Nach dem Malern ist vor dem Putzen. Doch wer gut klebt und abdeckt, hat es anschließend leichter. So geht es möglichst einfach - und spritzerfrei.

Köln - Die Wände sind zwar neu gestrichen, doch jetzt kleben überall in der Wohnung Farbspritzer? Das lässt sich vermeiden und es lohnt sich, einige Zeit in die richtige Vorbereitung zu investieren. Die Kölner DIY Academy gibt Tipps:

1. Fußboden und Fensterrahmen abkleben

Malerfolie oder -vlies schützen den Fußboden vor Farbe. Wichtig: Die Folie am Boden unbedingt fixieren. Für einen sicheren Stand bei Streicharbeiten auf der Treppen kann man die Stufen statt mit Folie oder Vlies aber auch mit starkem Papier von der Rolle abdecken.

Nicht vergessen: Kleben Sie auch Fußleisten, Lichtschalter und Steckdosen ab. Außerdem die Türen und Fenster - dabei die Rahmen nicht auslassen.

2. Malerkreppband abziehen, solange Farbe noch feucht ist

Flecken und Farbspritzer lassen sich außerdem mit Malerkreppbändern verhinden. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und für unterschiedlichste Zwecke. Für saubere Farbkanten auf glatten und leicht unebenen Untergründen kann man zum klassischen, universellen Malerband greifen. Wollen Sie Rundungen und Kurven abkleben, rät die DIY Academy, dehnbaren Krepp zu verwenden. Und wer mit Lacken arbeiten will, greift am besten zum Malerlackband.

Für empfindliche Untergründe wie Papiertapeten oder feinen Putz empfehlen die DIY-Experten sensibles Malerband. Das ist speziell beschichtet und lässt sich leichter von den empfindlichen Oberflächen abziehen.

Ein Tipp: Ziehen Sie das Kreppband möglichst zügig nach dem Streichen wieder ab - und zwar, solange die Farbe noch feucht ist. Sonst kann leicht etwas vom frischen Wandanstrich abplatzen. Am besten lösen Sie das Band der DIY Academy zufolge, wenn Sie es im 45-Grad-Winkel abziehen.

3. Spiegel mit kombiniertem Klebeband abdecken

Wer in einem Schritt abdecken und abkleben möchte, kann Folie mit kombiniertem Klebeband nutzen. Die eignet sich beispielsweise für Streicharbeiten rund um Heizungen, Spiegel oder Fenster.

Kleben Sie das Malerkrepp auf die Kante und decken Sie den Bereich großzügig mit der Folie ab – diese haftet durch die statische Aufladung ganz von allein, so die DIY-Experten.