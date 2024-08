Sie sind zwar nicht gefährlich, ein bisschen ekelig aber schon: Fruchtfliegen in der Küche fängt man sich fix ein. So werden Sie die nervigen Küchengäste wieder los.

Düsseldorf - Vor ein paar Tagen saßen nur einige wenige auf Banane und Apfel, heute scheint bereits die ganze Küche voll von ihnen zu sein: Fruchtfliegen vermehren sich im Sommer rasant - und werden schnell zur Plage.

Das ist nervig, aber nicht gefährlich. Und wer sie tier- und umweltfreundlich loswerden will, braucht dafür nicht viel, nämlich nur eine ausgepresste Zitrone und ein Apfelgehäuse oder andere Obstabfälle.

Beides gibt man in ein offenes Schraubglas, so der Tipp der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das Obst lockt die Fruchtfliegen nun an. Haben sich etliche von ihnen am Köder im Glas versammelt, schraubt man schnell den Deckel drauf. Jetzt können Sie die Insekten samt Glas aus der Wohnung tragen und sie draußen fliegen lassen.

Bananen kommen in den Kühlschrank

Wer einer Fruchtfliegenplage in der Wohnung lieber gleich vorbeugen will, dem rät die Verbraucherzentrale NRW übrigens, Obst mit einem Tuch abzudecken und Obstsorten, die nicht kälteempfindlich sind, im Kühlschrank zu verstauen, Bananen etwa. Den Biomüll sollten Sie außerdem besser nicht offen in der Küche stehen lassen.