks jeder selbst überzeugen.