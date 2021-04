Homeoffice und Arbeitszimmer: : Tipps für die Steuererklärung

Die Corona-Pandemie hat viele Arbeitnehmer ins Homeoffice gebracht. Wohnzimmer- und Küchentische wurden für Tage, Wochen oder gar Monate zum Büro-Schreibtisch. Der Stromverbrauch stieg an, auch Wasser- und Heizkosten nahmen zu. Der Gesetzgeber reagierte mit einer Pauschalen fürs Homeoffice. Doch was ist mit denjenigen, die ein extra Arbeitszimmer zuhause haben? Welche Unterschiede bestehen und was kann steuerlich abgesetzt ...

Die Corona-Pandemie hat viele Arbeitnehmer ins Homeoffice gebracht. Wohnzimmer- und Küchentische wurden für Tage, Wochen oder gar Monate zum Büro-Schreibtisch. Der Stromverbrauch stieg an, auch Wasser- und Heizkosten nahmen zu. Der Gesetzgeber reagierte mit einer Pauschalen fürs Homeoffice. Doch was ist mit denjenigen, die ein extra Arbeitszimmer zuhause haben? Welche Unterschiede bestehen und was kann steuerlich abgesetzt werden?

Ansatz erfolgt grundsätzlich bei den Werbungskosten

Egal ob Homeoffice oder Arbeitszimmer, generell werden die Kosten in der Steuererklärung im Bereich der Werbungskosten geltend gemacht, soweit es sich um die Steuererklärung eines Arbeitnehmers handelt. Bei Selbstständigen wiederum gelten besondere Regeln. Wir gehen an dieser Stelle auf die Situation für Arbeitnehmer ein, die vorübergehend ihre eigene Wohnung als Büro nutzten.

Merkmale eines Arbeitszimmers im steuerlichen Sinne

Ein Arbeitszimmer im steuerlichen Sinn muss konkrete Voraussetzungen erfüllen. Der Gesetzgeber ist in dieser Hinsicht streng. Ein Arbeitszimmer wird im steuerlichen Sinne anerkannt, wenn die folgenden Merkmale zutreffen:

Treffen alle drei Merkmale zu, dann handelt es sich um ein Arbeitszimmer aus Sicht der Finanzämter und es können Kosten bis zu 1250 € als Werbungskosten angesetzt werden. Der Betrag gilt auch dann, wenn das Arbeitszimmer nicht das ganze Jahr, sondern nur ein paar Wochen oder Monate zu beruflichen Zwecken genutzt wurde.

Abgrenzung zum Homeoffice

Wenn eines der oben genannten Merkmale nicht zutrifft - explizite Anweisung für die Arbeit zu Hause, separater Raum zur ausschließlichen Nutzung als Arbeitszimmer – ist der Kostenansatz nach den Regelungen eines abzugsfähigen Arbeitszimmers nicht möglich (Paragraf 4Abs. 5 Satz 1 Nr. 6B Satz 4 Einkommensteuergesetz). Stattdessen können Steuerpflichtige die Homeoffice-Pauschale geltend machen. Die allermeisten Arbeitnehmer haben 2020 bildlich gesprochen am Esstisch gearbeitet. Sie können deshalb lediglich die Homeoffice-Pauschale geltend machen, die die Bundesregierung im Dezember 2020 beschlossen hat. Dabei gelten folgende Regeln:

Die Pauschale von 600 € gibt es allerdings nicht zusätzlich zur bekannten Werbungskostenpauschale in Höhe von 1000 €, sondern sie ist inkludiert. Das bedeutet in der Praxis, dass alle Arbeitnehmer, die darüber hinaus keine weiteren Werbungskosten hatten und deshalb die bekannte 1000 € Grenze nicht überschreiten, nichts von der Pauschale haben. Um von der neuen Pauschale zu profitieren ist es somit erforderlich, dass über die maximale Homeoffice-Pauschale in Höhe von 600 € hinaus mehr als 400 € zusätzliche Kosten im Jahr zusammenkommen. Erst dann wird die 1000 € Grenze geknackt.

Diese Kosten werden mit der 5€-Pauschale abgegolten

Die Homeoffice-Pauschale soll die Mehraufwendungen abgelten, die aufgrund der höheren Stromkosten und Wasserkosten entstanden sind. Alle weiteren Kosten aber, die im Zuge der Ausübung der Bürotätigkeit zuhause entstehen, können zusätzlich geltend gemacht werden!

Übrigens können Paare die Homeoffice-Pauschale doppelt ansetzen. Wenn beide Partner zuhause arbeiten, steht beiden jeweils 600 € zu. Voraussetzung dafür ist, dass keiner von beiden ein Arbeitszimmer steuerlich geltend machen kann.

Weitere Werbungskosten, die zusätzlich angesetzt werden können

Zusätzlich können Steuerpflichtige Kosten für Arbeitsmittel ansetzen. Dazu gehören u.a. die folgenden Positionen:

Sie sollten die Quittungen aufbewahren, um bei Rückfragen die Kosten belegen zu können.

Tipp: Soweit die Beträge insgesamt unter 110 € bleiben, ist es sinnvoll, die entsprechende Pauschale in Höhe von 110 € für Arbeitsmittel geltend zu machen. Damit fahren Arbeitnehmer am besten. Wird mehr Geld für Arbeitsmittel aufgewendet, sollten die tatsächlichen Kosten angesetzt werden, weil sie sich mehr auswirken.

Abschreibungspflicht für Investitionen über 800 € netto

Falls Arbeitnehmer auf eigene Kosten ein Arbeitsmittel anschaffen, welches mehr als 800 € netto kostet, müssen diese Kosten abgeschrieben werden. Für einen PC gilt zum Beispiel eine Abschreibung über 3 Jahre. In der Praxis sieht das so aus, wie im folgenden Beispiel erklärt:

Die Anschaffung eines PCs kostet 900 € netto. Der PC wurde im Juli 2020 gekauft. Nun ist er über 36 Monate (= 3 Jahre) abzuschreiben. Das bedeutet, dass pro Monat 25 € (900 € : 36 = 25 €) steuerlich wirksam berücksichtigt werden können.

Fazit: Anspruch prüfen und Kosten geltend machen

Wer in der Position ist, ein eigenes Arbeitszimmer in steuerlichen Grenzen geltend zu machen, fährt besser als derjenige, der die Homeoffice-Pauschale beansprucht. Aus diesem Grund ist es ratsam, zuerst die Zulässigkeit des Ansatzes eines Arbeitszimmers im steuerlichen Sinn zu prüfen, um die bestmögliche steuerliche Auswirkung zu beanspruchen. Dazu nutzen Steuerpflichtige eine geeignete Steuer-Software und sparen sich die Kosten für einen Steuerberater.