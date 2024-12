Berlin - Kerzen, Kugeln, Lichterketten: Dekoration gehört für viele einfach an Weihnachten dazu. Auch Blumen können für eine festliche Atmosphäre sorgen. Einen weihnachtlichen Strauß kann man einfach selbst zusammenstellen. Und das Beste: Man kann ihn auch als Geschenk mitbringen.

Das Blumenbüro Holland empfiehlt für den Weihnachtsstrauß Amaryllis, Chrysanthemen und Lisianthus - in Kombination mit Trockenblumen wie Schleierkraut und Limonium. Dazu passen außerdem Levkojen, Strauchrosen und Ranunkeln.

Tipp: Wer Amaryllis für den Weihnachtsstrauß verwendet, sollte darauf achten, dass die Vase stabil sowie relativ schmal und hoch ist. Die kräftigen Stiele können sonst leicht verrutschen.

Tipps fürs Arrangieren

Den Strauß baut man am besten Blume für Blume auf - angefangen beim Schleierkraut. Erst ganz am Ende fügt man die schwereren Amaryllis-Stiele hinzu. Sie verkeilen sich zwischen den anderen Blumen und machen den Strauß stabiler. Mit Füllmaterial kann man die Blumen in der Vase etwas höher anordnen. Steckschaum kann etwa dabei helfen, die Blumen zu fixieren.

Welche Form der Strauß am Ende haben soll, hängt davon ab, wo man ihn platzieren will. Soll er vor einer Wand stehen, sollte man darauf achten, dass die Rückseite flacher ist. Kommt er auf die Festtafel, sollte er nicht zu hoch sein.

So bleibt der Strauß lange schön

Wer will, dass der festliche Strauß über die Feiertage hinaus schön bleibt, kann bei der Pflege auf Folgendes beachten: Bevor die Blumen in die Vase kommen, schneidet man sie am besten mit einem scharfen und sauberen Messer diagonal an. Dann die Vase ausreichend mit lauwarmem Wasser füllen. Wichtig dabei: Die Blätter sollten nicht ins Wasser hängen. Damit sie nicht faulen, entfernt man am besten also die unteren Blätter von den Stängeln.

Das Wasser in der Vase alle zwei Tage vollständig wechseln - also nicht nur nachfüllen, raten die Experten. Schnittblumennahrung kann die Lebensdauer der Blumen zusätzlich verlängern.

Außerdem sollte der Weihnachtsstrauß nicht im direkten Sonnenlicht stehen. Auch ein Platz im Luftzug oder in der Nähe der Heizung ist nicht ideal.