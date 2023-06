Zusammen an Projekten arbeiten oder mal gemeinsam lachen: Wer sich mit Kollegen gut versteht, dürfte es im Job oft leichter haben. Doch nicht immer stimmt die Wellenlänge, zeigt eine Umfrage.

Frankfurt/Main - Mehr als jeder fünfte Büroangestellte (21 Prozent) hat eigenen Angaben zufolge keinen guten Draht zu den eigenen Kollegen. Das geht aus einer Yougov-Umfrage im Auftrag des Software-Anbieters Atlassian hervor.

Besonders betroffen: Beschäftigte, die 28 Jahre oder jünger sind. 30 Prozent von ihnen gaben an, dass der Draht zu den Kollegen nicht gut sei. Bei den Befragten, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden, war es mehr jeder Vierte (27 Prozent). Zum Vergleich: Bei 17 Prozent der 44- bis 58-Jährigen haperte es eigenen Aussagen zufolge an einer guten Verbindung. Bei den älteren Büroangestellten ab 59 Jahren gaben dies zehn Prozent an.

Insgesamt 27 Prozent der Befragten fanden, dass sie ihre Kollegen nicht oft genug persönlich sehen. 16 Prozent verstehen der Umfrage zufolge den Humor der Kollegen oft nicht. Auch hier an der Spitze: die unter 44-Jährigen. Von ihnen stimmte dieser Aussage mehr als jeder Fünfte (22 bzw. 23 Prozent) zu. Bei den Beschäftigten ab 59 Jahren waren es lediglich neun Prozent.

Befragt wurden 2096 Büroangestellten in Deutschland, die in Unternehmen ab sechs Mitarbeitern arbeiten.