So werden Trockenblumen nicht zum Staubfänger

Ein Strauß getrockneter Wiesenblumen und -gräser erinnert an schöne Sommertage.

Köln - Sie machen sich gut auf dem Tisch und halten lange: Trockenblumen haben ihr verstaubtes Image abgelegt - und sind längst zum Deko-Trend avanciert. Verstauben können sie in der Realität natürlich trotzdem.

Damit das nicht passiert - und die schönen Sträuße nicht mit der Zeit zum Staubfänger werden, rät Anja Gronemeyer, Trainerin bei der DIY Academy in Köln, zum Föhn zu greifen. Stellen Sie den auf niedrigste Stufe und halten Sie ein wenig Abstand zu den Blumen. Dann wird der Staub möglichst schonend von den Trockenblumen geblasen.

Zusätzlich sollten Sie Trockenblumen übrigens vor der Sonne schützen. Denn laut Gronemeyer zersetzt Sonnenlicht getrocknete Blüten sehr schnell und bleicht sie aus. Wer möglichst lang etwas von der Blumendeko haben will, stellt sie also am besten nicht direkt auf die Fensterbank auf der Südseite.