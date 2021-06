Welche Poolform ist die Richtige?

Der Sommer ist da und damit kommen auch die heißen Sommertage. Ein Pool im Garten verspricht Abkühlung und Badespaß für die ganze Familie. Wer an die Neuanschaffung eines Pools denkt, sollte sich jedoch im Vorfeld über seine ganz persönlichen Vorlieben Gedanken machen. Denn je nach den individuellen Anforderungen empfehlen sich ganz unterschiedliche Formen des Pools.

Der Klassiker: Die eckige Poolform

Eine der gängigsten Poolformen ist selbstverständlich ein eckiger Pool. Nicht umsonst zählt ein eckiger Pool zu den Klassikern, bietet er doch die meisten Möglichkeiten für Poolbesitzer. Hier kann nicht nur geplanscht werden. Ein rechteckiger Pool erfüllt auch sportliche Bedürfnisse optimal, da die langgestreckte Ausrichtung Workouts im Schwimmbad ermöglicht. Ein weiterer Vorteil von eckigen Pools ist die Verfügbarkeit von Poolzubehör. Gerade bei Abdeckungen gibt es wesentlich mehr Angebot für Pools in Normgrößen und Formen. Ganz besonders beliebt in der Kategorie der rechteckigen Pools sind sogenannte Infinity Pools. Diese liegen voll im Trend, da sie die Illusion erzeugen, dass der Rand des Beckens mit dem Horizont verschmilzt. Infinity Pools sind jedoch in der Anschaffung sehr kostspielig und der Effekt lässt sich auch nicht in jedem Garten erzielen. Wer jedoch über ein Hanggrundstück und freie Aussicht verfügt, zaubert mit einem Infinity Pool echten Luxus in den eigenen Garten, in dem man gerne die neue Bademode 2021 zur Schau trägt.

Für den Plansch-Spaß: Die runde Poolform

Wer im Gegensatz zum eckigen Pool runde Poolformen bevorzugt, der greift zum kreisrunden oder ovalen Pool. Dabei handelt es sich meist um einen sogenannten Stahlwandpool, der sehr robust und normalerweise recht einfach aufzustellen ist. Gerade für Menschen, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur etwas Abkühlung und Entspannung suchen, ist die runde Poolform ideal. Auch Familien mit Kindern greifen gerne zu dieser Form, denn runde Pools werden mit lustigem Plansch-Spaß verbunden. Zudem sind Aufstellpools in der Regel günstiger als ein gemauerter, eingelassener Pool. Der Nachteil: Ein runder Pool eignet sich nicht für sportliches Schwimmen, da diese Art von Pool meist kleiner ist und weniger Platz bietet, als ein rechteckiger Pool.

Der Kompromiss: Die achteckige Poolform

Wer sich weder für ein eckiges, noch ein rundes Becken entscheiden kann, der schließt mit der achteckigen Form einen guten Kompromiss. Ein Achtformbecken ist nicht nur formschön. Es bietet auch den Vorteil, dass es ähnlich wie bei der ovalen und runden Poolform keine klassischen Ecken gibt, in denen sich Schmutz sammeln könnte. Zudem bietet die achteckige Poolform, wenn sie länglich ist, etwas mehr Platz zum Schwimmen, als ein runder Pool. Ausgeführt wird die achteckige Poolform meist als robuster Stahlmantel. Dieser kann in den Boden versenkt werden, oder auch oberirdisch aufgestellt werden.

Die Luxusvariante: Die Freiform

Bei eckigen, runden oder achteckigen Pools handelt es sich um Standardformen. Doch ein Pool kann auch ganz individuell praktisch jede gewünschte Form annehmen. Dabei handelt es sich um sogenannte Freiformbecken. Wer über genügend Platz im Garten verfügt, kann sich daher den Pool ganz individuell gestalten lassen und so ganze Poollandschaften erschaffen. Natürlich sind Freiform-Pools sowohl in der Planung als auch im Einbau äußerst kostenintensiv und gehören daher in das Luxussegment der Poolbranche.