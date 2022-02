Sturmschäden: Was Versicherte jetzt beachten müssen

„Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“: Sachsen-Anhalt wurde ganz schön von Stürmen gebeutelt. Wer seine Schäden noch nicht der Versicherung gemeldet hat, sollte das schleunigst tun. Was dabei zu beachten ist.

Berlin/Magdeburg/DUR/dpa - Sturmschäden an Häusern sind meist von Versicherungen gedeckt. Die Wohngebäudeversicherung übernimmt die Kosten für Schäden am Haus, zum Beispiel für abgedeckte Dächer, zerstörte Schornsteine oder ähnliche Schäden an Nebengebäuden wie der Garage. Eine Hausratversicherung ist für die Einrichtung zuständig.

Sturmschäden: Versicherung haftet erst ab Windstärke 8

Damit die Versicherung den Schaden übernimmt, muss es sich um ein Sturmereignis gehandelt haben - dafür braucht es mindestens Windstärke acht. Das entspricht einer Windgeschwindigkeit von 62 Stundenkilometern. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt weist darauf hin, dass Sturmschäden über die Wohngebäude-, Hausrat und Kaskoversicherung abgedeckt werden können.

Wohngebäude-, Hausrat- und Kasko-Versicherung bei Sturmschäden

Hat ein Sturm beispielsweise ein Wohnhaus abgedeckt, ist hierfür die Wohngebäudeversicherung zuständig. Zum Hausrat gehören alle Sachen, die im Haushalt zur Einrichtung, zum Gebrauch oder Verbrauch dienen, etwa Gartenmöbel, Geschirr und Bekleidung, so die Verbraucherzentrale.

Schäden am eigenen Fahrzeug sind meist durch die Teilkasko gedeckt. In der Regel ist jedoch nur der Zeitwert (Wiederbeschaffungswert) des Fahrzeugs versichert. Außerdem wird eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung fällig.

Elementarschadenversicherung zahlt bei Schäden durch Starkregen

Für Schäden, die durch Starkregen verursacht wurden, reicht der Versicherungsschutz oft nicht. Dafür ist in der Regel eine Erweiterung des Versicherungsschutzes auf Naturgefahren nötig. Als Ergänzung zur Hausrat- oder Wohngebäudepolice wird die sogenannte Elementarschadenversicherung abgeschlossen.

Sturmschäden umgehend der Versicherung melden

Schäden müssen der Versicherung umgehend gemeldet werden. Diese informiert darüber, ob direkt ein Handwerker kontaktiert oder ob die Versicherung erst einen Gutachter vorbeischicken möchte. Auch sollte kein Unrat weggeworfen werden, bis die Versicherung dem zustimmt. Betroffene sollten die Schäden zusätzlich mit Fotos oder Videos möglichst detailliert dokumentieren.

Gefahrenquellen dürfen beseitigt und so abgesichert werden, dass kein weiterer Schaden entsteht. Versicherte müssen zugleich die Schäden so gering wie möglich halten. Das heißt, es sollten durch das Abwarten auf eine Reaktion der Versicherung keine Folgeschäden entstehen. Daher müssen Betroffene durchaus direkt tätig werden: Etwa um zerstörte Fenster provisorisch zu schließen, damit kein Regenwasser ins Haus eindringt und Möbel ruiniert.

Auch sollten herumliegende Äste, Dachziegeln und ähnliches weggeräumt werden. Man spricht hierbei von der Schadenminderungspflicht.