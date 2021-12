Hochwertige Modetrends, die das ganze Jahr funktionieren

Wie alles andere aus dem Jahr 2021 werden auch diese Modetrends bald nur noch eine ferne Erinnerung sein. Natürlich sind einige Kleidungsstücke in unseren Schränken zeitlos, aber der Rest wird schon bald so alt sein wie letztes Jahr! Wenn Sie denken, dass Ihr "Neues Jahr, neues Du" darin besteht, Ihren Kleiderschrank aufzufüllen, sehen Sie sich diese Top-Modetrends für 2022 an, die Sie das ganze Jahr über tragen können.

Polka-Dots

Obwohl Polka-Dots schon immer ein Klassiker waren, haben sie in letzter Zeit auf dem Laufsteg große Wellen geschlagen, nachdem sie mehrere Saisons lang nicht auf der Bühne zu sehen waren. Es ist jedoch an der Zeit, die Streifen und Karos für 2022 wegzulegen, denn Polka Dots sind das ganze Jahr über in und passen zu jeder Jahreszeit.

Designer Mode

Designer Mode ist längst nicht mehr den Superreichen vorgehalten! Diese gibt es oftmals schon zu erschwinglichen Preisen und Mode von Prada oder Cartier überzeugen fast überall und können das ganze Jahr über getragen werden.

Enge Catsuits

Bleiben Sie die ganze Saison über ein heißes Mädchen, indem Sie Ihre Garderobe mit einem Catsuit ergänzen. Dieses körpernahe Outfit ist extrem sexy, aber auch vielseitig genug, um es fast überall zu tragen. Ob Sie nun einen übergroßen Mantel als Kontrast dazu tragen - à la Kim Kardashian - oder jeden Zentimeter Ihrer Silhouette zur Schau stellen, Sie können ihn zu jeder Jahreszeit tragen. Halten Sie sich an unifarbene, dunkle oder neutrale Töne, wenn Sie sie mit einer Vielzahl von Jacken oder Accessoires kombinieren möchten, oder gehen Sie einen Schritt über den Tellerrand mit einem gewagten Druck, wie z.B. von inspirierten Mustern. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie darauf achten, dass der Rest Ihres Outfits in die Farbpalette passt oder ein ähnliches Thema aufgreift.

Hochwertige Handtaschen

Was bei keinem Outfit fehlen darf ist natürlich eine Handtasche. Dabei gilt es natürlich zu unterscheiden, für welchen Anlass bzw. Outfit dieses Accessoire benötigt wird. So passt eine Clutch sehr gut zu einem weißen T-Shirt und einer Jeans, aber auch zu einem Abendkleid. Ein echter Alleskönner wenn man so will. Gleiches gilt für Henkeltaschen, denn diese sind auch kombinierbar für nahezu alle Anlässe. Wichtig dabei ist jedoch etwas mehr Geld für solche Taschen in die Hand zu nehmen und in hochwertige Marken wie Cartier zu investieren. Unabhängig von der Farbe macht der Name selbstverständlich auch etwas her.

Falten

Von Kleidern über Röcke bis hin zu Hemden: Plisseefalten sind im kommenden Jahr der Renner! Sie verleihen allem, was Sie tragen, ein gewissen Flair, und den bereits erhältlichen Produkten nach zu urteilen, gilt für Plissees die Devise "je mehr, desto besser". Sie können diesen Look das ganze Jahr über tragen.

Strickjacken

Ganz gleich, ob es etwas kühler ist oder Sie einfach nur etwas schicker aussehen möchten, Strickjacken sind eines der vielseitigsten Kleidungsstücke, die Sie in Ihrem Kleiderschrank haben sollten. Verstecken Sie sie nicht, wenn Sie beim Frühjahrsputz Ihre Schubladen ausräumen, denn Strickjacken werden auch im neuen Jahr wieder sehr beliebt sein.

Jacken mit Fransendetails

Fransen stehen alle paar Jahre im Rampenlicht, und in dieser Saison sind sie wieder in aller Munde. Dieser lustige Trend ist eine hervorragende Möglichkeit, Bewegung in Ihr Outfit zu bringen. Ursprünglich wurde er verwendet, um das Ausfransen von Säumen zu verhindern, heute ist er ein großes Modestatement. Normalerweise finden Sie diesen Stoff an den Rändern von Jeans, aber wir lieben ihn auch an Blazern, Wollmänteln und Umhängen. Kombinieren Sie zu diesem Look verschiedene Lagen wie einen langen Rock, minimale Accessoires, klobige Stiefel oder Schlaghosen - beliebte Farben sind neutrale Töne wie Braun, Camel, Creme und Khaki.

Denim-Röcke

Denim hat immer Saison und das neue Jahr steht ganz im Zeichen der Wiederbelebung einiger unserer Lieblingsmode aus den 90er Jahren, darunter auch längere, schöne Jeansröcke. Diese Röcke sind zwar perfekt für kühlere Temperaturen, aber Sie können sie auch an milden Sommertagen tragen!

Gerüschte Kleider

Das kultige Rüschenkleid wurde in dieser Saison auf den Kopf gestellt. Diese schmeichelhafte und vielseitige Outfit-Option ist eine großartige Wahl für jeden Anlass und lässt sich leicht nach oben oder unten anpassen. Probieren Sie ein Minikleid mit übertriebener Raffung - das ist eine witzige Alternative zur traditionellen Silhouette und perfekt für die Übergangszeit. Zusätzliche Elemente wie eine asymmetrische Schulterpartie, Fransen oder gemischte Texturen verleihen dem Outfit mehr Tiefe. Fügen Sie ein paar klassische Accessoires hinzu, nämlich Goldschmuck oder Lederhandschuhe. Die besten Schuhwerk-Optionen sind kniehohe Stiefel, Sneakers oder Riemchensandalen.